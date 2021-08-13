أسهل طريقة عمل المكرونة بالفراخ في 10 دقائق

طريقة عمل المكرونة بالفراخ هو من أكثر الطرق المحببة لدي الكبار والصغار فهي وصفة سهلة وسريعة ومن جانب أخر مغذية لاحتوائها علي البروتين الموجود في الفراخ والفيتامينات الموجودة في الخضروات والنشويات الموجودة في المكرونة فهذه الوجبة متكاملة العناصر الغذائية، ويمكنك تقديمها في الغداء أو العشاء فهي وصفة خفيفة سريعة مغذية وذو مذاق مميز، وهناك طرق مختلفة لتقديمها واليوم سوف نوضح لكم أسهل طريقة لإعدادها بشكل مميز ومذاق ولا أروع.

طريقة عمل المكرونة بالفراخ

نصف كيلو مكرونة أسباجتي أو مكرونة شريطية نودلز حسب الموجود بالمنزل.

صدور فراخ مقطعة قطع صغيرة.

كوب من البروكلي.

فلفل ألوان مقطع شرائح طويلة.

جنزبيل مبشور فريش.

ربع كوب مرقة دجاج.

2 معلقة صويا صوص.

معلقة نشا.

عدد 3 ملاعق زيت سمسم.

ثوم مفروم فريش.

المقادير

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق نضع به كل من مرقة الدجاج و الصويا صوص ومعلقة من الصلصة العادية ثم معلقة النشا مع التقليب المستمر حتي يتم خلط المكونات جيدا، من جانب أخر نقوم بسلق المكرونة في إناء أخر، ثم نأتي بمقلاة ونضع بها الزيت ثم قطع الدجاج مع التقليب حتي تمام التسوية ثم نضع عليها شرائح الفلفل الألوان والبروكلي المقطع ثم الثوم المفروم مع التقليب وحتي تمام التسوية نضع المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها علي الدجاج مع التقليب ثم نضع الصوص الذي قمنا بإعداده من قبل مع التقليب البسيط وتقديم المكرونة ساخنة ويمكنك وضع شرائح من الجبن البارميزان علي وجه الطبق وبألف هنا.

سوف نوضح لكم بعض الفوائد الغذائية لهذه الوصفة المميزة، حيث أن البروكلي مليء بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتحد من حالات التهاب المفاصل ومن جانب أخر يعمل علي حماية الرجال من سرطان البروستاتا وهو منتشر في الآونة الأخيرة وبكثرة، فلابد أن يتناوله الرجال بشكل مستمر ومن جانب أخر فهو يعمل علي خفض نسبة الكوليسترول في الدم ومن جانب أخر يمنع هشاشه العظام ومن هنا ننصح الجميع رجال سيدات أطفال بتناول البروكلي بشكل مستمر، ولمزيد من الوصفات عليكم كتابة تعليق بالوصفة التي تريدونها وسوف قدمها لكم علي الفور فقط تابعوا موقع ثقفني وسوف يصلكم كل ما هو جديد ومميز.