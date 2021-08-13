طريقة عمل حلاوة الجبن السورية الأصلية خطوة بخطوة

حلاوة الجبن من أشهر أنواع الحلويات السورية الشهيرة واللذيذة، والتي يبحث الكثيرين عن طريقة عملها، وهي حلوى سهلة الإعداد في المنزل بمكونات بسيطة، وفي وقت قصير. طريقة عمل حلاوة الجبن بالسميد طريقة عمل حلاوة الجبن بالسميد المكونات: 1 كوب من دقيق السميد الناعم.

500 جم جبنة موزاريلا شرائح أو جبن عكاوي.

نصف كوب سيرب بارد (قطر- شيره).

ملعقة ماء زهر. للحشو: كوب قشطة.

2 كوب من الماء

3ملاعق طعام نشا.

كوب حليب مجفف.

ملعقة ماء زهر.

فستق حلبي للتزيين. طريقة عمل حلوى الجبن طريقة عمل حلوى الجبن أولًا لعمل الحشو نضع وعاء على النار ونصب به الماء، وماء الزهر، والنشاء والحليب المجفف، ونقلب جيدًا قبل أن تسخن المكونات.

ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام الخليط ثقيل. لعمل الطبقة الخارجية: نضع الماء في وعاء ونضع السكر ونقلب حتى يذوب.

نضيف الجبن والسميد الناعم ونقلب بقوة واستمرار حتى نحصل على خليط متماسك.

نترك الخليط حتى يبرد. لإعداد الحلوى: نحضر ورق بلاستيكي أو كيس بلاستيكي ونضع العجينة بداخله.

نفرد العجينة داخل الكيس أو بين طبقتين من البلاستيك حتى نحصل على طبقة بحجم نصف بوصة تقريبًا.

نزيل طبقة لبلاستيك من أعلى العجين.

نبدأ في فرد طبقة من القشدة فوق طرف العجين، ثم نلفها فوق الجبنة لنكون رول، ثم نستخدم السكين لقطع الرول الأول.

نصنع رول أخر بنفس الطريقة السابقة، ونكرر حتى تنتهي كل كمية العجين.

نقطع كل رول إلى عدة حلقات حسب الرغبة.

نرص الحلقات في طبق، ونصب فوقها القطر ونزينها بالفستق الحلبي أو جوز الهند أو حسب الرغبة. طريقة عمل القطر أو الشيره لحلاوة الجبن نحضر 400 جم من الماء، لكل كيلو من السكر (5 أكواب من السكر تقريبًا).

نرفع الماء والسكر على النار مع مراعاة التقليب المستمر وعدم ترك أي حبوب من السكر على جوانب الوعاء حتى يبدأ المزيج في الغليان.

نضيف عصير نصف ليمونة للسائل ونقلب، ونستمر في إزالة أي بقايل للسكر على جوانب الوعاء.

نغطي السيرب، (تغطية الوعاء تساعد في ذوبان السكر الموجود في الجوانب)، ونتركه على نار هادئة لمدة 6 دقائق تقريبًا.

نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر أو الفانيليا حسب الرغبة. طريقة عمل القطر أو الشيره لحلاوة الجبن الوسوم

حلاوة الجبن من أشهر أنواع الحلويات السورية الشهيرة واللذيذة، والتي يبحث الكثيرين عن طريقة عملها، وهي حلوى سهلة الإعداد في المنزل بمكونات بسيطة، وفي وقت قصير. طريقة عمل حلاوة الجبن بالسميد طريقة عمل حلاوة الجبن بالسميد المكونات: 1 كوب من دقيق السميد الناعم.

500 جم جبنة موزاريلا شرائح أو جبن عكاوي.

نصف كوب سيرب بارد (قطر- شيره).

ملعقة ماء زهر. للحشو: كوب قشطة.

2 كوب من الماء

3ملاعق طعام نشا.

كوب حليب مجفف.

ملعقة ماء زهر.

فستق حلبي للتزيين. طريقة عمل حلوى الجبن طريقة عمل حلوى الجبن أولًا لعمل الحشو نضع وعاء على النار ونصب به الماء، وماء الزهر، والنشاء والحليب المجفف، ونقلب جيدًا قبل أن تسخن المكونات.

ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام الخليط ثقيل. لعمل الطبقة الخارجية: نضع الماء في وعاء ونضع السكر ونقلب حتى يذوب.

نضيف الجبن والسميد الناعم ونقلب بقوة واستمرار حتى نحصل على خليط متماسك.

نترك الخليط حتى يبرد. لإعداد الحلوى: نحضر ورق بلاستيكي أو كيس بلاستيكي ونضع العجينة بداخله.

نفرد العجينة داخل الكيس أو بين طبقتين من البلاستيك حتى نحصل على طبقة بحجم نصف بوصة تقريبًا.

نزيل طبقة لبلاستيك من أعلى العجين.

نبدأ في فرد طبقة من القشدة فوق طرف العجين، ثم نلفها فوق الجبنة لنكون رول، ثم نستخدم السكين لقطع الرول الأول.

نصنع رول أخر بنفس الطريقة السابقة، ونكرر حتى تنتهي كل كمية العجين.

نقطع كل رول إلى عدة حلقات حسب الرغبة.

نرص الحلقات في طبق، ونصب فوقها القطر ونزينها بالفستق الحلبي أو جوز الهند أو حسب الرغبة. طريقة عمل القطر أو الشيره لحلاوة الجبن نحضر 400 جم من الماء، لكل كيلو من السكر (5 أكواب من السكر تقريبًا).

نرفع الماء والسكر على النار مع مراعاة التقليب المستمر وعدم ترك أي حبوب من السكر على جوانب الوعاء حتى يبدأ المزيج في الغليان.

نضيف عصير نصف ليمونة للسائل ونقلب، ونستمر في إزالة أي بقايل للسكر على جوانب الوعاء.

نغطي السيرب، (تغطية الوعاء تساعد في ذوبان السكر الموجود في الجوانب)، ونتركه على نار هادئة لمدة 6 دقائق تقريبًا.

نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر أو الفانيليا حسب الرغبة. طريقة عمل القطر أو الشيره لحلاوة الجبن

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