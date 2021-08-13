الخلطة الذهبية لتطويل الشعر نصف متر في أسبوع بدون أدوية بمكونات طبيعية

الخلطة الذهبية لتطويل الشعر هو الذي تتمناه جميع الفتيات في العالم كله، حيث يعد الشعر الطويل من أهم علامات الجمال عند النساء، فتبحثن دائماً عن أفضل وصفة لتطويل الشعر كي تظهر بشكل لائق وجذّاب، تعد بعض العادات الخاطئة المستخدمة في حياتنا اليومية هي السبب الرئيسي الذي يتسبب في تلف وضعف بصيلات الشعر، وأهم هذه العادات هي الاستخدام المفرط لمكواة الشعر والسشوار، بالإضافة إلى استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم على بث موجات كهربية تسبب التساقط.

في هذا المقال نقدم لكم الوصفة الذهبية لتطويل الشعر بمكونات طبيعية سهلة التحضير في المنزل، لكن يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو القص في المكونات أثناء التحضير للحصول على النتيجة المطلوبة.

تسمي الذهبية لأن كل عنصر من العناصر المستخدمة تقوم بدور فعّال في إعادة النمو مما يجعلها تعطي نتائج في مذهلة في وقت قصير، يمكنك تحضير خلطة الزيوت لتطويل الشعر عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة من زيت جوز الهند واللوز والخروع والأرجان والنعناع في وعاء. ثم خلط الزيوت جيداً حتى تتماسك وتصبح في قوام واحد. بعد ذلك يتم إضافة معلقة من عسل النحل والتقليب مجدداً لتصبح أسرع خلطة لتطويل الشعر جاهزة للاستخدام. قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالكامل مع تدليك فروة الرأس برفق. تكرر هذه الخلطة مرة واحدة يومياً قبل النوم لمدة شهر متواصل.

تطويل الشعر نصف متر في أسبوع

قبل البدء في تحضير هذه الوصفة يجب التوقف لمدة أسبوع عن أستخدام أي مستحضرات كيميائية، يمكنك تطويل الشعر نصف متر في أسبوع عن طريق الخطوات التالية: