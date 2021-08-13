طريقة عمل عجينة السينابون الهشة

السينابون هو من أشهى الحلويات الشرقية والتي عرفت مؤخرا وهي عبارة عن فطائر بالقرفة، والتي يحبها الكبار والصغار ويطلبونها في عند الذهاب للمطاعم وهي من أسهل أنواع الحلويات ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة السينابون بالقرفة. طريقة عمل عجينة السينابون: المكوِّنات أربعة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافىء.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من الزبدة المذابة.

بيضة واحدة.

ثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل عجينة السينابون: المكوِّنات مكونات خليط السكر: زبدة مذابة.

أربع ملاعق من القرفة.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر مكونات الصوص: كوب ونصف من السكر البني.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من شراب الذرة. طريقة التحضير: قوم بأحضار وعاء مناسب للعجين ثم نقوم بوضع جميع مكونات العجين ماعدا الدقيق ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتجانسوا جيدا ثم نقوم بأضافة كوبين من الدقيق ثم نستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات معا.

ثم نقوم بأضافة باقي كمية الدقيق المتبقية بالتدريج مع العجن بالأيدي حتى نحصل على عجينة طرية وناعم.

ونضع العجينة في وعاء به زيت ونقوم بتغطيتها بأستخدام كيس نايلون ونتركها لمدة ساعتين حتى تخمر ويزداد حجمها، ثم نقوم بعجنها مرة أخرى حتى نحصل على عجينة طرية وهشة ثم نتركها لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم نقوم بفرد العجينة على شكل مستطيل بالطول، ثم نقوم بدهنها بالزبدة المذابة ثم نقوم برش السكر البودرة والقرفة.

ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول وتقطيعها بحجم مناسب.

نحضر وعاء مناسب لتحضير الصوص ونضع به السكر البني، والزبدة والملح وشراب الذرة ونضعهم على نار متوسطة حتى يتحول لون الخليط الى اللون البني.

ونقوم بتحضير قالب مناسب ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع ملعقة من الصوص في القالب ثم نضع قطعة من العجينة المقطعة من قبل فوق الصلصة.

ثم نترك القوالب وبها العجين لمدة نصف ساعة ونقوم بتغطيتها ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بإدخال القوالب إلى الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج عجينة السينابون. مكونات الصوص:طريقة التحضير: الوسوم

السينابون هو من أشهى الحلويات الشرقية والتي عرفت مؤخرا وهي عبارة عن فطائر بالقرفة، والتي يحبها الكبار والصغار ويطلبونها في عند الذهاب للمطاعم وهي من أسهل أنواع الحلويات ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة السينابون بالقرفة. طريقة عمل عجينة السينابون: المكوِّنات أربعة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافىء.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من الزبدة المذابة.

بيضة واحدة.

ثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل عجينة السينابون: المكوِّنات مكونات خليط السكر: زبدة مذابة.

أربع ملاعق من القرفة.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر مكونات الصوص: كوب ونصف من السكر البني.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من شراب الذرة. طريقة التحضير: قوم بأحضار وعاء مناسب للعجين ثم نقوم بوضع جميع مكونات العجين ماعدا الدقيق ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتجانسوا جيدا ثم نقوم بأضافة كوبين من الدقيق ثم نستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات معا.

ثم نقوم بأضافة باقي كمية الدقيق المتبقية بالتدريج مع العجن بالأيدي حتى نحصل على عجينة طرية وناعم.

ونضع العجينة في وعاء به زيت ونقوم بتغطيتها بأستخدام كيس نايلون ونتركها لمدة ساعتين حتى تخمر ويزداد حجمها، ثم نقوم بعجنها مرة أخرى حتى نحصل على عجينة طرية وهشة ثم نتركها لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم نقوم بفرد العجينة على شكل مستطيل بالطول، ثم نقوم بدهنها بالزبدة المذابة ثم نقوم برش السكر البودرة والقرفة.

ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول وتقطيعها بحجم مناسب.

نحضر وعاء مناسب لتحضير الصوص ونضع به السكر البني، والزبدة والملح وشراب الذرة ونضعهم على نار متوسطة حتى يتحول لون الخليط الى اللون البني.

ونقوم بتحضير قالب مناسب ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع ملعقة من الصوص في القالب ثم نضع قطعة من العجينة المقطعة من قبل فوق الصلصة.

ثم نترك القوالب وبها العجين لمدة نصف ساعة ونقوم بتغطيتها ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بإدخال القوالب إلى الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج عجينة السينابون. مكونات الصوص:طريقة التحضير:

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