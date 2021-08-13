الخلطة الذهبية لتطويل الشعر نصف متر في أسبوع بدون أدوية بمكونات طبيعية

الخلطة الذهبية لتطويل الشعر هو الذي تتمناه جميع الفتيات في العالم كله، حيث يعد الشعر الطويل من أهم علامات الجمال عند النساء، فتبحثن دائماً عن أفضل وصفة لتطويل الشعر كي تظهر بشكل لائق وجذّاب، تعد بعض العادات الخاطئة المستخدمة في حياتنا اليومية هي السبب الرئيسي الذي يتسبب في تلف وضعف بصيلات الشعر، وأهم هذه العادات هي الاستخدام المفرط لمكواة الشعر والسشوار، بالإضافة إلى استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم على بث موجات كهربية تسبب التساقط.
في هذا المقال نقدم لكم الوصفة الذهبية لتطويل الشعر بمكونات طبيعية سهلة التحضير في المنزل، لكن يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو القص في المكونات أثناء التحضير للحصول على النتيجة المطلوبة.الخلطة الذهبية لتطويل الشعر
تسمي الذهبية لأن كل عنصر من العناصر المستخدمة تقوم بدور فعّال في إعادة النمو مما يجعلها تعطي نتائج في مذهلة في وقت قصير، يمكنك تحضير خلطة الزيوت لتطويل الشعر عن طريق الخطوات التالية:
- إضافة معلقة من زيت جوز الهند واللوز والخروع والأرجان والنعناع في وعاء.
- ثم خلط الزيوت جيداً حتى تتماسك وتصبح في قوام واحد.
- بعد ذلك يتم إضافة معلقة من عسل النحل والتقليب مجدداً لتصبح أسرع خلطة لتطويل الشعر جاهزة للاستخدام.
- قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالكامل مع تدليك فروة الرأس برفق.
- تكرر هذه الخلطة مرة واحدة يومياً قبل النوم لمدة شهر متواصل.
قبل البدء في تحضير هذه الوصفة يجب التوقف لمدة أسبوع عن أستخدام أي مستحضرات كيميائية، يمكنك تطويل الشعر نصف متر في أسبوع عن طريق الخطوات التالية:
- غسل الشعر بالشامبو الطبي لإزالة أي آثار ويصبح جاهز ثم تجفيفه بمنشفة قطنية.
- ثم إضافة معلقة من الفازلين ونصف معلقة من عسل النحل وزيت الزيتون في وعاء.
- بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً حتى تتماسك وتصبح في قوام واحد.
- يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس برفق.
- قومي بغسل شعرك بعد نصف ساعة مع تكرار هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع.
- حسب رغبتك أصبح يمكنك تكثيف الشعر بالفازلين أو استخدام الخلطة الذهبية لتطويل الشعر.
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الخلطة الذهبية لتطويل الشعر هو الذي تتمناه جميع الفتيات في العالم كله، حيث يعد الشعر الطويل من أهم علامات الجمال عند النساء، فتبحثن دائماً عن أفضل وصفة لتطويل الشعر كي تظهر بشكل لائق وجذّاب، تعد بعض العادات الخاطئة المستخدمة في حياتنا اليومية هي السبب الرئيسي الذي يتسبب في تلف وضعف بصيلات الشعر، وأهم هذه العادات هي الاستخدام المفرط لمكواة الشعر والسشوار، بالإضافة إلى استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم على بث موجات كهربية تسبب التساقط.
في هذا المقال نقدم لكم الوصفة الذهبية لتطويل الشعر بمكونات طبيعية سهلة التحضير في المنزل، لكن يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو القص في المكونات أثناء التحضير للحصول على النتيجة المطلوبة.الخلطة الذهبية لتطويل الشعر
تسمي الذهبية لأن كل عنصر من العناصر المستخدمة تقوم بدور فعّال في إعادة النمو مما يجعلها تعطي نتائج في مذهلة في وقت قصير، يمكنك تحضير خلطة الزيوت لتطويل الشعر عن طريق الخطوات التالية:
- إضافة معلقة من زيت جوز الهند واللوز والخروع والأرجان والنعناع في وعاء.
- ثم خلط الزيوت جيداً حتى تتماسك وتصبح في قوام واحد.
- بعد ذلك يتم إضافة معلقة من عسل النحل والتقليب مجدداً لتصبح أسرع خلطة لتطويل الشعر جاهزة للاستخدام.
- قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالكامل مع تدليك فروة الرأس برفق.
- تكرر هذه الخلطة مرة واحدة يومياً قبل النوم لمدة شهر متواصل.
قبل البدء في تحضير هذه الوصفة يجب التوقف لمدة أسبوع عن أستخدام أي مستحضرات كيميائية، يمكنك تطويل الشعر نصف متر في أسبوع عن طريق الخطوات التالية:
- غسل الشعر بالشامبو الطبي لإزالة أي آثار ويصبح جاهز ثم تجفيفه بمنشفة قطنية.
- ثم إضافة معلقة من الفازلين ونصف معلقة من عسل النحل وزيت الزيتون في وعاء.
- بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً حتى تتماسك وتصبح في قوام واحد.
- يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس برفق.
- قومي بغسل شعرك بعد نصف ساعة مع تكرار هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع.
- حسب رغبتك أصبح يمكنك تكثيف الشعر بالفازلين أو استخدام الخلطة الذهبية لتطويل الشعر.
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