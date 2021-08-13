طريقة عمل سمك الماكريل في المنزل بخطوات أحترافية وأحلي من الجاهز

طريقة عمل سمك الماكريل ينتمي إلي عائلة الإسقمري ويتم أصطيادها من البحار الاستوائية وله أنواع كثيرة منها الملكي،الأسباني، إسقمري الحصان الياباني، الأزرق، النرويجي الأطلنطي، يعشق الكبار والصغار تناول الأسماك البحرية بجميع أنواعها فهي تعتبر من الوجبات الخفيفة الغنية بكمية كبيرة من بالفسفور، ويجب تناوله مرة على الأقل كل أسبوع ليمد الجسم بالعناصر المفيدة التي يطلبها من أملاح ومعادن. طريقة عمل سمك الماكريل في المزل طريقة عمل سمك الماكريل في المزل سمك الماكريل المشوي يطهى ويقدم بأكثر من طريقة مختلفه منها مغلق ولا يتم فتحه وأخراج أحشائه، سنجاري، سنجاري بزيت وليمون، الردة، مشوي بصلصة الطماطم، مشوي بصوص الصويا، ويقدم أيضا في صينية بها مجموعه من الخضروات الخضراء والبطاطس، وهذه الأكلة تحديداً يبدع المصريين في تقديمها. طريقة عمل سمك الماكريل المشوي طريقة عمل سمك الماكريل المشوي المكونات اثنان كيلو سمك ماكريل كبير.

أربع حبات كبيرة جزر.

حبتان طماطم مقطعة صغيرة.

حزمة كرفس مفرومة فرماً ناعما.

حبتان فلفل حارأحمر وأخضر.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

نصف ملعقة كبيرة شطه.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة ثوم مطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان صغيرة كزبرة ناشفة.

بصله كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.

ليمون.

زيت نباتي

ورق فويل. طريقة التحضير نغسل السمك الماكريل ونفتح بطنه بحرص ونخرج أحشائه.

ننظفه جيداً ونزيل أي دم متعلق، ننقعه في ماء وحل وعصير ليمون لأزاله أي زفارة متعلقه به.

نشطفه جيداً، ونتركه يصفي.

نحضر أناء عميق، وتضيف الجرز المبشور، الكرفس، البصل.

نضيف أيضا الطماطم، الثوم المطحون، نقطع الفلفل حلقات صغيرة سميكة.

نضيف الخل، الملح، التوابل، نعصر حبتان ليمون.

نحضر رف الفرن أو ثواني كبيرة مناسبة، نضع طبقة من ورق الفويل.

نحشي جميع بطون السمك بالحشوة المعدة سابقاً، نرصهم بالتساوي.

نضع طبقة أخرى من ورق الفويل وتغطيه تماماً جيداً من جميع الجوانب.

نضع في فرن البوتاجاز أو الفرن الكهربائي مشعل مسبقاً على درجة حرارة مائتان ونضعه في الرف الأوسط لمده نصف ساعه.

نراقبه بين الحين والآخر، وعندما ينضج، ننزع ورقة الفويل، ونحضر ملعقتان كبيرة من الزيت وعصير ليمون كبيرة.

نقلبها جيداً، ثم ندهن الوجه بالتتبيلة السابقة، مشعل الشواية ونتركه لمده خمس دقائق حتى يصبح لونه ذهبي.

يقدم ساخناً، ويقدم بجانبه أرز صيديه والسلطات الخضراء وسلطة الطحينة. طريقة عمل صينية سمك الماكريل بالخضار المشكل طريقة عمل صينية سمك الماكريل بالخضار المشكل المكونات كيلو سمك ماكريل كبير.

أربع حبات بطاطس متوسطة.

بصلتان كبيرة الحجم مقطعة جوانح متوسطة.

أربع حبات كبيرة طماطم.

حبتان فلفل رومي أخضر.

حبتان فلفل ألوان أحمر.

حبتان فلفل ألوان أصفر.

حبتان فلفل حار.

حبتان جرز متوسطة.

ثلاث ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

معلقه كبيرة ممسوحة كمون.

نصف ملعقة كبيرة ممسوحة شطه.

ملعقة صغيرة بهار سمك.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب خل أبيض.

عصير ثلاث حبات ليمون. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها حلقات سميكة، ثم ننقعها في وعاء به ماء.

نقشر الجزر أيضا ثم نبشره ونضعه في طبق عميق.

نغسل الطماطم وجميع أنواع الفلفل جيداً، نقطعهم حلقات سميكة.

نفتح بطن السمك بحرص، ونزيل أحشائها وأى دم متعلق بين الأشواك.

ننقعه في ماء به خل لأزاله أي نوع من الزفارة.

نحضر طبق عميق ونضع الثوم، وبشر الجزر، الخل، التوابل ونقلبهم.

نقلب جميع المكونات، نحضر صينية مناسبة.

نرص حلقات البطاطس في قاع الحلة، نضع الحشوة المعدة سابقاً في بطن جميع الأسماك.

نرص السمك في الصينية نضع طبقان من الحلقات الطماطم، الفلفل الملون، البصل.

نضع ملعقتان كبيرة من الزيت، ونرفعها على النار ونتركها حتي تنضج.

نضيف ملعقتان من الخل، ونضعه في الفرن تحت الشواية لمده خمس دقائق حتي يحمر لونه.

