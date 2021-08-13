طريقة تحضير الخيار المخلل المشطشط اللذيذ

خطوات تحضير الخيار المخلل بالثوم، يعتبر الخيار المخلل من الأطباق الجانبية التي يلزم تواجدها في الكثير من الوجبات فيتسم الخيار المخل بالمذاق الجيد وأصبح من السهل الآن تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج ومن خلال ذلك المقال سنقدم إليكم طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم للتأكد من سلامة تحضيره وهذا ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من ربات المنازل.مقادير تحضير الخيار المخلل بالثوم:
مقادير تحضير الخيار المخلل بالثوم سهل شرائها كما أنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية أهم هذه المقادير:
- كأسان من الخل الأبيض.
- خمسة فصوص من الثوم.
- فنجان من الملح الأبيض.
- ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
- ملعقة من السكر.
- ثلاثة كيلو من الخيار.
تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم بالسهولة، فللمخلل أهمية كبيرة في الوجبات فيزيد من جمال النكهة ويجعل مذاق الطعام يبدو أفضل وبنكهة مميزة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم:
- القيام بنقع الخيار بالمياه أولاً في المياه قبل أن يتم تحضيره ويتم تخلصه من كافة الرواسب العالقة فيه ثم يتم تركه في المياه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم التخلص من رأس الخيار من الاتجاهين.
- القيام بوضع وعاء عميق به مياه على النار وتركه حتى الغليان وبعد ذلك يتم إضافة الخيار وكافة المكونات من خل وملح ومل الليمون والسكر فللسكر دور كبير في جعل الخيار يبدو مقرمش ثم القيام بتقليب المكونات جيداً بالاعتماد على ملعقة خشبية.
- يتم ترك الخيار في المحلول السابق لفترة تصل إلى ساعتين ثم يتم الحصول على إناء من البلاستيك أو الزجاج وبعد ذلك يتم وضع الخيار أولاً.
- وبعد ما يتم وضع الخيار يتم إضافة المياه ثم الثوم وبعد ذلك قطع صغيرة من الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان ويتم الغلق جيداً على الخيار بصورة محكمة لمدة يوم.
- بعد ذلك يتم نقله إلى الثلاجة وتركه لفترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين وهكذا يكون جاهز للتقديم وبالهناء على الجميع.
خطوات تحضير الخيار المخلل بالثوم، يعتبر الخيار المخلل من الأطباق الجانبية التي يلزم تواجدها في الكثير من الوجبات فيتسم الخيار المخل بالمذاق الجيد وأصبح من السهل الآن تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج ومن خلال ذلك المقال سنقدم إليكم طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم للتأكد من سلامة تحضيره وهذا ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من ربات المنازل.مقادير تحضير الخيار المخلل بالثوم:
مقادير تحضير الخيار المخلل بالثوم سهل شرائها كما أنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية أهم هذه المقادير:
- كأسان من الخل الأبيض.
- خمسة فصوص من الثوم.
- فنجان من الملح الأبيض.
- ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
- ملعقة من السكر.
- ثلاثة كيلو من الخيار.
تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم بالسهولة، فللمخلل أهمية كبيرة في الوجبات فيزيد من جمال النكهة ويجعل مذاق الطعام يبدو أفضل وبنكهة مميزة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم:
- القيام بنقع الخيار بالمياه أولاً في المياه قبل أن يتم تحضيره ويتم تخلصه من كافة الرواسب العالقة فيه ثم يتم تركه في المياه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم التخلص من رأس الخيار من الاتجاهين.
- القيام بوضع وعاء عميق به مياه على النار وتركه حتى الغليان وبعد ذلك يتم إضافة الخيار وكافة المكونات من خل وملح ومل الليمون والسكر فللسكر دور كبير في جعل الخيار يبدو مقرمش ثم القيام بتقليب المكونات جيداً بالاعتماد على ملعقة خشبية.
- يتم ترك الخيار في المحلول السابق لفترة تصل إلى ساعتين ثم يتم الحصول على إناء من البلاستيك أو الزجاج وبعد ذلك يتم وضع الخيار أولاً.
- وبعد ما يتم وضع الخيار يتم إضافة المياه ثم الثوم وبعد ذلك قطع صغيرة من الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان ويتم الغلق جيداً على الخيار بصورة محكمة لمدة يوم.
- بعد ذلك يتم نقله إلى الثلاجة وتركه لفترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين وهكذا يكون جاهز للتقديم وبالهناء على الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الخيار المخلل المشطشط اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.