صبغ شيب الشعر/أفضل الطرق للتخلص من الشعر الأبيض في المنزل

نقدم اليوم لكل الراغبين بالتخلص من الشعر الأبيض أفضل الطرق الطبيعية لاخفاء شيب الشعر، يحدث شيب الشعر بسبب الكثير من العوامل أهمها عجز الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر عن إفراز مادة الميلانين وهي المادة المسؤولة عن تلوين الشعر وذلك بسبب التقدم في العمر أو ربما لاسباب وراثية، التدخين أيضا من أسباب الشيب المبكر وكذلك الإصابة بأمراض واضطرابات الغدة الدرقية وفقر الدم.

المبالغة في إستخدام المواد الكيميائية وتعريض الشعر وفروة الرأس للحرارة وعدم الإهتمام بتناول الغذاء بصورة جيدة حيث الغذاء الجيد يمنح الشعر القوة ويحافظ على لونه ومظهره، بالإضافة إلى العامل النفسي حيث الشعور الدائم بالحزن أو التوتر والقلق يؤدي نقص فيتامين b ما يترتب عليها ظهور الشيب وفي هذا المقال نقدم لكم طرق طبيعية للتخلص من الشيب وصبغ الشعر.

صبغ شيب الشعر بصبغات طبيعية

توجد الكثير من المواد في المنزل التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر بألوان مختلفة والتخلص من الشعر الأبيض كما أنها تعتبر علاج للشعر.

صبغه الأملا مع الحناء للقضاء على الشيب

مكونات الصبغة

نصف كوب من بودرة الحناء.

1 كوب من الماء.

ثلاث ملاعق صغيرة من الأملا.

ملعقة صغيرة من البن.

الطريقة

يتم تحضير معجون الحناء بوضع بودرة الحناء على الماء وتركها تتخمر لمدة ليلة كاملة.

يخلط مع معجون الحناء مع الأملا والبن في وعاء بلاستيكي خلطا جيدا للحصول على معجون متناسق القوام.

يوزع المزيج على الشعر الذي يعاني من الشيب باستخدام فرشاة ويترك المعجون على الشعر لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر بالشامبو خالي من الكبريت.

يمكن استخدام هذه الطريقة لصبغ الشعر مرة واحدة شهريا وتعتبر القهوة فعالة في إعطاء الشعر لون داكن وشكل صحي.

صبغ الشعر الأبيض بماء الشاي

مع وصفة ماء الشاي ستجعل شعرك أسود كالليل، فقط خذي كمية مناسبة من الشاي مع كمية مناسبة من الماء وضعيهم على النار حتي يصل لمرحلة الغليان.

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه على جانب حتي يبرد، ثم ابدئي بتوزيع ماء الشاي على كامل شعرك واتركيه حتي يجف، ثم يشطف الشعر بالماء البارد.