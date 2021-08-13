طريقه عمل طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن الموزاريلا ألذيذ في المنزل بمكونات سهله وبسيطه وموجوده في كل مطبخ ويتميز طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن بسهوله وسرعه التحضير كما يمكن أن يقدم كوجبه رئيسيه بجانب العديد من المقبلات مثل طبق البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا أوالبطاطس بالصوص الأبيض والجبن وتختلف طرق التحضير والحشو لطاجن المكرونه حيث يمكن استخدام اللحم المفروم أو الجمبري كما يمكن استخدام أنواع مختلف من الجبن. المقادير المطلوبة لعمل طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن نصف كيلو غرام من صدور الدجاج.

مشروم.

نصف لتر من كريمة الطبخ.

بصل مقطع مع الفلفل الأخضر.

4 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقه كبيره من الزيت.

ملعقه كبيره من الزبدة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع ملعقه صغيره من الكمون.

رشه من الملح.

نصف كوب من الحليب.

200 غرام من الجبن الموزاريلا. طريقه تحضير طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن نبدأ بوضع المكرونه علي النار حتي يتم الطهي جيدا ثم نقوم بتحضير الصوص.

نحضر طاسه ونضيف ملعقه من الزيت ثم نضيف ملعقه من الزبدة ثم نحضر اربع فصوص من الثوم بعد أن يتم وضعهم في القطاعة الكهربائية ويتم الفرم جيدا ثم نضعهم علي الزبدة حتي يتحول لونهم إلي اللون الذهبي.

يتم تقطيع البصل جيد إلي قطع صغيره لا يتم استخدام القطاعة الكهربائية ثم نضيف البصل في الطاسة.

يتم تقليب البصل مع الثوم في الزبد ثم نضيف الفلفل الأخضر مع نصف ملعقه من الفلفل الأسود ورشه ملح حسب الرغبة ونقلب جيدا حتي يصبح الصوص جاهزا.

نحضر صدور الدجاج بعد التقطيع إلي قطع متوسطه الحجم تقريبا ويتم وضعها علي النار مع التقليب حتي يتم الطهي ثم نضيف الفلفل والمشروم.

نضيف صوص الكريمة علي صدور الدجاج المقطعة وتقلب علي نار هادئه جدا ونضيف القليل من الحليب أو الماء حسب الرغبة ثم نضيف الصوص مع التقليب جيدا ثم نضيف الفلفل الأسود أو أنواع مختلفه من البهارات حسب الرغبة.

نقلب جيدا حتي نحصل علي درجه الصوص المطلوبة ثم نضيف الجبن الموزاريلا وتصبح جاهزه للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبنطريقه تحضير طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن الوسوم

طريقه عمل طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن الموزاريلا ألذيذ في المنزل بمكونات سهله وبسيطه وموجوده في كل مطبخ ويتميز طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن بسهوله وسرعه التحضير كما يمكن أن يقدم كوجبه رئيسيه بجانب العديد من المقبلات مثل طبق البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا أوالبطاطس بالصوص الأبيض والجبن وتختلف طرق التحضير والحشو لطاجن المكرونه حيث يمكن استخدام اللحم المفروم أو الجمبري كما يمكن استخدام أنواع مختلف من الجبن. المقادير المطلوبة لعمل طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن نصف كيلو غرام من صدور الدجاج.

مشروم.

نصف لتر من كريمة الطبخ.

بصل مقطع مع الفلفل الأخضر.

4 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقه كبيره من الزيت.

ملعقه كبيره من الزبدة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع ملعقه صغيره من الكمون.

رشه من الملح.

نصف كوب من الحليب.

200 غرام من الجبن الموزاريلا. طريقه تحضير طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن نبدأ بوضع المكرونه علي النار حتي يتم الطهي جيدا ثم نقوم بتحضير الصوص.

نحضر طاسه ونضيف ملعقه من الزيت ثم نضيف ملعقه من الزبدة ثم نحضر اربع فصوص من الثوم بعد أن يتم وضعهم في القطاعة الكهربائية ويتم الفرم جيدا ثم نضعهم علي الزبدة حتي يتحول لونهم إلي اللون الذهبي.

يتم تقطيع البصل جيد إلي قطع صغيره لا يتم استخدام القطاعة الكهربائية ثم نضيف البصل في الطاسة.

يتم تقليب البصل مع الثوم في الزبد ثم نضيف الفلفل الأخضر مع نصف ملعقه من الفلفل الأسود ورشه ملح حسب الرغبة ونقلب جيدا حتي يصبح الصوص جاهزا.

نحضر صدور الدجاج بعد التقطيع إلي قطع متوسطه الحجم تقريبا ويتم وضعها علي النار مع التقليب حتي يتم الطهي ثم نضيف الفلفل والمشروم.

نضيف صوص الكريمة علي صدور الدجاج المقطعة وتقلب علي نار هادئه جدا ونضيف القليل من الحليب أو الماء حسب الرغبة ثم نضيف الصوص مع التقليب جيدا ثم نضيف الفلفل الأسود أو أنواع مختلفه من البهارات حسب الرغبة.

نقلب جيدا حتي نحصل علي درجه الصوص المطلوبة ثم نضيف الجبن الموزاريلا وتصبح جاهزه للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبنطريقه تحضير طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاجن المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن الموزاريلا ألذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.