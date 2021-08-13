طريقة عمل أكلات ليبية حارة سهلة وبسيطة بدون تكلفة أو مجهود

نقدم اليوم لكل عشاق الاكلات الليبية طريقة عمل اكلات ليبية حارة سهلة وبسيطة، حيث تعتبر الأطباق الليبية من أشهي الوجبات التي يفضلها الجميع، وقد اشتهرت الاكلات الليبية في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك لطعمها الرائع، حيث يتميز المطبخ الليبي بالأكلات الحارة مع اضافة العديد من البهارات الخاصة بالمطبخ الليبي التي تكسبها مذاق شهي أكثر، لذا سنقدم في هذا المقال عدة وصفات لتحضير الأطباق الليبية الحارة فتابعوا معنا المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل أكلات ليبية حارة

الكمونية الليبية

المكونات

واحد كيلو من الكبدة.

ملعقة كبيرة من اليانسون الناعم.

بصلة كبيرة.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

3 حبات حمن الطماطم .

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

قرن واحد من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة تحضير الكمونية الليبية الحارة

عليكي اولا بتنظف الكبدة جيداً جدا، ثم قومي بتقطيع الكبدة إلى مكعبات متساوية الحجم.

قومي بفرم البصل جداً حتي يصبح ناعم تماما، ثم ارفعيه على النار مع القليل من الزيت وقلبيه حتي يدبل.

ضيفي على البصل كمية الثوم المهروس، ثم ضعي فوقه الكبدة المقطعة وقلبيها جيداً.

ثم ضيفي بعد ذلك جميع البهارات المذكورة مع استمرارك بالتقليب لمدة دقيقة.

ثم ضيفي الطماطم الخضراء والفلفل الحار مع التقليب، ثم نضع عليها كمية الكزبرة الخضراء ونقلبها لمدة دقيقة ثم تقدم في طبق التقديم مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل شرمولة ليبية حارة

يعد ايضا طبق الشرمولة الحار من أكثر الأطباق الشهية واللذيذة في المطبخ الليبي

المكونات

5 حبات من الطماطم ( البندورة).

3 من الخيار.

3 قرون فلفل اخضر الحار.

حبة واحدة من البصل.

كمية من الملح.

ملعقة كبير من زيت الزيتون.

زيتون مقطع لشرائح.

طريقة التحضير

اولا عليكي بغسل البندورة ثم قطعيها لقطع متوسطة الحجم.

عليكي بتقطعي البصل والخيار والفلفل الأخضر لقطع صغيرة الحجم.

ضعي المكونات في وعاء واسع وضيفي عليهم الملح وزيت الزيتون، ثم تقلب جيدا.

ثم وزعي من فوقها شرائح الزيتون الأخضر والأسود وتقدم في طبق التقديم مع لحمة التونا أو الجبنة الصفراء.