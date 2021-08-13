كيفية تطويل الشعر بسرعة في أسبوع بدون أدوية ليصبح مثل ذيل الحصان

كيفية تطويل الشعر بسرعة في أسبوع بدون أدوية هو ما تبحث عنه جميع النساء والفتيات في العالم كله وليس الوطن العربي فقط، حيث يعد الشعر من أهم مظاهر الجمال عند جميع الفتيات مما يجعلها تحب أن تظهر بشكل لائق وجذّاب، تطويل الشعر في أسبوع ليس أمر مستحيل أو صعب الحصول عليه؛ لكنّه لا يناسب جميع الحالات على حسب درجة التقصف وصحة البصيلات، يجب التوقف عن بعض العادات الخاطئة المستخدمة في حياتنا بشكل يومي قبل أستخدام أي وصفات طبيعية لتطويل الشعر، من أهم هذه العادات هو أستخدام السشوار ومكواة الشعر بشكل دائم على المدى الطويل مما يسبب ضعف البصيلات، علاوة على ذلك أستخدام المشط البلاستيك الذي يقوم على بث موجات كهربية تتسبب في تسقط الشعر؛ لذلك ينصح جميع الأطباء المعالجين بضرورة أستبداله بمشط خشبي.

زيت الخروع هو أسرع زيت لتطويل الشعر لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المغذّية للشعر، كما أنه يقوم على إعادة تجديد الخلايا والأنسجة بشكل سريع وتجديد البصيلات وتنعيم الشعر، ضعي كمية مناسبة على شعرك حسب طوله، قومي بتدليك فروة الرأس برفق وتوزيعه من الجذور حتى نهاية الأطراف، يكرر الاستخدام مرة واحدة يومياً قبل الذهاب إلى الفراش وستلاحظين الفرق.

تطويل الشعر في أسبوع

قبل البدء في تحضير خلطة الزيوت لتطويل الشعر يجب التنويه على عدم الزيادة أو النقص في المكونات أثناء التحضير أو الاستخدام، يمكنك تحضير الخلطة عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة من زيت اللوز وجوز الهند والشاي والأرجان والخروع في وعاء صغير. بعد ذلك يتم تقليب الزيوت جيداً حتى تختلط المكونات في قوام واحد، ثم إضافة معلقة عسل نحل كبيرة والتقليب مجدداً. قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالكامل بداية من الجذور حتى نهاية الأطراف، مع تدليك فروة الرأس برفق حتى تتدفق الزيوت إلى الخلايا وتساعد على إنتاجها من جديد. تكرر خلطة الزيوت بشكل يومي وستلاحظين تطويل الشعر في أسبوع بعد الاستخدام.

في النهاية يجب غسل الشعر قبل ستخدم أي من الوصفات وتجفيف وتمشيطه بالمشط الخشبي، حتى يتم إزالة أي آثار قديمة موجودة في الشعر، فبدون أي أدوية أو مستحضرات كيميائية أصبحتي تعرفين كيفية تطويل الشعر بسرعة.