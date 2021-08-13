وصفات طبيعية للشعر الجاف بمكونات طبيعية وبسيطة ومتوفرة في المنزل

وصفات طبيعية للشعر الجاف ، وصفات الشعر هي طريقة سريعة وفعالة لتزويد شعرك بالعديد من الفوائد الصحية في أقل من نصف ساعة وتعطي شعرك فوائد مثل الترطيب وتعزيز النمو واللمعان وحتى محاربة الالتهابات. في حين أن بعض مصففي الشعر يقدمون علاجات باهظة الثمن بنتائج مماثلة ، فقد قررنا التبديل مباشرة إلى الوصفات الطبيعية لمزيج كامل للشعر يكون أكثر فعالية من المنتجات باهظة الثمن التي تحتوي على مواد كيميائية تدمر الشعر واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض وصفات طبيعية للشعر الجاف مجربة 100% بمكونات بسيطة فتابعوا معي التالي.

وصفة العسل بالبيض والخل. كما يخلط ملعقة صغيرة من العسل مع واحد بيضة ومعلقة كبيرة من خل التفاح. ثم نقوم بوضع الخليط علي الشعر ثم نقم بغسلة جيدا بماء فاتر. وهذه تعتبر من أفضل وصفات الطبيعية للشعر الجاف.

وصفة جوز الهند مع السكر وزيت النعناع وزيت الشاي. تخلط المكونات السابقة في وعاء صغير ثم نقوم بتوزيعة جيدا علي فروة الرأس ثم يترك الخليط علي الشعر لمدة 15 دقيق ثم غسل الشعر جيدا.

وصفة القرفة بالجوز الهند. كما يتم خلط القرفة مع ملعقة من جوز الهند ثم نقوم بدهن فروة الرأس جيدا ثم تركه لمدة 50 دقيقة ثم يتم غسل الشعر جيدا باشامبو.



خليط البيض والمايونيز وزيت الزيتون والعسل. اخلطي بياض البيض مع ملعقة المايونيز وملعقة كبيرة من العسل و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كما يتم خلطهم جيدا ثم نقوم بتوزيعه علي فروة الرأس ويغطي الشعر بكيس من البلاستيك لمدة 35 دقيقة ثم نقوم بشطف الشعر جيدا وهذه تعتبر من وصفات الطبيعية للشعر الجاف الأكثر أستخداما.

وصفة زيت الجوجوبا والصبار. يخلط نصف كوب من عصير الصبار و2 كوب من ماء الجوز الهند و2 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. كما يتم خلط المكونات السابقة في زجاجة صغيرة فارغة ثم نقوم برش الشعر جيدا ثم نتركه نصف ساعة ويتم غسل الشعر جيدا بالشامبو.



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عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم وصفات طبيعية للشعر الجاف نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.