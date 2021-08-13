طريقة عمل بانيه الدجاج الكرسبي بالبابريكا الحارة

طريقة تحضير بانيه الدجاج الكرسبى بالبابريكا الحارة من موقع ثقفني دائما يحضر الدجاج على الموائد لأنه من اللحوم الغنية العناصر الغذائية، سريعة الهضم والامتصاص عن باقي اللحوم الأخري، لذلك بانيه الدجاج مفضل عند الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال يمكن أخذه في الرحلات أو في المدرسة ، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة أعداد بانيه الدجاج لكي لا يذهب الأطفال الى تناوله في المطاعم خوفا عليهم من تناول أطعمة غير أمنة سوف نقوم بتحضير وجبه بانيه الدجاج الكرسبي بطريقة سهلة و صحية. طريقة تحضير بانيه الدجاج ومكوناته طريقة تحضير بانيه الدجاج ومكوناته المكونات:- كيلو من صدور الدجاج الطازج منزوع العظم والجلد.

ملح وفلفل اسود.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

1 كوب دقيق ابيض.

ملعقة ونصف كبيرة من البابريكا الحارة.

ملعقة صغيره من الكاري.

عصير بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من ماجي بودرة.

واحدة كوب بقسماط أو كورن فليكس مطحون خشن.

عدد 2 بيضة محفوفة مع قليل من الملح والفلفل الأسود.

كمية وفيرة من الزيت النباتي الصحي.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

عدد 2 فص ثوم مفروم. طريقة تحضير بانيه الدجاج أولا القيام بتحضير وعاء بلاستيك عميق، ثم نضع فيه صدور الدجاج وعليها كمية وفيرة من الماء به ملح وعصير ليمون والقليل من الخل، ثم يترك جانبا لمدة 10 دقائق و يغسل جيدا بالماء الفاتر ويصفى. في وعاء اخر نظيف نضع صدور الدجاج وعليها القليل من الفلفل الأسود والملح و نصف كمية البابريكا والكاري وملعقة الماجي بودر ثم يضاف عصير البصل. وبعد يضاف الثوم المفروم ثم تقلب المكونات مع بعضها ثم نغطى بكيس بلاستيك محكم ثم نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة حتى تتشرب صدور الدجاج من التتبيله. نحض طبق ونضع فيه البقسماط أو الكورن فليكس ويضاف ما تبقى من القرفة والكاري والبابريكا والملح والفلفل الأسود. نأخذ قطع من صدور الدجاج ونضعها في البيض المخفوق ثم نغمرها في طبق الدقيق من جميع الاتجاهات. ثم نعود و نغمرها في البيض المخفوق ثم نعود مرة اخرى ونعمرها في البقسماط مع الضغط الخفيف باليدين حتى تتغلف وتكون كفر متماسك. بعد الانتهاء من تغليف صدور الدجاج بأكملهاونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك التتبيله بلحم الدجاج. نضع على النار مقلاة بها زيت وفير ويترك حتى يسخن ثم نضع صدور الدجاج و بعد ذلك نخفض من درجة حرارة النار لكي تنضج صدور الدجاج. نقلب صدور الدجاج باستمرار من الجهتين حتى تنضج وتحتمر و يكتسب اللون الذهبي. ترفع صدور الدجاج من الزيت وتضع على مناشف ورقية حتى نتخلص من الزيوت الزائدة. طريقة تحضير بانيه الدجاج نستمر بقلي باقي صدور الدجاج لحين انتهاء الكمية، من الممكن شوي صدور الدجاج في الفرن أو على الشواية الكهربائية. الوسوم

طريقة تحضير بانيه الدجاج الكرسبى بالبابريكا الحارة من موقع ثقفني دائما يحضر الدجاج على الموائد لأنه من اللحوم الغنية العناصر الغذائية، سريعة الهضم والامتصاص عن باقي اللحوم الأخري، لذلك بانيه الدجاج مفضل عند الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال يمكن أخذه في الرحلات أو في المدرسة ، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة أعداد بانيه الدجاج لكي لا يذهب الأطفال الى تناوله في المطاعم خوفا عليهم من تناول أطعمة غير أمنة سوف نقوم بتحضير وجبه بانيه الدجاج الكرسبي بطريقة سهلة و صحية. طريقة تحضير بانيه الدجاج ومكوناته طريقة تحضير بانيه الدجاج ومكوناته المكونات:- كيلو من صدور الدجاج الطازج منزوع العظم والجلد.

ملح وفلفل اسود.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

1 كوب دقيق ابيض.

ملعقة ونصف كبيرة من البابريكا الحارة.

ملعقة صغيره من الكاري.

عصير بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من ماجي بودرة.

واحدة كوب بقسماط أو كورن فليكس مطحون خشن.

عدد 2 بيضة محفوفة مع قليل من الملح والفلفل الأسود.

كمية وفيرة من الزيت النباتي الصحي.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

عدد 2 فص ثوم مفروم. طريقة تحضير بانيه الدجاج أولا القيام بتحضير وعاء بلاستيك عميق، ثم نضع فيه صدور الدجاج وعليها كمية وفيرة من الماء به ملح وعصير ليمون والقليل من الخل، ثم يترك جانبا لمدة 10 دقائق و يغسل جيدا بالماء الفاتر ويصفى. في وعاء اخر نظيف نضع صدور الدجاج وعليها القليل من الفلفل الأسود والملح و نصف كمية البابريكا والكاري وملعقة الماجي بودر ثم يضاف عصير البصل. وبعد يضاف الثوم المفروم ثم تقلب المكونات مع بعضها ثم نغطى بكيس بلاستيك محكم ثم نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة حتى تتشرب صدور الدجاج من التتبيله. نحض طبق ونضع فيه البقسماط أو الكورن فليكس ويضاف ما تبقى من القرفة والكاري والبابريكا والملح والفلفل الأسود. نأخذ قطع من صدور الدجاج ونضعها في البيض المخفوق ثم نغمرها في طبق الدقيق من جميع الاتجاهات. ثم نعود و نغمرها في البيض المخفوق ثم نعود مرة اخرى ونعمرها في البقسماط مع الضغط الخفيف باليدين حتى تتغلف وتكون كفر متماسك. بعد الانتهاء من تغليف صدور الدجاج بأكملهاونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك التتبيله بلحم الدجاج. نضع على النار مقلاة بها زيت وفير ويترك حتى يسخن ثم نضع صدور الدجاج و بعد ذلك نخفض من درجة حرارة النار لكي تنضج صدور الدجاج. نقلب صدور الدجاج باستمرار من الجهتين حتى تنضج وتحتمر و يكتسب اللون الذهبي. ترفع صدور الدجاج من الزيت وتضع على مناشف ورقية حتى نتخلص من الزيوت الزائدة. طريقة تحضير بانيه الدجاج نستمر بقلي باقي صدور الدجاج لحين انتهاء الكمية، من الممكن شوي صدور الدجاج في الفرن أو على الشواية الكهربائية.

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