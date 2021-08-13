طريقة عمل بوب كورن الدجاج بطريقة سهلة ومميزة

بوب كورن الدجاج يعد أحد السناكس الشهية للغاية التي يحبها جميع افراد الاسرة حيث يمكنك تجهيزها بين اصناف الطعام على سفرتك او اكلها اثناء مشاهدة فيلما ما لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال. بوب كورن الدجاج باللبن المكونات قطعتان كبيرتان من فيليه الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

كوب من اللبن.

وضع نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

اعدا نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

نصف ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح. للتغطية بيضة كبيرة.

نصف كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط. طريقة التحضير تقطيع قطع فيليه الدجاج على شكل مكعبات صغيرة بحجم مناسب.

وضع الزنجبيل، والبصل، والثوم البودرة، واللبن، والفلفل الاسود، والملح في وعاء عميق وخلط المكونات معا حتى تتجانس ثم اضافة مكعبات الدجاج اليها وتقليبها مع الخلطة جيدا.

وضع مكعبات الدجاج مع الخلطة في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم اخراجها من الخلطة وتصفيتها.

احضار الدقيق في وعاء واسع ووضع البيض في وعاء واسع منفصل وخفقه قليلا باستخدام الشوكة.

اعداد البقسماط في قدر واسع ثم اخذ قطع الدجاج وغمسها في الدقيق وتقليبها فيه حتى تتغطى بطبقة رقيقة منه ثم وضعها في البيض حتى تتغلف بطبقة رقيقة منه ثم غمسها في البقسماط حتى تغطيتها بطبقة رقيقة منه.

وضع كمية مناسبة من الزيت في مقلاة عميقة ورفعها على النار حتى يسخن الزيت ثم وضع قطع الدجاج في الزيت الساخن على دفعات وتقليبها فيه حتى تصبح باللون الذهبي ثم تقديمها. فشار الدجاج المكونات بيضتان.

أربع قطع من صدور الدجاج المخيلة من الجلد والعظم والمقطعة الى مكعبات صغيرة.

كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من الحليب.

الملح، والفلفل الاسود المطحون حسب الرغبة.

الكاتشب.

الزيت للتحمير. طريقة التحضير اعداد الزيت في مقلاة عميقة ورفعه على النار حتى يسخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

وضع قطع الدجاج في طبق واضافة الحليب والفلفل الاسود، والملح، وبودرة الثوم اليها ونقعها في هذه الخلطة مدة عشر دقائق.

كسر البيض في وعاء منفصل وخفقه جيدا.

احضار البقسماط في كيس نايلون كبير ووضع الدقيق في كيس منفصل.

وضع مكعبات الدجاج في كيس الدقيق وتحريكه حتى تتغطى بالدقيق جيدا ثم غمسها في البيض المخفوق ورفعها منه وغمسها في البقسماط ورج الكيس حتى تتغلف جيدا.

وضع قطع الدجاج في الزيت الساخن على دفعات وتحميرها حتى تصبح ذهبية اللون ثم وضعها في صينية مبطنة بمناديل ورقية لامتصاص الزيت وتقديمها بجانب الكاتشب. بوب كورن الدجاج المكونات وضع نصف كوب من الماء.

نصف كوب من النشا.

كوب من الدقيق.

نصف كيلو غرام من صدور الدجاج المقطعة الى قطع صغيرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

بيضة.

وضع نصف ملعقة من البصل البودرة.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة من الفلفل الاسود.

ملعقة من الملح صغيرة. طريقة التحضير تتبيل قطع الدجاج بالفلفل الاسود والملح ثم اضافة البيضة والبصل والثوم البودرة والماء اليها وخلطها جيدا وتركها نصف ساعة في الخليط ثم غمسها بالنشا والدقيق وقليها في الزيت الساخن حتى تتحمر جيدا ثم تقديمها. بوب كورن الدجاج باللبن المكوناتطريقة التحضيرفشار الدجاج المكوناتطريقة التحضيربوب كورن الدجاج المكوناتطريقة التحضير الوسوم

بوب كورن الدجاج يعد أحد السناكس الشهية للغاية التي يحبها جميع افراد الاسرة حيث يمكنك تجهيزها بين اصناف الطعام على سفرتك او اكلها اثناء مشاهدة فيلما ما لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال. بوب كورن الدجاج باللبن المكونات قطعتان كبيرتان من فيليه الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

كوب من اللبن.

