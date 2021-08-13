أسهل طريقة لعمل مشروبات صحية وباردة من الفواكه الطبيعية في الصيف

طريقة عمل مشروبات صحية وطبيعية في البيت، في هذا الجو شديد الحرارة يذهب الكثير منا الي شراء المياه الغازية بأنواعها المختلفة، وذلك يرجع لحرارة الجو الشديدة وحاجة الجسم الي السوائل لتعويضه عن المياه التي فقدها، ولكن تلك الأشياء تضر الجسم ولا تفيده نهائي، لذلك يفضل في هذا الجو تناول المشروبات والعصائر الطبيعية الطازجة والمفيدة، فهي تعطي للجسم الطاقة والنشاط التي يريدها وأيضا يمد الجسم بالمواد الصحية التي يحتاجها.

مشروبات صحية

من أهم تلك العصائر الصحية والمفيدة كثيرا هو عصير التفاح الأخضر، وسوف نقوم بإعداده بطريقة جديدة وسهلة يحبها الجميع.

عصير التفاح الأخضر

المكونات

حبة واحدة من التفاح الأخضر

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

معلقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

نقوم أولا بفرم التفاح الأخضر في الخلاط الكهربائي حتي يصبح ناعما تماما.

قومي بعد ذلك بإضافة كل من عصير الليمون وأيضا وضع العسل الأبيض فيه.

نقوم بخلط جميع المكونات معا لمدة نصف دقيقة حتي يمتزجون معا.

قومي بصب العصير في أكواب التقديم وهو باردا ويمكنك أضافه قطع الثلج اليه.

طريقة عمل حليب بالزنجبيل

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل المبشور

ربع كوب من السكر الأبيض

ثلاثة أكواب من الحليب الطازج

طريقة الإعداد

ضعي الحليب في إبريق على نار متوسطة الحرارة وانتظري حتي يبدأ الحليب في الغليان.

أجعلي النار قليلة الحرارة عند غليان الحليب ثم قومي بوضع الزنجبيل عليه.

قلبيهم جيدا مع بعدهم لمدة دقيقة واحدة حتي يمتزجون نع بعضهم البعض.

أحضري أكواب التقديم وضعي فيها السكر بالتساوي ثم قومي بالإطفاء علي الحليب.

قومي بصب الحليب بالزنجبيل في الأكواب وقلبيها جيدا حتي يذوب السكر ثم تقدم ساخنه.

ميلك شيك بالموز

المكونات

حبيتين من الموز متوسط الحجم

نصف كوب من مكعبات الثلج المجروش

كوبين من الحليب الخالي من الدسم

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقتين كبيرتين من السكر الأسمر

طريقة التحضير