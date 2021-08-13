ماسك للشعر بزيت الزيتون وصفات ونصائح للاستخدام لتحسين نوعية الشعر

ماسكات للشعر بزيت الزيتون بينما يمكن وضع زيت الزيتون مباشرة على الشعر، فإن مزجه في ماسكات الشعر والبلاسم يمكن أن يعزز من فوائد هذا الزيت المبهر من خلال اضافة مضادات الأكسدة الإضافية والفوائد الموجودة في زيت الزيتون البكر، سنضع 5 ماسكات لزيت الزيتون للشعر يمكنك تجربتها بنفسك، ولكن قبل البدء ضعي على كتفيك منشفة حتى لا يسقط أي شئ على ملابسك.ماسك زيت الزيتون مع العسل لترطيب الشعر
يضيف هذا الخليط الفوائد للعسل حيث يمكن أن يعمل كمضاد للالتهابات لفروة الرأس مما يقلل من تهيجها وله أيضًا خصائص مرطبة، لذلك فهو يساعد شعرك وفروة رأسك على الاحتفاظ بالرطوبة بالتالي ترطيب الشعر.
- في وعاء صغير اخلطي 3 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة من العسل.
- باستخدام أصابعك افردي الخليط على شعرك بدءًا من الأطراف حتى الجذور.
- اتركيه لمدة 10 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.
الأفوكادو ليس مجرد علاج بسيط بل يفعل المعجزات للبشرة والشعر نظرًا لأن الأفوكادو مليء أيضًا بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة فإن هذا الخليط سيكون مغذيًا جدًا لشعرك.
- اهرسي ثمرة أفوكادو صغيرة ناضجة وأضيفي إليها القليل من زيت الزيتون.
- ضيفيه على شعرك.
- لفيه بغطاء بلاستيكي واتركيه.
- اغسلي شعرك بالشامبو.
يمكنك صنع هذا الماسك بنفسك تمامًا في المنزل باستخدام زيت الزيتون كأساس، قد يساعد المزيج في علاج تراكم المنتجات الكيمائية وتحقيق التوازن بين إنتاج الدهون وإضافة اللمعان.
- امزجي 4 إلى 5 قطرات من زيت شجرة الشاي معًا في ملعقة زيت الزيتون.
- بدءاً من فروة الرأس مشطي الخليط على شعرك.
- اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.
الموز غني بالسيليكا ناهيك عن أن الموز له خصائص مضادة للأكسدة أيضًا.
- اهرسي موزة واحدة مع ربع كوب من زيت الزيتون
- ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
- لفي شعرك بغطاء بلاستيكي حتى لا تتساقط أي كتل
- عند الانتهاء اغسلي الشعر بالشامبو.
.بالنسبة لماسك فروة الرأس هذا فأنت تستخدم زيت الزيتون كناقل لإكليل الجبل الذي يعتقد الكثيرون أنه قد يساعد في نمو وتنعيم الشعر.
- أضيفي 7 إلى 12 قطرة من زيت إكليل الجبل العطري لكل ملقعة من زيت الزيتون.
- بحركات تدليك لطيفة ضعي المزيج على فروة رأسك
- اتركيه يعلى شعرك ليتشربه
- تدليك فروة الرأس يساعد على تحفيز النمو أيضًا.
- اتركي المزيج لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.
ماسكات للشعر بزيت الزيتون بينما يمكن وضع زيت الزيتون مباشرة على الشعر، فإن مزجه في ماسكات الشعر والبلاسم يمكن أن يعزز من فوائد هذا الزيت المبهر من خلال اضافة مضادات الأكسدة الإضافية والفوائد الموجودة في زيت الزيتون البكر، سنضع 5 ماسكات لزيت الزيتون للشعر يمكنك تجربتها بنفسك، ولكن قبل البدء ضعي على كتفيك منشفة حتى لا يسقط أي شئ على ملابسك.ماسك زيت الزيتون مع العسل لترطيب الشعر
يضيف هذا الخليط الفوائد للعسل حيث يمكن أن يعمل كمضاد للالتهابات لفروة الرأس مما يقلل من تهيجها وله أيضًا خصائص مرطبة، لذلك فهو يساعد شعرك وفروة رأسك على الاحتفاظ بالرطوبة بالتالي ترطيب الشعر.
- في وعاء صغير اخلطي 3 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة من العسل.
- باستخدام أصابعك افردي الخليط على شعرك بدءًا من الأطراف حتى الجذور.
- اتركيه لمدة 10 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.
الأفوكادو ليس مجرد علاج بسيط بل يفعل المعجزات للبشرة والشعر نظرًا لأن الأفوكادو مليء أيضًا بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة فإن هذا الخليط سيكون مغذيًا جدًا لشعرك.
- اهرسي ثمرة أفوكادو صغيرة ناضجة وأضيفي إليها القليل من زيت الزيتون.
- ضيفيه على شعرك.
- لفيه بغطاء بلاستيكي واتركيه.
- اغسلي شعرك بالشامبو.
يمكنك صنع هذا الماسك بنفسك تمامًا في المنزل باستخدام زيت الزيتون كأساس، قد يساعد المزيج في علاج تراكم المنتجات الكيمائية وتحقيق التوازن بين إنتاج الدهون وإضافة اللمعان.
- امزجي 4 إلى 5 قطرات من زيت شجرة الشاي معًا في ملعقة زيت الزيتون.
- بدءاً من فروة الرأس مشطي الخليط على شعرك.
- اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.
الموز غني بالسيليكا ناهيك عن أن الموز له خصائص مضادة للأكسدة أيضًا.
- اهرسي موزة واحدة مع ربع كوب من زيت الزيتون
- ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
- لفي شعرك بغطاء بلاستيكي حتى لا تتساقط أي كتل
- عند الانتهاء اغسلي الشعر بالشامبو.
.بالنسبة لماسك فروة الرأس هذا فأنت تستخدم زيت الزيتون كناقل لإكليل الجبل الذي يعتقد الكثيرون أنه قد يساعد في نمو وتنعيم الشعر.
- أضيفي 7 إلى 12 قطرة من زيت إكليل الجبل العطري لكل ملقعة من زيت الزيتون.
- بحركات تدليك لطيفة ضعي المزيج على فروة رأسك
- اتركيه يعلى شعرك ليتشربه
- تدليك فروة الرأس يساعد على تحفيز النمو أيضًا.
- اتركي المزيج لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.
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