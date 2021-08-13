فطيرة الدجاج بالموتزريلا!!! بطريقة الشيفات بخطوات سهلة وممتعة

فطيرة الدجاج بالموتزريلا، تعتبر من ألذ واطعم الأكلات الشعبية التي يعشقها الكبير والصغير لطعمها الرهيب والمميز، وهى تندرج إلى قسم المعجنات وتتميز بسهولة وبسيطة عملها من داخل المنزل، ويمكن عمل الفطائر بعدة طرق منها باللحمة والجبن والمكسرات والعسل وطرق أخرى كثيرة، وتنقسم منها إلى نوعين الحادق والحلو كما ذكرنا من قبل، وهى منتشرة بالفطائر الشرقية ومنتشرة بكثرة في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل فطيرة الدجاج بالموتزريلا بخطوات سهلة مثل طريقة الشيفات بالمطاعم من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات فطيرة الدجاج بالموتزريلا مكونات فطيرة الدجاج بالموتزريلا سوف نتحدث عن مكونات فطيرة الدجاج بالموتزريلا بمكونات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:- كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ربع كيلو من الجبنة الموتزريلا.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب وسط من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبتان فلفل أخضر مقطع.

ملعقة متوسطة من الملح.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعة.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

بصلة كبيرة مقطعة حلقات.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الزبدة.

فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة من الشطة. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم طريقة تجهيز عمل فطيرة الدجاج بالموتزريلا في خلال دقائق معدودة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك واسع ثم نضع به المكونات الآتية. نقوم بوضع الدقيق الأبيض ويتم نخله ثم نضع عليه ملعقة الخميرة الفورية ثم البيكنج بودر ثم الزيت. ثم نسكب الماء تدريجيا حتى نحصل على القوام المناسب للعجينة. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ونتركه لمدة ساعة حتى يتم عملية التخمر. ثم تقطع العجينة إلى كرات ونتركها لحين الاستخدام. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالموتزريلا بطرق مضمونة بالفرن وهى كما يلي:- يتم إحضار كرة من العجين ويتم فردها جيداً.

ثم نضع الصدور المخلية بعد تقطيعها قطع صغيرة.

نقوم بوضع البهارات والفلفل الأخضر ثم الطماطم على الصدور.

يتم رش الجبنة الموتزريلا على المكونات بطريقة متساوية.

ثم نضع كرة أخرى لتغطية المكونات ثم يتم غلقها من الجوانب ووضعها بصينية مدهونة بالزبدة.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن.

ثم نضع بها الصينية ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

ثم بعد تحويلها إلي الشكل الجذاب يتم تقطيعها.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا. الوسوم

فطيرة الدجاج بالموتزريلا، تعتبر من ألذ واطعم الأكلات الشعبية التي يعشقها الكبير والصغير لطعمها الرهيب والمميز، وهى تندرج إلى قسم المعجنات وتتميز بسهولة وبسيطة عملها من داخل المنزل، ويمكن عمل الفطائر بعدة طرق منها باللحمة والجبن والمكسرات والعسل وطرق أخرى كثيرة، وتنقسم منها إلى نوعين الحادق والحلو كما ذكرنا من قبل، وهى منتشرة بالفطائر الشرقية ومنتشرة بكثرة في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل فطيرة الدجاج بالموتزريلا بخطوات سهلة مثل طريقة الشيفات بالمطاعم من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات فطيرة الدجاج بالموتزريلا مكونات فطيرة الدجاج بالموتزريلا سوف نتحدث عن مكونات فطيرة الدجاج بالموتزريلا بمكونات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:- كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ربع كيلو من الجبنة الموتزريلا.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب وسط من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبتان فلفل أخضر مقطع.

ملعقة متوسطة من الملح.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعة.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

بصلة كبيرة مقطعة حلقات.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الزبدة.

فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة من الشطة. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم طريقة تجهيز عمل فطيرة الدجاج بالموتزريلا في خلال دقائق معدودة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك واسع ثم نضع به المكونات الآتية. نقوم بوضع الدقيق الأبيض ويتم نخله ثم نضع عليه ملعقة الخميرة الفورية ثم البيكنج بودر ثم الزيت. ثم نسكب الماء تدريجيا حتى نحصل على القوام المناسب للعجينة. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ونتركه لمدة ساعة حتى يتم عملية التخمر. ثم تقطع العجينة إلى كرات ونتركها لحين الاستخدام. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالموتزريلا بطرق مضمونة بالفرن وهى كما يلي:- يتم إحضار كرة من العجين ويتم فردها جيداً.

ثم نضع الصدور المخلية بعد تقطيعها قطع صغيرة.

نقوم بوضع البهارات والفلفل الأخضر ثم الطماطم على الصدور.

يتم رش الجبنة الموتزريلا على المكونات بطريقة متساوية.

ثم نضع كرة أخرى لتغطية المكونات ثم يتم غلقها من الجوانب ووضعها بصينية مدهونة بالزبدة.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن.

ثم نضع بها الصينية ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

ثم بعد تحويلها إلي الشكل الجذاب يتم تقطيعها.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا.

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