كريم البقدونس: لتبييض البشرة وترطيبها أقوى من البوطوكس 2021

كريم البقدونس، يعتبر البقدونس من أفضل كريمات التبييض الطبيعي الذي يجعل وجهك بياضه مثل بياض الثلج ونعومة بشرتك مثل بشرة الأطفال، وهو مفيد جدا للفتيات المقبلين على الزواج حيث يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وإزالة الكلف والبثور السوداء، حيث يعالج جميع مشاكل البشرة لذلك يعتبر من الحلول السريعة للبشرة، وخصوصا مكوناته طبيعية بعيدا عن مستحضرات التجميل الصناعية المنتشرة بالأسواق والمحلات، حيث المواد الكيماوية الموجودة بالمستحضرات تضر البشرة، ومن السهل عمل كريم البقدونس بالمنزل بمكونات طبيعية على قد الايد ونتائجها أكيدة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم البقدونس لترطيب ونعومة البشرة أقوى من البوطوكس 2021، من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كريم البقدونس مكونات كريم البقدونس سوف نتحدث على مكونات عمل خلطة البقدونس بمكونات طبيعية أقوى من البوطوكس وبدون تكلفة باهظة وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

حزمة صغيرة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة من الجلسرين. طريقة تجهيز البقدونس طريقة تجهيز البقدونس سوف نتعرف على طريقة تجهيز البقدونس بطريقة سهلة وسحرية وهى كالآتي:- يتم إحضار إناء ونضع به كمية من الماء ثم نضيف حزمة البقدونس. ثم نرفعه على نار عالية حتى تتم عملية الغلي جيداً. يتم تصفية المنقوع ونتركه يبرد ثم نقوم بوضع بالفريزر على هيئة مكعبات لحين الاستخدام. طريقة تحضير كريم البقدونس سوف نقدم لكم طريقة تحضير البقدونس السحري بطريقة بسيطة للغاية وهى كما يلي:- يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع في النشا ثم زيت جوز الهند ثم مكعبين بقدونس.

ثم نضيف إلى المكونات السابقة زيت بذور الكتان ثم الجلسرين ثم ماء الورد.

يتم خلط المكونات خلطا جيدا للحصول على خليط متجانس ومناسب.

ثم نضع الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويتم حفظها بالثلاجة لمدة ساعتين. طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام كريم البقدونس للبشرة وهى كالتالي:- نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون وتنشيفه بفوطة معقمة. يتم وضع طبقة رقيقة من الكريم على الوجه والرقبة ويدلك حتى يتشرب. ثم نتركه لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم غسل الوجه والرقبة. يتم استخدام الكريم مرة واحدة في اليوم ولمدة شهرين. الوسوم

كريم البقدونس، يعتبر البقدونس من أفضل كريمات التبييض الطبيعي الذي يجعل وجهك بياضه مثل بياض الثلج ونعومة بشرتك مثل بشرة الأطفال، وهو مفيد جدا للفتيات المقبلين على الزواج حيث يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وإزالة الكلف والبثور السوداء، حيث يعالج جميع مشاكل البشرة لذلك يعتبر من الحلول السريعة للبشرة، وخصوصا مكوناته طبيعية بعيدا عن مستحضرات التجميل الصناعية المنتشرة بالأسواق والمحلات، حيث المواد الكيماوية الموجودة بالمستحضرات تضر البشرة، ومن السهل عمل كريم البقدونس بالمنزل بمكونات طبيعية على قد الايد ونتائجها أكيدة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم البقدونس لترطيب ونعومة البشرة أقوى من البوطوكس 2021، من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كريم البقدونس مكونات كريم البقدونس سوف نتحدث على مكونات عمل خلطة البقدونس بمكونات طبيعية أقوى من البوطوكس وبدون تكلفة باهظة وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

حزمة صغيرة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة من الجلسرين. طريقة تجهيز البقدونس طريقة تجهيز البقدونس سوف نتعرف على طريقة تجهيز البقدونس بطريقة سهلة وسحرية وهى كالآتي:- يتم إحضار إناء ونضع به كمية من الماء ثم نضيف حزمة البقدونس. ثم نرفعه على نار عالية حتى تتم عملية الغلي جيداً. يتم تصفية المنقوع ونتركه يبرد ثم نقوم بوضع بالفريزر على هيئة مكعبات لحين الاستخدام. طريقة تحضير كريم البقدونس سوف نقدم لكم طريقة تحضير البقدونس السحري بطريقة بسيطة للغاية وهى كما يلي:- يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع في النشا ثم زيت جوز الهند ثم مكعبين بقدونس.

ثم نضيف إلى المكونات السابقة زيت بذور الكتان ثم الجلسرين ثم ماء الورد.

يتم خلط المكونات خلطا جيدا للحصول على خليط متجانس ومناسب.

ثم نضع الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويتم حفظها بالثلاجة لمدة ساعتين. طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام كريم البقدونس للبشرة وهى كالتالي:- نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون وتنشيفه بفوطة معقمة. يتم وضع طبقة رقيقة من الكريم على الوجه والرقبة ويدلك حتى يتشرب. ثم نتركه لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم غسل الوجه والرقبة. يتم استخدام الكريم مرة واحدة في اليوم ولمدة شهرين.

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