أسرار طريقة عمل بيتزا الطاسة بمكونات اقتصادية لعشاء سريع

طريقة عمل بيتزا الطاسة بأسهل الخطوات وأقل المواد وبطعم شهي ورائحة لا مثيل لها، فلا يخلو بيت من عشاق البيتزا والذين يتهافتون على تذوقها وتناولها سواء كانت وجبة أساسية أو وجبة فرعية بين الوجبات، فهي الوجبة الني يحبها الكبار ويعشقها الصغار، وسوف نذكر لكم تفصيليًا أهم المكونات والمقادير الخاصة بالبيتزا، وكذلك كيفية إعدادها بالبيت.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

يمكنك تجهيز أهم المكونات المراد استخدامها قبل البدء في إعداد بيتزا الطاسة وهي كالتالي:

مكونات العجين

كوب كبير من الطحين ( الدقيق ).

عدد ملعقتان ماء أو ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من الزبادي بمقدار ربع كوب الزبادي.

ملعقة صغيرة بكينج باودر.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صلصة كبيرة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

نصف ملعقة ملح وفلفل أسمر .

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نقوم في البداية بتجهيز العجين عن طريق خلط المكونات الجافة، والتي تشمل كلا من الدقيق مع السكر والملح، البكينج باودر مع التقليب جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والماء أو الزيت حسب الرغبة، مع العجن جيدًا حتى تصبح عجينة متجانسة، كما يمكنك ضبط العجين في حال حاجته لماء أو دقيق، ويترك العجين بعد تغطيته جانبًا لتجهيز الصلصة.

ويتم وضع وعاء على النار ونضع به زيت الزيتون ثم يتم وضع الصلصة وعليها البهارات ملح وفلفل وزعتر وثوم بودرة، بعد ذلك يتم التقليب جيدًا وإضافة نصف كوب ماء والتقليب، ثم تغطيتها وتهدئة النار عليها وتُترك حتى يتم تسبيكها.

نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة.

ثم تقطيع البسطرمة أو السوسيس إلى قطع متوسطة الحجم.

بعد ذلك يتم تعصيج اللحمة المفرومة في حال إعداد بيتزا باللحمة.

وقومي بتجهيز الجبن التركي والشيدر ببشرها أو تقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا.

يتم وضع طاسة البيتزا على نار متوسطة، وخلال ذلك يتم أخذ قطعة عجين وفردها على سطح مستو مغلف بملعقة دقيق حتى لا يلتصق بالسطح أثناء الفرد.

يتم وضع البيتزا بعد فردها بالطاسة، ثم يتم دهنها بالصلصة ووضع قطع الطماطم والفلفل ثم البسطرمة أو السوسيس أو أي نوع آخر حسب الرغبة.

يتم تغطية الطاسة وتهدئة النار حتى تمام السواء يتم وضع الجبن وتغطيته حتى يتم انصهارها على الخليط.

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