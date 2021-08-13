أسهل طريقة لعمل المطبق السعودي في البيت والطعم بجد روعة

المطبق السعودي باللحم يعد من أفضل الأطباق الرئيسية التي تشتهر في المملكة العربية السعودية، لأنه يتميز بمذاق مميز ورائحة رائعة، تجعل الجميع يعشقونه، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المطبق السعودي باللحم. طريقة عمل المطبق السعودي باللحم طريقة عمل المطبق السعودي باللحم مقادير عجينة المطبق السعودي باللحم: 650 جرام من الطحين الأبيض.

60 جرام من السمن.

بيضة كبيرة الحجم.

كوب صغير من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. مقادير حشوة المطبق السعودي باللحم: 550 جرام من اللحم المفروم.

ربع كوب صغير من البصل المفروم.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الشطة المجففة.

10 جرام من مسحوق الكركم.

4 ملاعق صغيرة من الكزبرة المفرومة.

ملعقتان من عصير الحامض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

35 جرام من شرائح الفلفل الرومي الأخضر.

نصف كوب صغير من شرائح البصل الأخضر.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

كوب كبير من جبن الموزاريلا المبشورة. طريقة تحضير المطبق السعودي باللحم: ضعي الزيت في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يسخن، ثم ضيفي البصل إليه. اتركي البصل حتى يذبل، ثم ضيفي إليه مقدار اللحم، ثم قلبي الخليط واتركيه لمدة خمس دقائق على نار هادئة. وزعي الفلفل الأسود، والكركم، والملح، وبهارات اللحم، والشطة المجففة فوق خليط اللحم، ثم اخلطي المكونات جيدا. اتركي خليط اللحم جانبا، ثم ضيفي مقدار الجبن، وشرائح البصل، وشرائح الفلفل، وعصير الليمون، وباقي المكونات، ثم امزجي المكونات جيدا،ثم اتركيها تبرد. اتبعي الخطوات الآتية لتحضير عجينة المطبق اخفقي البيض مع مقدار السمن، ثم ضيفي الملح، والطحين إليهم، ثم اخلطيهم جيدا. اسكبي مقدار الماء فوق خليط الطحين تدريجيا، ثم امزجي الخليط لمدة ربع ساعة، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. قسمي العجينة إلى عدة كرات،ثم ضعيها على صينية، ثم اتركيها لمدة 180 دقيقة، حتى تتخمر. ضعي كرات العجين على منضدة نظيفة، ثم افرديه، ثم ضعي به مقدار مناسب من الحشوة. قومي بطي العجين من جميع الجوانب، ثم ضعي المطبق في مقلاة بها رشة من الزيت ساخن، ثم قلبيه حتى ينضج تماما. طريقة تحضير المطبق السعودي باللحم:اتبعي الخطوات الآتية لتحضير عجينة المطبق الوسوم

المطبق السعودي باللحم يعد من أفضل الأطباق الرئيسية التي تشتهر في المملكة العربية السعودية، لأنه يتميز بمذاق مميز ورائحة رائعة، تجعل الجميع يعشقونه، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المطبق السعودي باللحم. طريقة عمل المطبق السعودي باللحم طريقة عمل المطبق السعودي باللحم مقادير عجينة المطبق السعودي باللحم: 650 جرام من الطحين الأبيض.

60 جرام من السمن.

بيضة كبيرة الحجم.

كوب صغير من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. مقادير حشوة المطبق السعودي باللحم: 550 جرام من اللحم المفروم.

ربع كوب صغير من البصل المفروم.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الشطة المجففة.

10 جرام من مسحوق الكركم.

4 ملاعق صغيرة من الكزبرة المفرومة.

ملعقتان من عصير الحامض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

35 جرام من شرائح الفلفل الرومي الأخضر.

نصف كوب صغير من شرائح البصل الأخضر.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

كوب كبير من جبن الموزاريلا المبشورة. طريقة تحضير المطبق السعودي باللحم: ضعي الزيت في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يسخن، ثم ضيفي البصل إليه. اتركي البصل حتى يذبل، ثم ضيفي إليه مقدار اللحم، ثم قلبي الخليط واتركيه لمدة خمس دقائق على نار هادئة. وزعي الفلفل الأسود، والكركم، والملح، وبهارات اللحم، والشطة المجففة فوق خليط اللحم، ثم اخلطي المكونات جيدا. اتركي خليط اللحم جانبا، ثم ضيفي مقدار الجبن، وشرائح البصل، وشرائح الفلفل، وعصير الليمون، وباقي المكونات، ثم امزجي المكونات جيدا،ثم اتركيها تبرد. اتبعي الخطوات الآتية لتحضير عجينة المطبق اخفقي البيض مع مقدار السمن، ثم ضيفي الملح، والطحين إليهم، ثم اخلطيهم جيدا. اسكبي مقدار الماء فوق خليط الطحين تدريجيا، ثم امزجي الخليط لمدة ربع ساعة، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. قسمي العجينة إلى عدة كرات،ثم ضعيها على صينية، ثم اتركيها لمدة 180 دقيقة، حتى تتخمر. ضعي كرات العجين على منضدة نظيفة، ثم افرديه، ثم ضعي به مقدار مناسب من الحشوة. قومي بطي العجين من جميع الجوانب، ثم ضعي المطبق في مقلاة بها رشة من الزيت ساخن، ثم قلبيه حتى ينضج تماما. طريقة تحضير المطبق السعودي باللحم:اتبعي الخطوات الآتية لتحضير عجينة المطبق

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