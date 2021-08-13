بيتزا بالجبنة التركي في المنزل بطعم يجنن العقل مثل شيفات تركيا

بيتزا بالجبنة التركي، تعتبر البيتزا من أشهى واطعم المأكولات التي تندرج تحت مسمى الأكلات السريعة ويرجع أصل البيتزا إلى إيطاليا، ثم تم انتشار البيتزا في مصر والسعودية والعالم العربي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة والحيوية، لأنها تحتوي على سعرات حرارية وبروتينات ودهون وكربوهيدرات لنكون بصحة جيدة، ويمكن عمل البيتزا بعدة طرق منها باللحمة أو الفراخ أو الخضار وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل البيتزا التركي بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وفي خلال دقائق، وسوف نتعرف على طريقة عمل بيتزا بالجبنة التركي بطعم جنان يطير العقل من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات بيتزا بالجبنة التركي مكونات بيتزا بالجبنة التركي سوف نتحدث على مكونات عمل بيتزا بالجبنة التركي بمكونات بسيطة وبدون تكلفة باهظة وهى كالتالي:- جبنة تركي.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الجبنة الموتزريلا.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

حبتان من الطماطم المقطع.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة من القشطة.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

مخلل.

ملعقة من الزبدة.

طحينة. طريقة تحضير العجينة طريقة تحضير العجينة سوف نقدم لكم طريقة تحضير عجينة بيتزا بالجبنة الخطيرة بطريقة هشة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك لوضع المكونات الآتية. ثم نضع في الوعاء الدقيق الأبيض بعد نخله. نقوم بإضافة الخميرة الفورية ثم البيكنج بودر والملح ثم الزيت. يتم تقليب المكونات جيدا وتقليبهم تقليب جيد. ثم ننزل بالماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة طرية وهشة. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ويتم ترك العجينة لمدة ساعة تستريح. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بيتزا بالجبنة التركي بطريقة مضمونة ومجربة مثل المطاعم الكبرى وهى كما يلي:- يتم رش كمية قليلة من الدقيق لفرد العجينة ثم نقوم بفردها جيداً.

ثم يتم حشو العجينة بالجبنة التركي مع الضغط عليها.

نقوم بعد ذلك برش التوابل ثم الطماطم ثم الفلفل الأخضر.

يتم وضع العجينة بعد حشوها بصينية مدهونة بالزبدة لعدم التصاقها.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل بها الصينية.

يتم تركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب.

تقدم على طبق التقديم وبجانبها الطحينة والمخلل وبألف هنا وصحة. الوسوم

بيتزا بالجبنة التركي، تعتبر البيتزا من أشهى واطعم المأكولات التي تندرج تحت مسمى الأكلات السريعة ويرجع أصل البيتزا إلى إيطاليا، ثم تم انتشار البيتزا في مصر والسعودية والعالم العربي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة والحيوية، لأنها تحتوي على سعرات حرارية وبروتينات ودهون وكربوهيدرات لنكون بصحة جيدة، ويمكن عمل البيتزا بعدة طرق منها باللحمة أو الفراخ أو الخضار وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل البيتزا التركي بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وفي خلال دقائق، وسوف نتعرف على طريقة عمل بيتزا بالجبنة التركي بطعم جنان يطير العقل من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات بيتزا بالجبنة التركي مكونات بيتزا بالجبنة التركي سوف نتحدث على مكونات عمل بيتزا بالجبنة التركي بمكونات بسيطة وبدون تكلفة باهظة وهى كالتالي:- جبنة تركي.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الجبنة الموتزريلا.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

حبتان من الطماطم المقطع.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة من القشطة.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

مخلل.

ملعقة من الزبدة.

طحينة. طريقة تحضير العجينة طريقة تحضير العجينة سوف نقدم لكم طريقة تحضير عجينة بيتزا بالجبنة الخطيرة بطريقة هشة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك لوضع المكونات الآتية. ثم نضع في الوعاء الدقيق الأبيض بعد نخله. نقوم بإضافة الخميرة الفورية ثم البيكنج بودر والملح ثم الزيت. يتم تقليب المكونات جيدا وتقليبهم تقليب جيد. ثم ننزل بالماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة طرية وهشة. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ويتم ترك العجينة لمدة ساعة تستريح. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بيتزا بالجبنة التركي بطريقة مضمونة ومجربة مثل المطاعم الكبرى وهى كما يلي:- يتم رش كمية قليلة من الدقيق لفرد العجينة ثم نقوم بفردها جيداً.

ثم يتم حشو العجينة بالجبنة التركي مع الضغط عليها.

نقوم بعد ذلك برش التوابل ثم الطماطم ثم الفلفل الأخضر.

يتم وضع العجينة بعد حشوها بصينية مدهونة بالزبدة لعدم التصاقها.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل بها الصينية.

يتم تركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب.

تقدم على طبق التقديم وبجانبها الطحينة والمخلل وبألف هنا وصحة.

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