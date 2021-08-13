طرق العناية بالاظافر الضعيفة وتقويتها وتطويلها وأهم النصائح للعناية برونقها

أسهل طريقة وروتين العناية بالاظافر سنتعرف عليها في هذا المقال للحفاظ علي صحة أظافرك، الأظافر تعد من أهم علامات الجمال التي تحرص المرأة علي الحفاظ عليها واظهارها، لذلك تحافظ كل بنت وسيدة علي الاهتمام بأظافرها لأنها تعد من علامات الجمال، فان الأظافر تتكون من مواد بروتينية تعرف هذه المواد بأسم الكيراتين، كما أن هذه المادة بتحتوي علي الكالسيوم والأملاح المعدنية وأيضا الماء.

العناية بالاظافر

تهتم كل امرأة بشكل وحيوية أظافراها وأيضا تهتم بنضارتها ورونقها وذلك يرجع لأنها من العلامات الدالة علي الجمال، ولذلك تذهب بعض السيدات الي مراكز التجميل والصالونات للاهتمام بذلك ولكننا سوف نتعرف علي كيفية الاعتناء بها بأنفسنا، ولكن هناك بعض الأشياء التي تجعل الأظافر هشه وسريعة التكسير ومنها ما يلي:

عدم اعتنائك بأظافرك باستمرار ومتابعتها بشكل دوري.

الابتعاد عن تناول المواد البروتينية وأيضا عدم التزامك واتباعك بنظام صحي مفيد.

أن تقومي بتعريض أظافرك الي المواد الكيميائية الضارة.

طرق العناية بالاظافر

يوجد العديد من الطرق للحفاظ علي الأظافر والعناية الجيدة بها، ولذلك سوف نقدم لكي أهم تلك الطرق التي يجب اتباعها.

قومي باستخدام المرطبات لتقومي بترطيب أظافرك، وذلك عن طريق فرك المرطب علي الظوافر بشكل جيد.

يجب ان تقومي بتنظيف أظافرك باستمرار وأيضا تعقيمها بشكل جيد.

عند قيامك بقص الظوافر يجب ان تقومي بقصها بشكل سليم وعن طريق أداة قص حادة.

تجنبي طلاء أظافرك بالمناكير باستمرار او بشكل يومي لان ذلك يضعف الظوافر.

يجب ان تتجنبي قطم أظافرك أو أن تقومي بإزالة القشور التي حولها، لان ذلك يتلف الأظافر.

نصائح العناية بالاظافر

هناك بعض النصائح التي سوف نقدمها لكي للمحافظة علي أظافرك من أي تلف و تكسير، فكل ما عليكي هو تنفيذ هذه النصائح بدقة.