فوائد الشاي الأخضر للوجه وكيفية عمل ماسك الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر علاج سحري من قبل خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم لفوائده الصحية. ومع ذلك ، هل تعلم أن وضع الشاي الأخضر على بشرتك يأتي أيضًا مع بعض من الفوائد، خاصةً عندما يكون نوع الشاي أخضر مخصص للعلاج الموضعي. غالبًا ما يستخدم الشاي الأخضر في منتجات العناية بالبشرة ، إليك كيفية استخدام الشاي الأخضر كماسك للوجه.

طريقة التحضير: كيفية عمل ماسك الشاي الأخضر للوجه

لصنع ماسك الشاي الأخضر للوجه في المنزل ، اخلطي ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز والعسل. اصنعي عجينة سميكة واتركيها لبضع دقائق. افرديها على وجهك واشطفيها عندما تجف.

الفوائد: فوائد وضع ماسك الشاي الأخضر للوجه

وضع ماسك الوجه بانتظام له فوائد عديدة: الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويساعد في منع الضرر الناجم عن أشعة الشمس الحراقة. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تفتيح البشرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. علاوة على ذلك ، يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل احمرار وتهيج الجلد.

الآثار الجانبية: ولكن ، هل هناك أي آثار جانبية لماسك الشاي الأخضر؟

عادة ما تكون أقنعة الشاي الأخضر للوجه آمنة للاستخدام لجميع أنواع البشرة. ومع ذلك، إذا كانت بشرتك حساسة، فمن المستحسن إجراء اختبار البقعة قبل وضع الماسك. بعد تطبيق نفس الشيء ، إذا شعرت بحكة أو احمرار أو تورم ، اغسلي الوجه فورًا بالماء البارد. في حالة شراء ماسك للوجه من المتجر ، اختاري ماسك خالٍ من المواد الكيميائية.

ماسكات جاهزة: أشياء يجب البحث عنها في الأقنعة التي يتم شراؤها من المتجر

إذا كنت لا تفضلين عمل ماسك وتفضلي الماسك الجاهز ، فهناك بعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً ، اختاري ماسكًا للوجه يحتوي على 100 في المائة من الشاي الأخضر وليس زيوته. بعد ذلك، اختر الماسكات الخالية من العطور والبارابين. لكن تأكدي من أن ماسك الشاي الوجه مناسب لجميع أنواع البشرة لتجنب أي تهيج