تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا باستخدام الفازلين

وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيا، الشيب هو من اكثر الأشياء المزعجة التى تؤرق الطرفين سواء الرجال أو النساء لكن هي تزعج السيدات بصفه خاصة، وتقوم السيدات باستخدام الصبغات باهظة الثمن والحناء الا أنه سريعا ما يبدأ الشيب في الظهور مرة أخرى وهو ما يزعج كل سيدة وتبدأ رحلة البحث من جديد عن نوع صبغة أخر يجدي نفعا، ويؤثر استخدام الصبغة على فروة الرأس وعلى الشعر حيث أنه يجب مع الصبغة استخدام الاكسجين وهو أكثر الأشياء ضررا على الشعر فهو يؤدي الى جفاف الشعر وتنشيفه وضعفه لذلك ننصح باستخدام الوصفات الطبيعية والتي لا تؤثر ثأثير سلبي على الشعر أة فروة الرأس ومن أهم الوصفات الطبيعية والتي تخلصك من الشيب هو الفازلين وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

وصفة الفازلين للتخلص من الشيب:

الفازلين هو أكثر المواد الطبية والتي نستخدمها في الكثير من الأشياء فهو له فوائد كثيرة منها على الجسم والبشرة وايضا له فوائد على الشهر فهو يعمل على ترطيب الشعر وسوف نتعرف الان على كيفية صبغ الشعر بالفازلين.

المكونات وصفة الفازلين للتخلص من الشيب:

ملعقة فازلين.

ملعقتان حناء.

ملعقتان نشاء.

ملعقتان مياه ورد.

ملعقتان مكون زيت اللوز.

ملعقة مكون زيت الزيتون

طريقة التحضير:

احضار وعاء مناسب لعمل الخليط، ثم نضع الحناء والنشا ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم بأضافة زيت الزيتون وزيت اللوز الى الخليط.

ثم نقوم بأذابة الفازلين في حمام مائي ثم نقوم بأضافته الى المكونات السابقة ثم نقوم بخلط جميع المكونات معا جيدا

ثم نقوم بتغطيتها حتى تتفاعل الحناء مع باقي الخليط ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بتطبيق الخليط فوق الشعر الأبيض ونتركه لمدة ساعتين على الشعر مع تغطية الشعر بكيس نايلون حتى تتفاعل الحنة في الشعر.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم وسوف تجد النتيجة التي ستبهرك حتما ومن أول أستخدام.

وقد تناولنا من خلال الفقرات السابقة وصفة الفازلين للتخلص من الشيب نهائيا ونتمنى ان نكون قد افادكم هذا التقرير .