وضع نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

اعدا نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

نصف ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح. للتغطية بيضة كبيرة.

نصف كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط. طريقة التحضير تقطيع قطع فيليه الدجاج على شكل مكعبات صغيرة بحجم مناسب.

وضع الزنجبيل، والبصل، والثوم البودرة، واللبن، والفلفل الاسود، والملح في وعاء عميق وخلط المكونات معا حتى تتجانس ثم اضافة مكعبات الدجاج اليها وتقليبها مع الخلطة جيدا.

وضع مكعبات الدجاج مع الخلطة في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم اخراجها من الخلطة وتصفيتها.

احضار الدقيق في وعاء واسع ووضع البيض في وعاء واسع منفصل وخفقه قليلا باستخدام الشوكة.

اعداد البقسماط في قدر واسع ثم اخذ قطع الدجاج وغمسها في الدقيق وتقليبها فيه حتى تتغطى بطبقة رقيقة منه ثم وضعها في البيض حتى تتغلف بطبقة رقيقة منه ثم غمسها في البقسماط حتى تغطيتها بطبقة رقيقة منه.

وضع كمية مناسبة من الزيت في مقلاة عميقة ورفعها على النار حتى يسخن الزيت ثم وضع قطع الدجاج في الزيت الساخن على دفعات وتقليبها فيه حتى تصبح باللون الذهبي ثم تقديمها. فشار الدجاج المكونات بيضتان.

أربع قطع من صدور الدجاج المخيلة من الجلد والعظم والمقطعة الى مكعبات صغيرة.

كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من الحليب.

الملح، والفلفل الاسود المطحون حسب الرغبة.

الكاتشب.

الزيت للتحمير. طريقة التحضير اعداد الزيت في مقلاة عميقة ورفعه على النار حتى يسخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

وضع قطع الدجاج في طبق واضافة الحليب والفلفل الاسود، والملح، وبودرة الثوم اليها ونقعها في هذه الخلطة مدة عشر دقائق.

كسر البيض في وعاء منفصل وخفقه جيدا.

احضار البقسماط في كيس نايلون كبير ووضع الدقيق في كيس منفصل.

وضع مكعبات الدجاج في كيس الدقيق وتحريكه حتى تتغطى بالدقيق جيدا ثم غمسها في البيض المخفوق ورفعها منه وغمسها في البقسماط ورج الكيس حتى تتغلف جيدا.

وضع قطع الدجاج في الزيت الساخن على دفعات وتحميرها حتى تصبح ذهبية اللون ثم وضعها في صينية مبطنة بمناديل ورقية لامتصاص الزيت وتقديمها بجانب الكاتشب. بوب كورن الدجاج المكونات وضع نصف كوب من الماء.

نصف كوب من النشا.

كوب من الدقيق.

نصف كيلو غرام من صدور الدجاج المقطعة الى قطع صغيرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

بيضة.

وضع نصف ملعقة من البصل البودرة.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة من الفلفل الاسود.

ملعقة من الملح صغيرة. طريقة التحضير تتبيل قطع الدجاج بالفلفل الاسود والملح ثم اضافة البيضة والبصل والثوم البودرة والماء اليها وخلطها جيدا وتركها نصف ساعة في الخليط ثم غمسها بالنشا والدقيق وقليها في الزيت الساخن حتى تتحمر جيدا ثم تقديمها. بوب كورن الدجاج باللبن المكوناتطريقة التحضيرفشار الدجاج المكوناتطريقة التحضيربوب كورن الدجاج المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بوب كورن الدجاج بطريقة سهلة ومميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.