علاج سواد الإبط بعد إزالة الشعر الزائد وصفات طبيعية فعالة بياض الثلج

تفتيح سواد الإبط بعد إزالة الشعر الزائد، تكثر الشكوى من اسمرار وسواد منطقة الابط والأماكن الحساسة في الجسم خاصة بعد إزالة الشعر الزائد من تلك مناطق، وتكون بشكل بقعة كبيرة مزعجة أو تتواجد على جانبي أسفل الإبط، كما يتواجد الاسمرار ما بين الفخذين بسبب التعرض للعرق وينتج عنه نتيجة الاحتكاك بقع بلون أسود غامق مزعجة من صعب أن تزال بسهولة ولكن يمكن التخلص منها عن طريق عدد من وصفات وكريمات التي لها دور في تفتيح لون الابط والأماكن الحساسة وتخلص من سواد المحرج لك والذي يظهر بوضوح في تلك مناطق بالجسم، ويجب قبل ذلك الابتعاد عن مسببات سواد الابط وأكثرها إزالة الشعر باستخدام الشفرات المزعجة، والتوجة إلى الطرق الطبيعية التي تزيل الشعر من دون أن تصنع تصبغات للجلد، وبعدها القيام بخطوات ووصفات التالية للتخلص من سواد الإبط بالوصفات الطبيعية وكريمات تفتيح المتعارف عليها.

نبدأ بالوصفة الأولى بخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من كركم الطبيعي وملعقة كبيرة من عصير خيار. ثم يدهن مناطق سوداء تحت الابط والأماكن الحساسة، بمزيج عصير الليمون والخيار والكركم، وتترك خلطة مزيج على مكان المراد تفتيحه من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، ثم تغسل بالماء الدافئ مع تجفيف الجسم وتلك منطقة جيدا بعد سقوطها

علاج سواد الإبط بكريمات ووصفات طبيعية فعالةتفتيح الإبط بخلطة الحليب وقشر برتقال

تلك خلطة سريعة في تفتيح ولكن يجب استعمالها بحظر حيث إنها تضاف على المنطقة المراد تفتيحها سواء تحت الإبط أو ما بين الفخذين، وتكون عن طريق الآتي:

خلط ملعقة كبيرة من الحليب وموجه مع ملعقة كبيرة من قشر برتقال البودرة.

يضاف عليهم ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز وعسل.

يتم مزج مكونات مع بعضها حتى تحصلي على خليط معجون يمكن فرده وتدهن به مناطق داكنة السوداء.

يساعد تلك مزيج على تفتيح أماكن سوداء بالمناطق الحساسة وتحت الإبط بعد تنظيفها تماما.

خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من سكر البني المطحون.

ودهن تلك الأماكن الغامقة وتكون بمثابة مقشر طبيعي يفرك لمدة دقيقتين ثم يشطف بالماء ويوضع عليه كريم تفتيح مناسب لنوع البشرة.

زيت الزيتون لعلاج سواد الإبط وأماكن حساسة