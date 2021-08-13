كيكة الحليب الساخن من مطبخ منال العالم

كيكة الحليب الساخن ، ألذ وأطعم أنواع الكيك الذي ممكن أن يقدم في الكثير من المناسبات ، ويتم استخدامه بأشكال عدة لتصنع منه قوالب الحلوي المختلفة كالتو رته الإسفنجية. والعديد من الوصفات الأخرى ويمكن تزيينها بأي شكل تريدينه سواء بالفواكه، أو بالشيكولاتة السوداء أو البيضاء. أيضا يمكن عمل الكيك بالشيكولاته الخام البودر لتكون كيكة بنية رائعة إسفنجية وهشة وخفيفة بشكل كبير.تتميز كيكة اليوم بأنها مشابهة للكيكة الاسفنجية بشكل كبير جدا. ولكنها أقل منها في المقادير وخاصة في عدد حبات البيض، واليوم سنوضح لكم طريقة وتفاصيل كيك الحليب الساخن، والذي سنترك طريقة تزيينه لكم كما تحبون ، ولكن إذا تم تزيينها بالفواكه المختلفة ، مع وضع طبقة من السيرب بأعلاها لتكون لامعه، تكون تلك أفضل طريقة صحية للكيك.

كيكة الحليب الساخن منال العالم

نستعرض وصفة كيك اليوم على طريقة الشيف العربية الكبيرة منال العالم. والتي قدمنا لها من قبل العديد من الأنواع من الحلوى المختلفة منها كيكة القشطة القطنية والهشة. وأيضا الكثير من الأطباق الرئيسية منها لحم الستيك المشوي بأكليل الجبل وهو من أفضل وصفات اللحوم . والتي حازت بإعجاب الكثيرون خاصة في عيد الأضحى المبارك. لعمل كيك اليوم نحتاج لبعض المكونات وهي كالتالي.

كوبان من الدقيق

كوب من السكر

كوب إلا ربع من الحليب

ربع كوب من الزبد

ثلاث حبات كبار من البيض

ملعقة من البيكينج بودر مع رشة من الملح

يفضل استخدام الفانيليا السائلة البنية مع البيض والضرب جيدا في البداية، وذلك حتى يصبح لون الخليط فاتح بشكل كبير ، ويساعد ذلك على جعل لون الكيك رائع.وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر والزيت ونقوم بالضرب مجددا بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية.وفي نفس الوقت نقوم بوضع الحليب بالمقدار المذكور، ومعه الربع كوب من الزبد على النار حتى الغليان. نقوم بخلط الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح، مع البيض والسكر والزيت ونقوم بخفقهم معا برفق شديد.وفي النهاية نقوم بسكب الحليب الساخن والزبد على الخليط ونقلبهم جيدا، وندخلهم في القالب على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.