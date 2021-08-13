ماسك الثوم الطبيعي: لترطيب البشرة ونعومتها لعام2021

ماسك الثوم الطبيعي، يعتبر من أقوى ماسكات التفتيح والتبييض للبشرة والجسم وهو من الوصفات السحرية التي تحدث عنها أجدادنا القدماء المصريين لجعل البشرة منيرة كالقمر بمكونات طبيعية من الزيوت الخام التي تجعل البشرة مثل بياض الثلج، حيث يعمل الثوم على تغذية البشرة والحصول على العديد من العناصر والفيتامينات المفيدة، ويمكن عمل العديد من الوصفات بالثوم للبشرة والجسم والشعر ويوجد العديد من الماسكات المجربة التي تجعل السيدات مثل نجمات السينما، وسوف نتناول في موضوعنا هذا التعرف على طريقة عمل ماسك الثوم الطبيعي بالمنزل لترطيب البشرة ونعومتها من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات ماسك الثوم الطبيعي مكونات ماسك الثوم الطبيعي سوف نتحدث على مكونات عمل ماسك الثوم الطبيعي بمكونات طبيعية100% لترطيب البشرة وهى كالآتي:- خمس ملاعق من زيت الثوم الخام.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من زيت الارجان.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

خمس نقط من زيت جوز الهند.

ثلاث نقط زيت عطري. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير ماسك الثوم الطبيعي من داخل منزلك خطوة بخطوة وهى كالتالي:- يتم تجهيز دورق صغير من البلاستيك ثم نضع به المكونات التي سيتم ذكرها. ثم نضع به النشا والخميرة ويتم تقليبهم تقليب جيد ثم الثوم مع التقليب المستمر. يتم إضافة بعد ذلك زيت جوز الهند ثم زيت الأركان وأخيرا الزيت العطري. ثم يقلبوا لمدة خمس دقائق تقليب سريع حتى نحصل على قوام خليط مناسب. يتم وضع الخليط في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لمدة ساعة حتى نستخدمها. طريقة الاستخدام سوف نتعرف في النقاط التالية على كيفية الاستخدام الصحيح الأمثل لماسك الثوم بطريقة جديدة وعصرية وهى كما يلي:- يتم أولا غسل الوجه بالماء الفاتر واستخدام صابونة طبية لتنظيف البشرة.

ثم نقوم بعمل اختبار سريع للماسك ووضع نقطة على الايد لتجنب الحساسية.

يتم بعد ذلك وضعه على الوجه والرقبة والايدي مع التدليك عكس عقارب الساعة.

ثم نتركه لمدة ساعة على المناطق التي تم ذكرها.

يتم غسل الماسك بالماء البارد مع التنظيف الجيد.

ثم نستخدم المنشفة ويجب أن تكون ناعمة.

يتم الاستخدام مرتين بالأسبوع ولمدة شهر كامل. الوسوم

ماسك الثوم الطبيعي، يعتبر من أقوى ماسكات التفتيح والتبييض للبشرة والجسم وهو من الوصفات السحرية التي تحدث عنها أجدادنا القدماء المصريين لجعل البشرة منيرة كالقمر بمكونات طبيعية من الزيوت الخام التي تجعل البشرة مثل بياض الثلج، حيث يعمل الثوم على تغذية البشرة والحصول على العديد من العناصر والفيتامينات المفيدة، ويمكن عمل العديد من الوصفات بالثوم للبشرة والجسم والشعر ويوجد العديد من الماسكات المجربة التي تجعل السيدات مثل نجمات السينما، وسوف نتناول في موضوعنا هذا التعرف على طريقة عمل ماسك الثوم الطبيعي بالمنزل لترطيب البشرة ونعومتها من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات ماسك الثوم الطبيعي مكونات ماسك الثوم الطبيعي سوف نتحدث على مكونات عمل ماسك الثوم الطبيعي بمكونات طبيعية100% لترطيب البشرة وهى كالآتي:- خمس ملاعق من زيت الثوم الخام.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من زيت الارجان.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

خمس نقط من زيت جوز الهند.

ثلاث نقط زيت عطري. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير ماسك الثوم الطبيعي من داخل منزلك خطوة بخطوة وهى كالتالي:- يتم تجهيز دورق صغير من البلاستيك ثم نضع به المكونات التي سيتم ذكرها. ثم نضع به النشا والخميرة ويتم تقليبهم تقليب جيد ثم الثوم مع التقليب المستمر. يتم إضافة بعد ذلك زيت جوز الهند ثم زيت الأركان وأخيرا الزيت العطري. ثم يقلبوا لمدة خمس دقائق تقليب سريع حتى نحصل على قوام خليط مناسب. يتم وضع الخليط في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لمدة ساعة حتى نستخدمها. طريقة الاستخدام سوف نتعرف في النقاط التالية على كيفية الاستخدام الصحيح الأمثل لماسك الثوم بطريقة جديدة وعصرية وهى كما يلي:- يتم أولا غسل الوجه بالماء الفاتر واستخدام صابونة طبية لتنظيف البشرة.

ثم نقوم بعمل اختبار سريع للماسك ووضع نقطة على الايد لتجنب الحساسية.

يتم بعد ذلك وضعه على الوجه والرقبة والايدي مع التدليك عكس عقارب الساعة.

ثم نتركه لمدة ساعة على المناطق التي تم ذكرها.

يتم غسل الماسك بالماء البارد مع التنظيف الجيد.

ثم نستخدم المنشفة ويجب أن تكون ناعمة.

يتم الاستخدام مرتين بالأسبوع ولمدة شهر كامل.

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