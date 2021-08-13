ليه اكل الوجبات الخفيفة مفيد ليكي صحيا

السناكس او الوجبات الخفيفة اللي بين الوجبات الرئيسية عادة معظمنا مش بيهتم بيها ، ولكن هي في الحقيقة ليها فوايد كتير ، من اول فقدان الوزن للنوم الصحي ، عشان كده بننصحك انك تحطي لنفسك وجبات خفيفة خلال اليوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف مع بعض على الفوايد الصحية للوجبات الخفيفة.

الفوايد الصحية للوجبات الخفيفة:

1- هتحصلي على فيتامينات اكتر:

اكل الوجبات الخفيفة هتساعدك على دمج عناصر غذائية اضافية لنظامك الغذائي ، لانه صعب انك تحصلي على كل الفيتامينات اللي جسمك محتاجها من 3 وجبات بس في اليوم ، عشان بننصح غالبا باكل الفواكة والخضروات خلال اليوم كوجبات خفيفة ، لان غالبا الاشخاص اللي بيعتمدوا على الوجبات الرئيسية بيفقدوا الفيتامينات الاساسية ، ونتيجة لده هيعانوا من هشاشة وضعف الاظافر وحتى كمان تساقط الشعر.

2- هتبقي اقل عرضة للافراط في الاكل:

الوجبات الرئيسية الفطار والغدا والعشا ممكن ماتكونش كافية لكل الاشخاص ، وهنا الوجبات الخفيفة بتساعد على الشعور بالحيوية والنشاط اكتر ، وبتمنعك في نفس الوقت من الافراط في الاكل او اكل كميات كبيرة ، وتقدري تحددي اوقات وجباتك الخفيفة خلال اليوم وتنظميها مع الوجبات اوقات الوجبات الرئيسية.

3- تعزيز قوة المخ:

المخ بيستخدم الجلوكوز كوقود ، خصوصا وانتي بتعملي مهام صعبة ، والقدرات العقلية بتقل بشكل كبير لما بينخفض مستوى السكر في الدم ، واكل الوجبات الخفيفة زي الشوكولاتة او الجوز هيساعد على تحسين تركيزك الذهني.

4- هتبقي اقل توتر:

لما بتحسي بالاحباط ، جسمك بيفرز الكورتيزول ، وده ممكن يأدي لانخفاض مستويات السكر في الدم ، عشان كده بننصحك لما تحسي بالاحباط ، كلي وجبة خفيفة صحية هتأدي لانتاج السيروتونين (هرمون السعادة).

5- هتمنع قيلولة بعد الضهر:

قيلولة بعد الضهر تعتبر استجابة طبيعية للساعة البيولوجية ، اللي بتخليكي تحسي بالنعاس من الساعة 1 – 3 مساء ، ولكن مع ذلك تقدري تتجنبي قيلولة بعد الضهر دي عن طريق اكل وجبات خفيفة من الفواكة والخضروات ، وممكن الفواكة المجففة والفول السوداني غير المملح تساعدك على التغلب على الرغبة الشديدة في الاكل.

6- هتساعد على تحسين الروابط الاجتماعية بتاعتك:

اكل الوجبات الخفيفة هيكون مفيد بالفعل لو عايزة تكوني صداقات مع شخص تاني ، لان الابحاث اثبتت ان الاكل مع شخص تاني ممكن انه يزود السعادة ويحسن العلاقات ، بالاضافة ان مشاركة وجباتك الخفيفة مع اشخاص تانيين هتساعد على كسر الجليد بينك وبينهم بسهولة وهتوثق العلاقة ، وتخليكي تحسي بالتقدير والاهتمام.

7- هتنامي نوم صحي بالليل:

الاكل قبل النوم مش دايما بيبقى غير صحي ، لانه المهم اكتر هو هتاكلي ايه ، على سبيل المثال اللوز بيحسن جودة النوم لانه بيحتوي على الميلاتونين (الهرمون اللي بيساعد على النوم) ، والاطعمة الغنية بالكالسيوم بتمنع اضطرابات النوم.

بالاضافة ان شرب كوباية لبن سخن او شاي بابونج قبل النوم ممكن انه يساعدك على انقاص الوزن.

وجبات خفيفة صحية تاكليهم لما تحسي بالجوع عشان تحافظي على وزنك