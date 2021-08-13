طريقة عمل صنية السمك في الفرن بطريقه سهله وسريعه التحضير كما تعد من الوجبات الرئيسية المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار كما تتميز بالقيمة الغذائية العالية ويمكن عمل أنواع عديده من الأسماك في الفرن منها قاروس والبوري أو فيليه. المقادير المطلوبة لعمل صنية السمك في الفرن سمكه قاروس أو بوري حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

2 قرن فلفل حار مفروم.

ملعقة كبيرة من الكرفس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

بصلة مفرومه مع جزره مبشورة.

نصف كوب من كزبرة مفروم.

بطاطس مقطعه إلى شرائح.

جزر وبصل مقطع إلى شرائح للتسويه.

فلفل رومي مع الليمون مقطع إلى شرائح للتسويه أيضا. طريقة تحضير صنية السمك في الفرن نبدأ بتنظيف السمك جيدا وغسله بالماء ثم نقوم بتصفيته من الماء.

نقوم بتحضير التتبيلة نحضر بوله ونضع بها كل المقادير السابق ذكرها من الفلفل والثوم والجنزبيل والليمون والكرفس والكزبرة والشبت المفرومين ثم نضيف ملعقة صغيرة من التوابل وهى الكمون والشطه والكزبرة والبابريكا ونصف كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الملح ثم نقوم بتقليب كل المكونات جيدا مع بعضهم ثم نضيف ألي التتبيلة زيت الذرة ونقلب التتبيله جيدا.

نقوم بعمل فتحات خارجية للسمك قبل تتبيله ثم نقوم بإحضار صنية ونضع بها البطاطس المقطعة شرائح رفيعه وشرائح البصل وشرائح الفلفل الرومي والليمون ثم نضع فوقهم السمك في الصنية ثم نضع التتبيلة في السمكة من الداخل وفي الفتحات الخارجية أيضا ثم نضع على الباقي من التتبيلة بصلة مع الجزر والكزبرة وتقليبهم جيدا مع التتبيله ونقوم بحشو السمكة بها وفي الفتحات الخارجية ونضع زيت على السمك ونغطيها بورق الفويل.

ثم نضع صنية السمك في الفرن على الرف الأسفل عشر دقائق ثم نضعها على الشبكة حتى يتم سواها لمده ساعه إلا ربع تقريبا. المقادير المطلوبة لعمل صنية السمك في الفرنطريقة تحضير صنية السمك في الفرن الوسوم

طريقة عمل صنية السمك في الفرن بطريقه سهله وسريعه التحضير كما تعد من الوجبات الرئيسية المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار كما تتميز بالقيمة الغذائية العالية ويمكن عمل أنواع عديده من الأسماك في الفرن منها قاروس والبوري أو فيليه. المقادير المطلوبة لعمل صنية السمك في الفرن سمكه قاروس أو بوري حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

2 قرن فلفل حار مفروم.

ملعقة كبيرة من الكرفس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

بصلة مفرومه مع جزره مبشورة.

نصف كوب من كزبرة مفروم.

بطاطس مقطعه إلى شرائح.

جزر وبصل مقطع إلى شرائح للتسويه.

فلفل رومي مع الليمون مقطع إلى شرائح للتسويه أيضا. طريقة تحضير صنية السمك في الفرن نبدأ بتنظيف السمك جيدا وغسله بالماء ثم نقوم بتصفيته من الماء.

نقوم بتحضير التتبيلة نحضر بوله ونضع بها كل المقادير السابق ذكرها من الفلفل والثوم والجنزبيل والليمون والكرفس والكزبرة والشبت المفرومين ثم نضيف ملعقة صغيرة من التوابل وهى الكمون والشطه والكزبرة والبابريكا ونصف كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الملح ثم نقوم بتقليب كل المكونات جيدا مع بعضهم ثم نضيف ألي التتبيلة زيت الذرة ونقلب التتبيله جيدا.

نقوم بعمل فتحات خارجية للسمك قبل تتبيله ثم نقوم بإحضار صنية ونضع بها البطاطس المقطعة شرائح رفيعه وشرائح البصل وشرائح الفلفل الرومي والليمون ثم نضع فوقهم السمك في الصنية ثم نضع التتبيلة في السمكة من الداخل وفي الفتحات الخارجية أيضا ثم نضع على الباقي من التتبيلة بصلة مع الجزر والكزبرة وتقليبهم جيدا مع التتبيله ونقوم بحشو السمكة بها وفي الفتحات الخارجية ونضع زيت على السمك ونغطيها بورق الفويل.

ثم نضع صنية السمك في الفرن على الرف الأسفل عشر دقائق ثم نضعها على الشبكة حتى يتم سواها لمده ساعه إلا ربع تقريبا. المقادير المطلوبة لعمل صنية السمك في الفرنطريقة تحضير صنية السمك في الفرن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صنية السمك في الفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.