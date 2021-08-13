وصفة الزيوت لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة هائلة بدون أدوية بمكونات طبيعية

وصفة الزيوت لتطويل الشعر وتكثيفه هي الحل الأفضل التي تبحث عنه جميع الفتيات في العالم، لا سيما تعد الزيوت الطبيعية من أفضل طرق تطويل الشعر لأنها تتكون من مواد طبيعية فيتم استخراجها من الأزهار والنباتات، توجد العديد من الزيوت المستخدمة في الأسواق ولكن ليست جميعها تناسب كل حالات الشعر، فيتم تحديد نوع الزيت للشعر بناء على حالة الشعر سواء كان ناعم وخشن أو مجعد، في هذا المقال نقدم لكم خلطة لتطويل الشعر وتكثيفه مهما كانت حالته.

يمكنك استخدام زيت الخروع بشكل منفصل حيث يعد أسرع زيت لتطويل الشعر، فيقوم زيت الخروع على إعادة تنشيط البصيلات من جديد وإعادة نمو الشعر بشكل طبيعي وتجديد الخلايا والأنسجة لكي تعمل بشكل طبيعي، كما يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تقوم على تنعيم الشعر وإيقاف التسقط نهائياً.

خلطة الزيوت الطبيعية

تحتوي خلطة الزيوت لتطويل الشعر على مجموعة مختارة بعناية من أفضل الزيوت المجودة في الطبيعية، فكل نوع من الزيوت يعمل على جزء خاص، فمنهم من يعمل على تكثيف الشعر ومن يقوم بعملية الترطيب والخاص بالتكثيف، فهي خلطة مميزة جداً تقوم بنتيجة سريعة لذلك يطلق عليها الخلطة الذهبية، يمكنك تحضيرها عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة من زيت اللوز وجوز الهند والأرجان والشاي والنعناع وإكليل الجبل والبابونج والخروع.

خلط الزيوت جميعاً حتى تتجانس المكونات.

ثم إضافة معلقة من عسل النحل على المكونات مع إعادة التقليب من جديد.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل بداية من الجذور حتى نهاية الأطراف.

قومي بتدليك فروة الرأس برفق من الأعلى والجوانب لمدة 5 دقائق.

تكرر هذه الخلطة مرة واحدة يومياً لمدة شهر كامل دون توقف.

في النهاية أصبح لديكي معرفة حول كيفية تطويل الشعر بسرعة، لكن يجب التنويه على ضرورة عدم الزيادة و التقليل في المكونات المذكورة في الوصفات أثناء التحضير أو الاستعمال، ويرجع ذلك إلى تحديد كل من نسبة وفعالية كل عنصر موجود في وصفة الزيوت لتطويل الشعر وتكثيفه.