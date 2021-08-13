طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني، تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث أنها من الأطعمة الشعبية التي يعشها الجميع وتتس بالمذاق الحيد وترعب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل.

كبدة مقطعة إلى شرائح.

فلفل حامي.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات.

فلفل أسود.

كأس من عصير الليمون.

مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني:طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني:

تتسم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني.

في البداية عليكٍ أن تقومي بتقطيع الكبدة إلى شرائح طويلة وخفيفة الوزن. بعد ذلك يتم خلطها جيداً في عصير الليمون بالإضافة إلى الخل والثوم والكمون والفلفل. يتم ترك الكبدة في هذه التتبيلة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع الزيت الساخن بها ثم يتم إضافة الكبدة ويتم التقليب لحين أن تنشف المياه المتواجدة في الكبدة. القيام بترك الكبدة لفترة قليلة من الوقت ثم يتم إضافة الفلفل الحار مع قطع الطماطم. يتم إضافة المياه بصورة تدريجية لحين أن تستوي الكبدة. القيام برفع الكبدة من على النار ثم يتم نقلها إلى الساندوتشات وبالهناء عليكم مع العلم أنه من الممكن أن يتم تناول الكبدة مع المكرونة أو الأرز وبالهناء على الجميع.

طريقة عمل الكبدة بالبصل:

تعتبر الكبدة من المأكولات المفضلة عند البعض وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الكبدة:

كيلو من الكبدة.

ستة فصوص الثوم.

أربعة رؤوس من البصل.

قرنان من الفلفل الأحمر.

أربعة قرون من الفلفل الأخضر.

زيت نباتي.

عصير الليمون.

كمية من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

أولاً يتم تقطيع الكبدة مع إضافة أربعة ملاعق من عصير الليمون ثم يتم فرم البصل وتقطيع الفلفل ويتم إحضار مقلاة ويتم تركها على النار وبها الزيت. يتم إضافة البصل والثوم لحين أن يذبل ثم يتم إضافة الكبدة. يتم التقليب ثم يتم إضافة الفلفل والملح والكمون ويتم تركها على النار لمدة نصف ساعة وبالهناء عليكم.

طريقة تحضير الكبدة بالبصل: