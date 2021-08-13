اقوي بروتين طبيعي لشعر حريري، أن الشعر هو تاج المرأة فتبحث كل سيدة عن الحصول على شعر جميل ومميز ينال إعجاب كل من يشاهده، بشكله الصحي والجذاب فتبحث عن المواد الطبيعية من زيوت عطرية مفيدة للشعر، ومن كريمات مستخلصة من الطبيعية تساعد في تنعيم الشعر الخشن وفردة في أسرع وقت وتمنع تساقطه، ولا تسبب أي مشاكل للشعر من استخدامه لأن هناك الكثير من المنتجات باهظة الثمن مثل البروتين والكيراتين، تعمل على فرد الشعر لوقت مؤقت ثم يعود لطبيعته مرة أخري.

اقوي بروتين طبيعي لشعر حريري بمكون موجود في كل بيت لن تصدقي النتيجة من أول استعمال

ماسك البيض والزبادي

المكونات

بيضة.

2 ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

عليك خفق البيض وخلطة مع الزبادي جيداً، حتي تحصلي على خليط متجانس وناعم، وإذا كان شعرك جاف قومي باستخدام صفار البيض فقط، أما الشعر الدهني والعادي يمكنك استخدام البيضة كاملة، قومي بوضع الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة، قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر، واستخدمي شامبو طبي مناسب لشعرك، إذا كانت رائحة البيض نفاذة يمكنك استخدام أحدي الزيوت العطرية.

اقوي بروتين طبيعي لشعر حريري لفرد الشعر من أول استعمال

ماسك الافاكادو والموز

المكونات

ثمرة من الموز ناضجة.

ثمرة افوكادو ناضجة.

ملعقة كبيرة زيت جنين القمح.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير

قومي بهرس الموز والافوكادو جيداً مع بعضهم البعض، حتي تحصلي على خليط ناعم بدون تكتلات، ثم قومي بإضافة الزيوت إلي الخليط وقلبي المكونات جيداً، قومي بوضع الماسك على شعرك واتركيه لمدة ساعة، أغسلي شعرك بالشامو والماء جيداً، عليك تكرار الوصفة مرة أو مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة فعال.

طريقة عمل بروتين طبيعي في المنزل لفرد وتنعيم الشعر

ماسك المايونيز والعسل

المكونات

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً، حتي تحصلي على خليط ناعم ومتجانس، عليك ترك الخليط على شعرك لمدة ساعة، عليك غسل شعرك جيداً بالشامبو والبلسم والماء الفاتر جيداً، كرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً لكي تلاحظي نتيجة على شعرك.