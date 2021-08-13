إزالة تجاعيد الوجه طبيعياً من المنزل بشكل نهائي وعلاج مشاكل البشرة أيضاً، اليوم أحضرت لكم وصفة رائعة تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها وازالة التجاعيد وخاصة البشرة الجافة التي ينتج عنها تشققات في الجلد، فهي من أهم الوصفات الطبيعية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة وذلك بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجلد، إزالة تجاعيد الوجه طبيعياً من المنزل بشكل نهائي وعلاج مشاكل البشرة أيضاً.

إزالة تجاعيد الوجه طبيعياً من المنزل

تتكون وصفة إزالة التجاعيد من امكونات التالية :

المكون الأول لهذه الوصفة هو الفازلين الطبي.

المكون الثاني هو زيت الزيتون البكر.

المكون الثالث هو نشا الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إضافة ملعقة كبيرة من الفازلين في وعاء مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر ثم يتم دمج المكونين معا جيداً لتحضير وصفة تفتيح البشرة، وفي وعاء آخر يتم وضع ماء مغلي ثم يوضع خليط الفازلين مع زيت الزيتون على حمام مائي ساخن مع التقليب المستمر لتكوين خليط متجانس، بعد ذلك يُضاف مقدار ملعقة كبيرة من نشا الذرة بالتدريج مع الخلط المستمر حتى تندمج المكونات جيداً مع بعضها.

تغسل البشرة جيداً بأي غسول مناسب لبشرتك ثم يطبق القناع على البشرة مع التدليك لبضع دقائق، ثم نتركها لمدة 10 دقائق ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد، تطبق هذه الوصفة كل يوم قبل النوم وسوف تلاحظي أن وجهك أصبح أبيض مثل بياض الثلج والبشرة أصبحت مشدودة خالية من التجاعيد، احتفظي بالكمية المتبقية في علبة فارغة وتوضع في الثلاجة.

وصفة أخرى لتجاعيد البشرة

يمكنك استخدام وصفة أخرى بإستخدام أوراق الغار حيث يتم تحضير إناء قابل للطهي ويضاف إليه كوب من الماء ثم نضع 4 أوراق من أوراق الغار في الإناء ثم يرفع على نار هادئة لمدة 5 دقائق ليتم الغليان ويصبح لون الماء متغيراً، بعد ذلك تغلق النار ويترك الإناء جانباً لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك تقوم بتصفيته ثم يضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر إلى المحلول الناتج (يمكنكم إضافة أي زيت يناسب بشرتكم) ثم يتم مزجه جيداً ويوضع هذا المزيج في بخاخ ويوضع في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام في الثلاجة، حيث يتم بخ المحلول في المساء على الوجه على بشرة نظيفة قبل الذهاب إلى النوم ثم يتم تدليك البشرة جيداً حتى تمتص المحلول ثم يترك حتى الصباح ثم يغسل الوجه، للحصول على أفضل النتائج يكرر يومياً.