نغرف السمك مع البطاطس والخضروات في أطباق التقديم ويقدم بجانبها السلطات وسلطة الطحينة. الوسوم

طريقة عمل سمك الماكريل ينتمي إلي عائلة الإسقمري ويتم أصطيادها من البحار الاستوائية وله أنواع كثيرة منها الملكي،الأسباني، إسقمري الحصان الياباني، الأزرق، النرويجي الأطلنطي، يعشق الكبار والصغار تناول الأسماك البحرية بجميع أنواعها فهي تعتبر من الوجبات الخفيفة الغنية بكمية كبيرة من بالفسفور، ويجب تناوله مرة على الأقل كل أسبوع ليمد الجسم بالعناصر المفيدة التي يطلبها من أملاح ومعادن. طريقة عمل سمك الماكريل في المزل طريقة عمل سمك الماكريل في المزل سمك الماكريل المشوي يطهى ويقدم بأكثر من طريقة مختلفه منها مغلق ولا يتم فتحه وأخراج أحشائه، سنجاري، سنجاري بزيت وليمون، الردة، مشوي بصلصة الطماطم، مشوي بصوص الصويا، ويقدم أيضا في صينية بها مجموعه من الخضروات الخضراء والبطاطس، وهذه الأكلة تحديداً يبدع المصريين في تقديمها. طريقة عمل سمك الماكريل المشوي طريقة عمل سمك الماكريل المشوي المكونات اثنان كيلو سمك ماكريل كبير.

أربع حبات كبيرة جزر.

حبتان طماطم مقطعة صغيرة.

حزمة كرفس مفرومة فرماً ناعما.

حبتان فلفل حارأحمر وأخضر.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

نصف ملعقة كبيرة شطه.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة ثوم مطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان صغيرة كزبرة ناشفة.

بصله كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.

ليمون.

زيت نباتي

ورق فويل. طريقة التحضير نغسل السمك الماكريل ونفتح بطنه بحرص ونخرج أحشائه.

ننظفه جيداً ونزيل أي دم متعلق، ننقعه في ماء وحل وعصير ليمون لأزاله أي زفارة متعلقه به.

نشطفه جيداً، ونتركه يصفي.

نحضر أناء عميق، وتضيف الجرز المبشور، الكرفس، البصل.

نضيف أيضا الطماطم، الثوم المطحون، نقطع الفلفل حلقات صغيرة سميكة.

نضيف الخل، الملح، التوابل، نعصر حبتان ليمون.

نحضر رف الفرن أو ثواني كبيرة مناسبة، نضع طبقة من ورق الفويل.

نحشي جميع بطون السمك بالحشوة المعدة سابقاً، نرصهم بالتساوي.

نضع طبقة أخرى من ورق الفويل وتغطيه تماماً جيداً من جميع الجوانب.

نضع في فرن البوتاجاز أو الفرن الكهربائي مشعل مسبقاً على درجة حرارة مائتان ونضعه في الرف الأوسط لمده نصف ساعه.

نراقبه بين الحين والآخر، وعندما ينضج، ننزع ورقة الفويل، ونحضر ملعقتان كبيرة من الزيت وعصير ليمون كبيرة.

نقلبها جيداً، ثم ندهن الوجه بالتتبيلة السابقة، مشعل الشواية ونتركه لمده خمس دقائق حتى يصبح لونه ذهبي.

يقدم ساخناً، ويقدم بجانبه أرز صيديه والسلطات الخضراء وسلطة الطحينة. طريقة عمل صينية سمك الماكريل بالخضار المشكل طريقة عمل صينية سمك الماكريل بالخضار المشكل المكونات كيلو سمك ماكريل كبير.

أربع حبات بطاطس متوسطة.

بصلتان كبيرة الحجم مقطعة جوانح متوسطة.

أربع حبات كبيرة طماطم.

حبتان فلفل رومي أخضر.

حبتان فلفل ألوان أحمر.

حبتان فلفل ألوان أصفر.

حبتان فلفل حار.

حبتان جرز متوسطة.

ثلاث ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

معلقه كبيرة ممسوحة كمون.

نصف ملعقة كبيرة ممسوحة شطه.

ملعقة صغيرة بهار سمك.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب خل أبيض.

عصير ثلاث حبات ليمون. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها حلقات سميكة، ثم ننقعها في وعاء به ماء.

نقشر الجزر أيضا ثم نبشره ونضعه في طبق عميق.

نغسل الطماطم وجميع أنواع الفلفل جيداً، نقطعهم حلقات سميكة.

نفتح بطن السمك بحرص، ونزيل أحشائها وأى دم متعلق بين الأشواك.

ننقعه في ماء به خل لأزاله أي نوع من الزفارة.

نحضر طبق عميق ونضع الثوم، وبشر الجزر، الخل، التوابل ونقلبهم.

نقلب جميع المكونات، نحضر صينية مناسبة.

نرص حلقات البطاطس في قاع الحلة، نضع الحشوة المعدة سابقاً في بطن جميع الأسماك.

نرص السمك في الصينية نضع طبقان من الحلقات الطماطم، الفلفل الملون، البصل.

نضع ملعقتان كبيرة من الزيت، ونرفعها على النار ونتركها حتي تنضج.

نضيف ملعقتان من الخل، ونضعه في الفرن تحت الشواية لمده خمس دقائق حتي يحمر لونه.

نغرف السمك مع البطاطس والخضروات في أطباق التقديم ويقدم بجانبها السلطات وسلطة الطحينة.

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