طريقة عمل طواجن الفول المدمس المصري بإضافات مختلفة وشهية بكل سهولة

طريقة عمل طواجن الفول المدمس هو من الأطباق الرئيسية على وجبه الفطور أو السحور في شهر رمضان الكريم، مصر البلد الوحيدة التي لا يمكن أن تستغني عن تناول الفول بشكل يومي، يعشق البعض تناوله بإضافة الزيت والكمون والليمون، والبعض الأخر يفضل تناوله بالزبدة الفلاحي، أو الطحينة أو بالزيت الحار. طريقة عمل الفول المدمس المصري طريقة عمل الفول المدمس المصري وتلك الإضافات الأربعة كانت الشائعة لتناول طبق الفول، ولكن في الأونه الأخيرة أضافت محلات الفول والطعمية والمحلات الكبرى أيضا تكات وإضافات وقامت بتقديمه في طاجن فخار غيرت من ملامحه وطعمه يقدم بجانبه السلطة الخضراء والخبز الملدن الطري، والمفقع. طريقة عمل طاجن الفول بالبيض طريقة عمل طاجن الفول بالبيض المكونات طبق فول مدمس.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة شطه.

ربع كوب زيت نبات / زيت حار.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة ليمون.

طاجن فخار. طريقة التحضير نحضر الطاجن الفخار وندهنه بالزيت من القاع وجميع الجوانب.

نهرس الفول بالشوكة قبل وضعه في الطاجن، نضيف التوابل والملح.

نقلبهم جيداً، نضيف الفول في الطاجن ونكسر جميع البيض فوق الفول.

نضعه داخل الفرن ونشغل الفرن لمده خمس دقائق، يقدم ساخن.

يقدم بجانبة الطعمية والسلطات والعيش البلدي. طريقة عمل طاجن الفول بالسجق طريقة عمل طاجن الفول بالسجق المكونات طبق فول مدمس.

ربع كيلو سجق بلدي.

بصلة متوسطة صغيرة مفرومة.

حبتان فلفل رومي مقطعة مكعبات.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقتان كبيرة ليه.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

طواجن فخار متوسطة. طريقة التحضير نحضر طاسة ونضعها على النار، نضيف ملعقة الليه والزيت.

نتركهم على النار حتي يقدح الزيت، نغسل السجق جيداُ.

نقطعه حلقات سميكة، ونتركه جنباً، نضيف البصل والفلفل الرومي.

نقلبهم حتي يدبلوا، نضيف السجق ونقلبهم، نضيف التوابل والملح.

نترك السجق على النار حتي ينضج، نضيف الفول، ونقلبهم جيداً.

نحضر الطواجن الفخار وندهنهم بملعقة أخري من الليه.

نصب الفول في الطواجن ونضعهم تحت شواية الفرن لمدة دقيقتان.

يقدم ساخن بجانبه السلطات والخبز البلدي. طريقة عمل طاجن الفول بالجبنة الموتزريلا طريقة عمل طاجن الفول بالجبنة الموتزريلا المكونات طبق كبير فول مدمس.

كوبان جبنة موتزريلا مفرومة.

ملعقتان كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب زيت نباتي.

طواجن فخار. طريقة التحضير نضع الفول في طبق عميق كبير، نضيف التوابل والملح.

نضيف كوب من الموتزريلا، الزيت نقلبهم جميعاً.

نصب الفول في الطواجن، نضع الجبنة الموتزريلا كطبقة خارجية.

نضعهم تحت الشواية، لمدة خمس دقائق حتي يحمر لون الجبنة الموتزريلا.

يقدم الفول ساخن ويقدم بجانبها الباذنجان المخلل والعيش البلدي. الوسوم

طريقة عمل طواجن الفول المدمس هو من الأطباق الرئيسية على وجبه الفطور أو السحور في شهر رمضان الكريم، مصر البلد الوحيدة التي لا يمكن أن تستغني عن تناول الفول بشكل يومي، يعشق البعض تناوله بإضافة الزيت والكمون والليمون، والبعض الأخر يفضل تناوله بالزبدة الفلاحي، أو الطحينة أو بالزيت الحار. طريقة عمل الفول المدمس المصري طريقة عمل الفول المدمس المصري وتلك الإضافات الأربعة كانت الشائعة لتناول طبق الفول، ولكن في الأونه الأخيرة أضافت محلات الفول والطعمية والمحلات الكبرى أيضا تكات وإضافات وقامت بتقديمه في طاجن فخار غيرت من ملامحه وطعمه يقدم بجانبه السلطة الخضراء والخبز الملدن الطري، والمفقع. طريقة عمل طاجن الفول بالبيض طريقة عمل طاجن الفول بالبيض المكونات طبق فول مدمس.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة شطه.

ربع كوب زيت نبات / زيت حار.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة ليمون.

طاجن فخار. طريقة التحضير نحضر الطاجن الفخار وندهنه بالزيت من القاع وجميع الجوانب.

نهرس الفول بالشوكة قبل وضعه في الطاجن، نضيف التوابل والملح.

نقلبهم جيداً، نضيف الفول في الطاجن ونكسر جميع البيض فوق الفول.

نضعه داخل الفرن ونشغل الفرن لمده خمس دقائق، يقدم ساخن.

يقدم بجانبة الطعمية والسلطات والعيش البلدي. طريقة عمل طاجن الفول بالسجق طريقة عمل طاجن الفول بالسجق المكونات طبق فول مدمس.

ربع كيلو سجق بلدي.

بصلة متوسطة صغيرة مفرومة.

حبتان فلفل رومي مقطعة مكعبات.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقتان كبيرة ليه.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

طواجن فخار متوسطة. طريقة التحضير نحضر طاسة ونضعها على النار، نضيف ملعقة الليه والزيت.

نتركهم على النار حتي يقدح الزيت، نغسل السجق جيداُ.

نقطعه حلقات سميكة، ونتركه جنباً، نضيف البصل والفلفل الرومي.

نقلبهم حتي يدبلوا، نضيف السجق ونقلبهم، نضيف التوابل والملح.

نترك السجق على النار حتي ينضج، نضيف الفول، ونقلبهم جيداً.

نحضر الطواجن الفخار وندهنهم بملعقة أخري من الليه.

نصب الفول في الطواجن ونضعهم تحت شواية الفرن لمدة دقيقتان.

يقدم ساخن بجانبه السلطات والخبز البلدي. طريقة عمل طاجن الفول بالجبنة الموتزريلا طريقة عمل طاجن الفول بالجبنة الموتزريلا المكونات طبق كبير فول مدمس.

كوبان جبنة موتزريلا مفرومة.

ملعقتان كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب زيت نباتي.

طواجن فخار. طريقة التحضير نضع الفول في طبق عميق كبير، نضيف التوابل والملح.

نضيف كوب من الموتزريلا، الزيت نقلبهم جميعاً.

نصب الفول في الطواجن، نضع الجبنة الموتزريلا كطبقة خارجية.

نضعهم تحت الشواية، لمدة خمس دقائق حتي يحمر لون الجبنة الموتزريلا.

يقدم الفول ساخن ويقدم بجانبها الباذنجان المخلل والعيش البلدي.

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