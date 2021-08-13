الوصفة السريّة لتفتيح الوجه وتبييض البشرة من أول أستخدام بمكونات طبيعية

الوصفة السريّة لتفتيح الوجه وتبييض البشرة هي ما تبحث عنه جميع الفتيات، حيث تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة صافية نقيّة تخلو من الهالات السوداء أو البقع، يمكنك الحصول على أسرع وصفة لتفتيح الوجه عن طريق مكونات طبيعية بخطوات سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها في المنزل، تعد بشرة الوجه من أكثر علامات الجمال عند المرأة مما يجعلها حلقة أهتمام قوية في الحصول على أفضل وصفة لتبييض الوجه.

في هذا المقال نقدم لكي الحل الأفضل في الحصول على بشرة بيضاء وناعمة عن طريق وصفات منزلية سهلة، يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو النقص في المكونات المذكورة أثناء التحضير أو الاستعمال، وذلك للحصول على النتيجة المطلوبة لتفتيح الوجه وتبييض البشرة.

يمكنك تفتيح وتنعيم البشرة بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق بعض المكونات المنزلية الموجودة في كل بيت، لا سيما يتم تحضير الوصفة عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة كبيرة الحجم من الفازلين في وعاء بع ماء. ثم إضافة معلقة من النشا وخلط المكونات جيداً حتى تتماسك وتصبح في قوام واحد. بعد ذلك يتم توزيع الخليط على لوجه بالكامل مع تدليك البشرة برفق. قومي بغسل وجهك وتجفيف بعد مرور ساعة. تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل وستلاحظين الفرق في تفتيح البشرة وتبييض الوجه.

الوصفة اليابانية لتبييض الوجه

تعد الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة من أفضل الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة السمراء والحصول على بشرة نضرة، يمكنك تحضير المكونات وطريقة الاستعمال عن طريق الخطوات التالية: