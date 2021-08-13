منها حب الشباب.. فوائد الشاي الأخضر الرائعة التي لم تسمع عنها من قبل

يبحث الكثيرون عن فوائد الشاي الأخضر خلال هذه الفترة، حيث يوجد العديد من الفوائد الغير متوقعة لتناول كوب واحد منه بشكل يومي والتي منها أنه يعمل على محاربة السرطان والحفاظ على صحة القلب، وسوف نكشف في هذا التقرير عن أهم فوائد الأخضر للصحة بالتفاصيل، وذلك وفقاً لما نشره موقع readersdigest، لذا ننصح الجميع بضرورة تناول على الأقل كوب واحد يومياً من هذا المشروب السحري الذي يعمل على تهدئة التهب المفاصل.

فوائد الشاي الأخضر

أكدت العديد من الأبحاث أن تناول مشروب الشاي الأخضر يعمل على الوقاية من السرطان خلال المراحل المبكرة، حيث يعتقد الباحثون أن المادة الموجودة به وهى مادة البوليفينول تُساعد كثيراً في قتل الخلايا السرطانية مع وقف تطورها، وذلك وفق دراسة تم إجراؤها على 472 امرأة مصابة بسرطان الثدي، أن النساء اللائي شربن 5 أكواب من المشروب السحري يومياً كن أقل عرضة للإصابة بالمرض مرة أخرى بعد العلاج.

يحتوي المشروب الأخضر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب، حيث تقوم تلك المضادات على تكسير وإبطاء الكوليسترول الضار في جسم الإنسان، كما أنه يمنع تجلط الدم مع تحسين وظائف الأوعية الدموية، ومن اهم فوائده أنه يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول ومعدل انسداد الشرايين في جسم الإنسان

ومن أهم فوائد الشاي الأخضر ان يُقلل من الأوجاع والآلام التي قد تُصيب الإنسان في المفاصل، وهنا يجب عليك تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر يومياً، حيث أنه يحتوي على المركب الكيميائي الكيرسيتين، وهو يعمل كمضاد هام وقوي للالتهابات المفاصل كما أنه مضاد للأكسدة، وذلك وفق دراسات علمية قام بها متخصصون خلال الفترة الماضية.

يعمل الشاي الأخضر على التخلص من حب الشباب، حيث أن به مضادات للميكروبات والأكسدة، والتي تزيل ما يقرب من ثلثي البثور الموجودة في الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، وذلك عند تناوله مرتين يومياً لمدة ستة أسابيع تقريباً، ويكون ذلك من خلال صناعة كوب من الشاي الأخضر ثم تركه حتى يبرد، وبعدها يقوم الشخص باستخدامه كغسول للوجه، كما يمكن وضع الكيس على الجلد بشكل مباشر.