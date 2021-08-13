طريقة تحضير الخيار المخلل المشطشط اللذيذ

خطوات تحضير الخيار المخلل بالثوم، يعتبر الخيار المخلل من الأطباق الجانبية التي يلزم تواجدها في الكثير من الوجبات فيتسم الخيار المخل بالمذاق الجيد وأصبح من السهل الآن تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج ومن خلال ذلك المقال سنقدم إليكم طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم للتأكد من سلامة تحضيره وهذا ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من ربات المنازل.

مقادير تحضير الخيار المخلل بالثوم:

مقادير تحضير الخيار المخلل بالثوم سهل شرائها كما أنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية أهم هذه المقادير:

كأسان من الخل الأبيض.

خمسة فصوص من الثوم.

فنجان من الملح الأبيض.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ملعقة من السكر.

ثلاثة كيلو من الخيار.

طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم:

تتسم طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم بالسهولة، فللمخلل أهمية كبيرة في الوجبات فيزيد من جمال النكهة ويجعل مذاق الطعام يبدو أفضل وبنكهة مميزة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الخيار المخلل بالثوم: