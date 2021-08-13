طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي بمكونات طبيعة ونكهات مختلفة وشهية

طريقة عمل الأيس كريم يكثر تناوله في فصل الصيف من جميع الفئات العمرية الكبار قبل الصغار يرطب الجسم عند تناوله ويقبل الكثير على تناوله في فصل الشتاء ويعتبر من الحلويات المجمدة، يطلق عليه أسماء عديد عند بعض البلاد العربية منها، الأيس كريم، البوظة، الجيلاتي، المثلجات، جلاس، داندورما، كلوكلو، جلاتا، جيرانيتا. طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي ويتميز الأيس كريم بنكهات مختلفة لذيذة ومختلفة، منها الفانيليا، الشوكولاتة، المانجو، الفراولة، التوت البري، الليمون، ويضاف إليه الصوصات والمكسرات. بعض من الأشخاص يفضل تناوله خارج المنزل باختيار النكهات المفضلة ويمكن أضافه الفواكه المشكلة إليه، ويقدم على هيئة رولات في أكواب بلاستيكية، وتفضل الأمهات تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجوده، عندما تقدمه إلى أبنائها. طريقة عمل أيس كريم الفانيليا طريقة عمل أيس كريم الفانيليا المكونات كوب ونصف حليب مثلج.

نصف كوب سكر بودره.

أربع ملاعق كبيرة كريم شانتيه.

ملعقة صغيرة فانيليا بودر.

ثلاث أكواب كريمة لباني ( كريمة خفق للحلويات ). طريقة التحضير نضغ اللبن المثلج في وعاء عميق، نضيف السكر البودر.

نضيف الكريم شانتيه، الفانيليا، نقلب المكونات بالمضرب الكهربائي.

نضربهم لمده خمس دقائق حتي يثقل القوام، نحضر وعاء أخر عميق.

نضيف الكريمة اللباني، نخفقها لمده دقيقة أيضا، ث نضيف الخليط السابق خفقه.

نستمر في الخفق لمدة دقيقتان حتي نحصل علي خليط غليظ ومتماسك.

نصب الأيس كريم في وعاء محكم الغلق، نضع العلبة في الفريزر لمد ثلاث ساعات.

أو نتركه من الأفضل لمدة ليلة كاملة في الديب فريزر حتي نحصل على قوام متماسك. طريقة عمل الأيس كريم الشكولاتة طريقة عمل الأيس كريم الشكولاتة المكونات نصف كوب كريم شانتيه خام.

نصف كوب سكر بودر.

خمس ملاعق كاكاو خام.

كوب حليب مثلج.

كوبان حليب مكثف محلي.

قالب كبير شوكولاتة خام مبشورة. طريقة التحضير نضع في وعاء عميق الكريم شانتيه، السكر بودر، الحليب.

نخفقهم بالمضرب الكهربائي، حتي يتجانس جميع المكونات.

نضيف الكاكاو ونستمر في الخفق، نضيف الحليب المكثف المحلي.

نقلبهم حتي نحصل على خليط متماسك، نضيف الشوكولاتة المبشورة.

نقلبها بحرص، ثم نضعها في علبه محكمة الغلق، ونغلفها بكيس إسترتش.

قبل وضع الغطاء ونغلقها بأحكام، نضعها في الفريزر أو ثماني ساعات أو لمدة ليلة كاملة.

نضع بولات الأيس كريم بالملعقة في كاسات المخصصة. الوسوم

طريقة عمل الأيس كريم يكثر تناوله في فصل الصيف من جميع الفئات العمرية الكبار قبل الصغار يرطب الجسم عند تناوله ويقبل الكثير على تناوله في فصل الشتاء ويعتبر من الحلويات المجمدة، يطلق عليه أسماء عديد عند بعض البلاد العربية منها، الأيس كريم، البوظة، الجيلاتي، المثلجات، جلاس، داندورما، كلوكلو، جلاتا، جيرانيتا. طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي ويتميز الأيس كريم بنكهات مختلفة لذيذة ومختلفة، منها الفانيليا، الشوكولاتة، المانجو، الفراولة، التوت البري، الليمون، ويضاف إليه الصوصات والمكسرات. بعض من الأشخاص يفضل تناوله خارج المنزل باختيار النكهات المفضلة ويمكن أضافه الفواكه المشكلة إليه، ويقدم على هيئة رولات في أكواب بلاستيكية، وتفضل الأمهات تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجوده، عندما تقدمه إلى أبنائها. طريقة عمل أيس كريم الفانيليا طريقة عمل أيس كريم الفانيليا المكونات كوب ونصف حليب مثلج.

نصف كوب سكر بودره.

أربع ملاعق كبيرة كريم شانتيه.

ملعقة صغيرة فانيليا بودر.

ثلاث أكواب كريمة لباني ( كريمة خفق للحلويات ). طريقة التحضير نضغ اللبن المثلج في وعاء عميق، نضيف السكر البودر.

نضيف الكريم شانتيه، الفانيليا، نقلب المكونات بالمضرب الكهربائي.

نضربهم لمده خمس دقائق حتي يثقل القوام، نحضر وعاء أخر عميق.

نضيف الكريمة اللباني، نخفقها لمده دقيقة أيضا، ث نضيف الخليط السابق خفقه.

نستمر في الخفق لمدة دقيقتان حتي نحصل علي خليط غليظ ومتماسك.

نصب الأيس كريم في وعاء محكم الغلق، نضع العلبة في الفريزر لمد ثلاث ساعات.

أو نتركه من الأفضل لمدة ليلة كاملة في الديب فريزر حتي نحصل على قوام متماسك. طريقة عمل الأيس كريم الشكولاتة طريقة عمل الأيس كريم الشكولاتة المكونات نصف كوب كريم شانتيه خام.

نصف كوب سكر بودر.

خمس ملاعق كاكاو خام.

كوب حليب مثلج.

كوبان حليب مكثف محلي.

قالب كبير شوكولاتة خام مبشورة. طريقة التحضير نضع في وعاء عميق الكريم شانتيه، السكر بودر، الحليب.

نخفقهم بالمضرب الكهربائي، حتي يتجانس جميع المكونات.

نضيف الكاكاو ونستمر في الخفق، نضيف الحليب المكثف المحلي.

نقلبهم حتي نحصل على خليط متماسك، نضيف الشوكولاتة المبشورة.

نقلبها بحرص، ثم نضعها في علبه محكمة الغلق، ونغلفها بكيس إسترتش.

قبل وضع الغطاء ونغلقها بأحكام، نضعها في الفريزر أو ثماني ساعات أو لمدة ليلة كاملة.

نضع بولات الأيس كريم بالملعقة في كاسات المخصصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي بمكونات طبيعة ونكهات مختلفة وشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.