سر عمل الفراخ البروستد المقرمشة في البيت، من الأكلات المفضلة لدي الكبير والصغير الفراخ البروستد، ويفضلون شراءها جاهزة فتبحث الأمهات عن طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة لتحضيرها في المنزل، بدل من شراءها ولكي يستفيد أبناءها من تحضيرها بمكونات صحية مضمونة، وتكون مثل المطاعم في الطعم المميز، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا السر في عمل الفراخ البروست في البيت بالخطوات.

سر عمل الفراخ البروستد المقرمشة في البيت زي المطاعم بطعم يجنن

المكونات

8 قطع من الدجاج دبابيس وأجنحة.

كوب حليب.

2 كوب من الدقيق.

بيضة.

3 ملاعق صغيرة بودرة بصل.

3 ملاعق صغيرة بودرة ثوم.

3 ملاعق ملح.

2 ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

زيت غزير.

طريقة التحضير

في وعاء قومي بوضع الدقيق، ثم قومي بإضافة التوابل الملح والفلفل الأسود، قومي بخلط المكونات جيداً، ثم قومي بخفق البيض والحليب في وعاء أخر، نقوم بوضع الدجاج في الدقيق ثم نضعه في البيض والحليب، ونغلف القطعة جيداً، نقوم بوضع مقلاة على النار بها زيت غزير نسخن الزيت جيداً، نقوم بوضع قطع الدجاج به على نار هادئة حتي تصل للون الذهبي ويتم نضجها، ثم قومي بتقديمها بالشكل الذي ترغبي فيه.

سر عمل الفراخ البروستد المقرمشة زي المطاعم بطعم رائع

المكونات

صدور دجاج.

ملعقتين من الزبادي.

فلفل.

ملح.

بيضة.

ورق زبدة.

ثوم بودر.

بصل بودر.

كورن فليكس.

طريقة التحضير

قومي بتقطيع صدور الدجاج إلي شرائح طويلة، قومي بتتبيله بمعلقتين زبادي مع بهارات البروستد، وقومي بإضافة الثوم البودر والبصل البودر، ثم قومي بتغطيتها ووضعها في الثلاجة لليوم التالي، ثم قومي بخفق البيض وإضافة الملح والفلفل، ثم نقوم بوضع الدجاج به، ثم نقوم بوضعة في كورن فليكس مطحون وخشن، ويمكنك إضافة الجبنة والبقدونس حسب رغبتك، ثم نقوم بإحضار صنية ووضع ورد الزبدة ورص قطع الدجاج عليها، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة 170 درجة ونترك الدجاج نصف ساعة بالفرن بدون تقليب، ثم قم بإخراجه وتقديمه مع الصوص المفضل لك بطريقة مميزة وشهية لكي تنال إعجاب أفراد أسرتك وسوف يجعلهم يتناوله دائما في المنزل.