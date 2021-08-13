أسهل طريقة لعمل المايونيز في المنزل

المايونيز هو من أشهر أنواع المقبلات والذي يقدم مع أكثر الوجبات فهو لا غني عنه في أي وجبة وخاصة الوجبات التي تحتوي على اللحمة أو الدجاج، وايضا يدخل في العديد من السلطات مثل سلطة الزبادي والتومية السوري والتي لها أكثر من طريقة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل المايونيز. طريقة عمل المايونيز: طريقة عمل المايونيز: المكونات كأس ماء بارد.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

عصير ليمونة واحدة.

رأس ثوم مهروس.

ربع فنجان زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرّغبة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به النشا وبعض الماء لإذابة النشا ونقوم بالتقليب حتى يذوب النشا، ثم نضعه على نار متوسطة حتى يثقل الخليط ويتماسك ويتحول لونه الى لون الحليب.

ثم نقوم بأزالته من على النار وتغطيته ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بأضافة الليمون والثوم وزيت الزيتون بالتدريج والملح والفلفل الأسود مع النشا باستخدام المضرب الكهربائي ونستمر في الخفق لمدة عشر دقائق أو حتى يصبح القوام كثيفا ثم نقوم بوضعه في وعاء التقديم. المايونيز من دون بيض المايونيز من دون بيض المكوّنات نصف كأس من اللبن الرائب.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

كأس من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع اللبن والخل والملح ونقوم بضربهم باستخدام المضرب الكهربائي، ثم نقوم بأضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام انسيابي. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: المكونات: حبة من البطاطا المسلوقة.

كوب من الحليب السائل كامل الدسم

كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من الخل. طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بع البطاطس والحليب السائل ونقوم بخفقهم معا جيدا حتى يتجانسوا تماما، ثم نقوم بأضافة الخل ونستمر في الخفق الجيد، ثم نقوم بأضافة الزيت تدريجيا الى الخليط مع الأستمر في الخفق حتى نحصل على خليط انسيابي. طريقة عمل الثومية: طريقة عمل الثومية: المكونات ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

رأس ثوم مهروسة.

رشة فلفل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب زيت.

بياض بيضتين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بخفق بياض البيض بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الزيت تدريجيا مع متابعة الخفق حتى يصبح القوام كثيف ثم نضيف الخل والليمون ونتابع الخفق.

ثم نضيف الفلفل والملح ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط شبيه بالمايونيز.

ثم نقوم بأضافة الثوم مع باقي المكونات ثم نستمر في الخفق ثم نقوم بوضع الخليط في الثلاجة . الوسوم

المايونيز هو من أشهر أنواع المقبلات والذي يقدم مع أكثر الوجبات فهو لا غني عنه في أي وجبة وخاصة الوجبات التي تحتوي على اللحمة أو الدجاج، وايضا يدخل في العديد من السلطات مثل سلطة الزبادي والتومية السوري والتي لها أكثر من طريقة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل المايونيز. طريقة عمل المايونيز: طريقة عمل المايونيز: المكونات كأس ماء بارد.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

عصير ليمونة واحدة.

رأس ثوم مهروس.

ربع فنجان زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرّغبة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به النشا وبعض الماء لإذابة النشا ونقوم بالتقليب حتى يذوب النشا، ثم نضعه على نار متوسطة حتى يثقل الخليط ويتماسك ويتحول لونه الى لون الحليب.

ثم نقوم بأزالته من على النار وتغطيته ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بأضافة الليمون والثوم وزيت الزيتون بالتدريج والملح والفلفل الأسود مع النشا باستخدام المضرب الكهربائي ونستمر في الخفق لمدة عشر دقائق أو حتى يصبح القوام كثيفا ثم نقوم بوضعه في وعاء التقديم. المايونيز من دون بيض المايونيز من دون بيض المكوّنات نصف كأس من اللبن الرائب.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

كأس من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع اللبن والخل والملح ونقوم بضربهم باستخدام المضرب الكهربائي، ثم نقوم بأضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام انسيابي. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: المكونات: حبة من البطاطا المسلوقة.

كوب من الحليب السائل كامل الدسم

كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من الخل. طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بع البطاطس والحليب السائل ونقوم بخفقهم معا جيدا حتى يتجانسوا تماما، ثم نقوم بأضافة الخل ونستمر في الخفق الجيد، ثم نقوم بأضافة الزيت تدريجيا الى الخليط مع الأستمر في الخفق حتى نحصل على خليط انسيابي. طريقة عمل الثومية: طريقة عمل الثومية: المكونات ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

رأس ثوم مهروسة.

رشة فلفل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب زيت.

بياض بيضتين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بخفق بياض البيض بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الزيت تدريجيا مع متابعة الخفق حتى يصبح القوام كثيف ثم نضيف الخل والليمون ونتابع الخفق.

ثم نضيف الفلفل والملح ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط شبيه بالمايونيز.

ثم نقوم بأضافة الثوم مع باقي المكونات ثم نستمر في الخفق ثم نقوم بوضع الخليط في الثلاجة .

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