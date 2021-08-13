أسرع زيت لتطويل الشعر في أسبوع وتكثيفه بدون أدوية ليصبح مثل ذيل الحصان

أسرع زيت لتطويل الشعر في أسبوع وتكثيفه هو ما تبحث عنه جميع الفتيات، حيث تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل وكثيف مثل ذيل الحصان والتمتع بجمالها، فيظهر جمال النساء في الشعر فتقوم بالاهتمام بنعومته واستخدام وصفات طبيعية لتطويل الشعر حتى تظهر بمظهر لائق، لكن في البداية يجب التوقف عن بعض العادات الخاطئة المستخدمة بشكل يومي مثل استخدام مكواة الشعر والسشوار؛ الذي يسبب ضعف بصيلات الشعر على المدى الطويل، لا سيما يسبب استخدام المشط البلاستيك تساقط الشعر وذلك لأنه يقوم ببث موجات كهربية تسبب تساقط الشعر.

يعد زيت الخروع هو أفضل زيت لتطويل الشعر، حيث يحتوى على مكونات تعمل على تجديد خلايا الشعر الشعر وإعادة إنتاج البصيلات والأنسجة من جديد، قومي بوضع كمية مناسبة من زيت الخروع على شعرك مع تدليك فروة الرأس برفق من جميع الجهات، حتى يزداد نمو الشعر من الأمام والجوانب، يجب الالتزام على أستخدام الزيت السحري لتطويل الشعر يومياً لمدة أسبوع كامل على التوالي قبل الذهاب إلى الفراش.

خلطة الزيوت الطبيعية

قبل البدء في تحضير المكونات واستخدام الوصفة يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو النقص في المكونات أثناء التحضير، وذلك للحصول على أفضل نتيجة والتمتع بشعر ناعم وطويل مثل ذيل الحصان، يمكنك تحضير أسرع خلطة لتطويل الشعر عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة من زيت الخروع والأرجان واللوز وجوز الهند والنعناع في وعاء.

ثم خلط الزيوت معاً والتقليب جيداً حتى تتماسك مكونات الخليط وتصبح جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل بداية من الجذور حتى نهاية الأطراف، مع تدليك فروة الرأس برفق من جميع الجوانب.

تكرر هذه الخلطة يومياً قبل النوم لمدة أسبوع.

في النهاية يمكنك الاعتماد بشكل رئيسي على خلطة الزيوت الطبيعية مع إضافة معلقة من زيت الزيتون مرة واحدة في الأسبوع فقط، لا سيما تعد هذه الخلطة هي أفضل وصفة لتطويل الشعر؛ لأنها تحتوي على مجموعة خاصة من أقوى الزيوت الطبيعية المستخدمة بالإضافة زيت الخروع الصحي الذي يعد أسرع زيت لتطويل الشعر.