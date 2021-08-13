طريقة تحضير بيف ستروجانوف من بيتك .. أسرع وجبة غذاء ألذ من المطاعم

طريقة تحضير بيف ستروجانوف من بيتك بطعم أحلى وأشهى من المطاعم، نتشارك معك اليوم سيدتي أسهل وأسرع طريقة لعمل بيف ستروجانوف الرائع لوجبة الغذاء باستخدام مقلاة واحدة. فقط احضري المقادير التالية 2 ملعقة زيت زيتون، ملعقة كبيرة زبدة، ملعقة صغيرة زبدة، كيلو جرام لحم ستيك، 2 ملعقة كبيرة دقيق، رشة ملح، رشة فلفل أسود، زعتر، روزماري، حبة واحدة من البصل تم تقطيعها إلى قطع متوسطة، 2 فص ثوم مفروم، 500 جرام مشروم يتم تنظيفه بمناديل ورقية ثم يتم تقطيعه، كوب مرقة لحم، ملعقة كبيرة من الورشستر صوص ويمكنك استبداله بصويا صوص، ملعقة كبيرة مسطردة، كوب كريمة طهي ويمكنك استبدالها بنصف كوب قشطة بلدي + نصف كوب حليب، ربع كوب ساور كريم ويمكنك استبداله بزبادي يوناني أو زبادي طبيعي أو حليب رائب.

طريقة تحضير بيف ستروجانوف من المنزل

يتم تحضير اللحم ثم يتم تقطيعه إلى أصابع متوسطة الحجم ثم يتم وضعها في وعاء عميق، يتم وضع رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح مع ملعقة كبيرة من الدقيق، ثم يتم دمج أصابع اللحم مع التوابل والدقيق جيداً. بعد ذلك يتم تحضير مقلاة قابلة للصق سواء كانت استيل أو زهر أو جريل ثم ترفع على النار ويُضاف إليها مقدار الزيت مع ملعقة كبيرة من الزبدة ويتم التسخين جيداً، بعد ذلك يتم إضافة أصابع اللحم قطعة قطعة لتتم التسوية بشكل جيد.

يُضاف زعتر وروزماري لإضافة نكهة إلى أصابع اللحم ثم يتم تقليب أصابع اللحم على الجهة الأخرى لتتم التسوية، بعد ذلك يتم وضع أصابع اللحم جانباً في وعاء ثم توضع باقي الكمية وتترك لتتم التسوية بنفس الطريقة السابقة وتترك في الوعاء أيضاً ثم يغطى الوعاء. بعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من الزبدة إلى المقلاة ثم يُضاف البصل ويتم التقليب ثم يتم إضافة الثوم ويتم التقليب، ثم يضاف شرائح المشروم مع التقليب ليتم الحصول على قوام طري نوعا ما، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق مع التقليب ثم يضاف كوب المرقة مع التقليب.

بيف ستروجانوف اللذيذ

بعد ذلك يضاف الورشستر صوص والمسطردة ورشة من الملح والفلفل الأسود ثم يتم التقليب، ثم تضاف كريمة الطهي ويتم التقليب وتترك ليتم الغليان، بعد ذلك يتم إضافة شرائح الستيك ويتم التقليب وتترك دقيقتين، ثم يضاف الساور كريم في وعاء ويضاف إليه القليل من الصوص لظبط حرارة الساور كريم، ويتم تقليبه ثم يضاف إلى المقلاة بعد ذلك ويتم التقليب ثم تغلق النار، توضع رشة من البقدونس المفروم للتزيين ثم يقدم مع معكرونة أو أرز أبيض.