الطريقه الأسهل في عمل الدونتس زي المحلات بالظبط بدون تكاليف في المنزل

طريقه عمل الدونتس هو من أشهي الحلويات التي يتم تخضيرها بمكونات بسيطة، كما أنها تحتوي عدد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة كما انها مفيدة للجسم. طريقه عمل الدونتس طريقه عمل الدونتس يتم عمل الدونتس عن طريق استخدام المكونات التالية: ربع كوب لبن دافيء.

ربع كوب من الماء الدافيء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

واحد ملعقة من زبدة طرية.

ملعقة كبيرة سكر.

قطعة صغيرة من الخميرة.

رشة ملح.

2ونصف كوب دقيق.

بيضة. مكونات الزينة شيكولاته بيضاء يتم تذوبيها.

سكر بودرة منخول.

شيكولاته غامقة مذابة.

اسبرينكلز.

فارمسيل ألوان. تحضير الدونتس: يتم خخلط اللبن مع الخميرة والماء مع إضافة السكر والبيض وتقلب المكونات بشكل جيد.

يضاف للمكونات السابقة الزبدة والفانيليا مع وضعهم في العجان، وتضاف إليهم رشة الملح، وباقي كمية الدقيق.

وبعد ذلك يتم عجن المكونات معًا للحصول علي عجينة متماسكة، ويتم تركها لتختمر.

تفرد العجينة فوق سطح مرشوش بالدقيق مع تقطيع العجينة بقطاعة الدونتس.

يتم ترك الدونتس ليختمر من نصف ساعة لساعة، ثم يتم تحميرها في الزيت ليصبح لونها ذهبي.

ثم يتم تزيننها بالشوكولاتة البيضاء مع إضافة السكر البودرة الذي يتم خلطه بالفرماسيل. تحضير الدونتس في الفرن تحضير الدونتس في الفرن طريقه عمل الدونتس يتم تحضيره بالدقيق واللبن والماء الدافيء والسكر مع الخميرة البيرة والبيضة والفانيليا مع الزبدة كل تلك المكونات تضيف مذاق جميل للدونتس خاصة أنه واحد من الحلويات ذات المذاق الجميل، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية: 3كوب دقيق.

2ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة خميرة.

لبن للعجن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3/4كوب سكر بودرة.

رشة ملح.

كيس صغير فانيليا. مقادير الخلطة: نصف كوب سكر بودرة.

لون طعام أحمر.

1ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب لبن. التحضير: يخلط الدقيق مع البيكنج بودر مع الملح.

تضاف الخميرة والسكر والبيض للمكونات السابقة مع التقليب.

يتم إضافة الفانيليا مع عجنهم بشكل جيد.

تضاف الزبدة ويتم تسييحها علي النار مع عجنهم بالمكونات السابقة.

ثم يضاف اللبن للمكونات السابقة.

تترك العجينة تختمر لمدة ساعة.

يتم فردها فوق سطح يتم رشه بالدقيق.

توضع في صينية مدهونة بالزيت وتترك في الفرن لمدة نصف ساعة. الوسوم

طريقه عمل الدونتس هو من أشهي الحلويات التي يتم تخضيرها بمكونات بسيطة، كما أنها تحتوي عدد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة كما انها مفيدة للجسم. طريقه عمل الدونتس طريقه عمل الدونتس يتم عمل الدونتس عن طريق استخدام المكونات التالية: ربع كوب لبن دافيء.

ربع كوب من الماء الدافيء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

واحد ملعقة من زبدة طرية.

ملعقة كبيرة سكر.

قطعة صغيرة من الخميرة.

رشة ملح.

2ونصف كوب دقيق.

بيضة. مكونات الزينة شيكولاته بيضاء يتم تذوبيها.

سكر بودرة منخول.

شيكولاته غامقة مذابة.

اسبرينكلز.

فارمسيل ألوان. تحضير الدونتس: يتم خخلط اللبن مع الخميرة والماء مع إضافة السكر والبيض وتقلب المكونات بشكل جيد.

يضاف للمكونات السابقة الزبدة والفانيليا مع وضعهم في العجان، وتضاف إليهم رشة الملح، وباقي كمية الدقيق.

وبعد ذلك يتم عجن المكونات معًا للحصول علي عجينة متماسكة، ويتم تركها لتختمر.

تفرد العجينة فوق سطح مرشوش بالدقيق مع تقطيع العجينة بقطاعة الدونتس.

يتم ترك الدونتس ليختمر من نصف ساعة لساعة، ثم يتم تحميرها في الزيت ليصبح لونها ذهبي.

ثم يتم تزيننها بالشوكولاتة البيضاء مع إضافة السكر البودرة الذي يتم خلطه بالفرماسيل. تحضير الدونتس في الفرن تحضير الدونتس في الفرن طريقه عمل الدونتس يتم تحضيره بالدقيق واللبن والماء الدافيء والسكر مع الخميرة البيرة والبيضة والفانيليا مع الزبدة كل تلك المكونات تضيف مذاق جميل للدونتس خاصة أنه واحد من الحلويات ذات المذاق الجميل، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية: 3كوب دقيق.

2ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة خميرة.

لبن للعجن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3/4كوب سكر بودرة.

رشة ملح.

كيس صغير فانيليا. مقادير الخلطة: نصف كوب سكر بودرة.

لون طعام أحمر.

1ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب لبن. التحضير: يخلط الدقيق مع البيكنج بودر مع الملح.

تضاف الخميرة والسكر والبيض للمكونات السابقة مع التقليب.

يتم إضافة الفانيليا مع عجنهم بشكل جيد.

تضاف الزبدة ويتم تسييحها علي النار مع عجنهم بالمكونات السابقة.

ثم يضاف اللبن للمكونات السابقة.

تترك العجينة تختمر لمدة ساعة.

يتم فردها فوق سطح يتم رشه بالدقيق.

توضع في صينية مدهونة بالزيت وتترك في الفرن لمدة نصف ساعة.

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