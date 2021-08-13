تحضير البيتزا بطريقة سريعة مثل المطاعم بمكونات بسيطة من داخل مطبخك

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تحضير البيتزا تعرف البيتزا بأصولها الأيطالية فهي من الأكلات الشعبية في ايطاليا. فتعد من الوجبات الشهية والغنية بالكثير من الخضروات كما أنها تتميز بأنواعها العديدة والقدرة علي تحضيرها وفقا لمختلف الأذواق باستخدام العديد من المكونات التي تعطي النكهات والمذاقات المختلفة. فلا بقتصر حب البيتزا علي الكبار فقط بل يعشقها أيضا الاطفال لجمال ألوانها وطعمها المميز ولذلك قررنا ان نذكر لكم أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل تتفوق علي وصفات المحالّ.طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم
أولا نبدأ بالعجين الذي يتميز بأنه هاش وطري وغني بالمكونات المغذية وهي كالأتي:
- 4 كوب دقيق أبيض منخول.
- باكو خميرة فورية.
- ربع كوب زيت.
- نصف كوب حليب.
- كوب زبادي.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ذرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- 2 كوب ماء فاتر.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط جميع المكونات الجافة في وعاء كبير حتي تمام التجانس.
- الأن نضيف المكونات السائلة عليها ونعجن جيدا حتي يصبح العجين هاش.
- نقسم العجين الي 4 اقسام متساوية.
- نقوم بتغطية العجين وتركه في مكان دافئ حتي يخمر ويهدئ مدة لا تقل عن ساعة.
- ونبدأ بتجهيز وجه البيتزا المميز.
يفرق وجه البيتزا في طعمها وشكلها بشدة لذلك سنجهز سويا الصلصة والخضروات المتنوعة مع تغيير نوع البروتين المستخدم حسب الرغبة. كما يمكنك تحضير كيك البراونيز الغني بالشيكولاتة بمقادير سهلة وبسيطة كأجمل أنواع الحلوي.
طريقة عمل صلصة البيتزا
- في وعاء صغير علي النار نضيف صلصة الطماطم وعليها ملح وفلفل اسود وبصل بودر وثوم بودر ويمكن اضافة قليل من الكاتشب لمنحها طعم مميز.
- نقطع الخضروات مكعبات صغيرة وهي الطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والزيتون.
- يختلف البروتين حسب الرغبة فيمكن صنع بيتزا بالبسطرمة أو بيتزا بالتونة أو بيتزا بالسجق أو البيتزا الأكثر شهرة وهي بيتزا السي فود. وفي بعض الأحيان يفضلها بعض الناس بالخضروات فقط.
- بعد مرور ساعة علي العجين نقوم بفرد كل جزء في الصينية المخصصة له ونبدأ بدهن الصلصة المجهزة علي الوجه ثم فرد الخضروات ونوع اللحوم المختار.
- الأن نضيف كمية مناسبة من الجبن الموتزريلا أو الجبن المبشور حسب الرغبة.
- تدخل البيتزا الفرن لمدة 10 دقائق ثم تقدم ساخنة.
الوسوم
تحضير البيتزا تعرف البيتزا بأصولها الأيطالية فهي من الأكلات الشعبية في ايطاليا. فتعد من الوجبات الشهية والغنية بالكثير من الخضروات كما أنها تتميز بأنواعها العديدة والقدرة علي تحضيرها وفقا لمختلف الأذواق باستخدام العديد من المكونات التي تعطي النكهات والمذاقات المختلفة. فلا بقتصر حب البيتزا علي الكبار فقط بل يعشقها أيضا الاطفال لجمال ألوانها وطعمها المميز ولذلك قررنا ان نذكر لكم أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل تتفوق علي وصفات المحالّ.طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم
أولا نبدأ بالعجين الذي يتميز بأنه هاش وطري وغني بالمكونات المغذية وهي كالأتي:
- 4 كوب دقيق أبيض منخول.
- باكو خميرة فورية.
- ربع كوب زيت.
- نصف كوب حليب.
- كوب زبادي.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ذرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- 2 كوب ماء فاتر.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط جميع المكونات الجافة في وعاء كبير حتي تمام التجانس.
- الأن نضيف المكونات السائلة عليها ونعجن جيدا حتي يصبح العجين هاش.
- نقسم العجين الي 4 اقسام متساوية.
- نقوم بتغطية العجين وتركه في مكان دافئ حتي يخمر ويهدئ مدة لا تقل عن ساعة.
- ونبدأ بتجهيز وجه البيتزا المميز.
يفرق وجه البيتزا في طعمها وشكلها بشدة لذلك سنجهز سويا الصلصة والخضروات المتنوعة مع تغيير نوع البروتين المستخدم حسب الرغبة. كما يمكنك تحضير كيك البراونيز الغني بالشيكولاتة بمقادير سهلة وبسيطة كأجمل أنواع الحلوي.
طريقة عمل صلصة البيتزا
- في وعاء صغير علي النار نضيف صلصة الطماطم وعليها ملح وفلفل اسود وبصل بودر وثوم بودر ويمكن اضافة قليل من الكاتشب لمنحها طعم مميز.
- نقطع الخضروات مكعبات صغيرة وهي الطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والزيتون.
- يختلف البروتين حسب الرغبة فيمكن صنع بيتزا بالبسطرمة أو بيتزا بالتونة أو بيتزا بالسجق أو البيتزا الأكثر شهرة وهي بيتزا السي فود. وفي بعض الأحيان يفضلها بعض الناس بالخضروات فقط.
- بعد مرور ساعة علي العجين نقوم بفرد كل جزء في الصينية المخصصة له ونبدأ بدهن الصلصة المجهزة علي الوجه ثم فرد الخضروات ونوع اللحوم المختار.
- الأن نضيف كمية مناسبة من الجبن الموتزريلا أو الجبن المبشور حسب الرغبة.
- تدخل البيتزا الفرن لمدة 10 دقائق ثم تقدم ساخنة.
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