طرق العناية بالاظافر الضعيفة وتقويتها وتطويلها وأهم النصائح للعناية برونقها

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أسهل طريقة وروتين العناية بالاظافر سنتعرف عليها في هذا المقال للحفاظ علي صحة أظافرك، الأظافر تعد من أهم علامات الجمال التي تحرص المرأة علي الحفاظ عليها واظهارها، لذلك تحافظ كل بنت وسيدة علي الاهتمام بأظافرها لأنها تعد من علامات الجمال، فان الأظافر تتكون من مواد بروتينية تعرف هذه المواد بأسم الكيراتين، كما أن هذه المادة بتحتوي علي الكالسيوم والأملاح المعدنية وأيضا الماء.العناية بالاظافر
تهتم كل امرأة بشكل وحيوية أظافراها وأيضا تهتم بنضارتها ورونقها وذلك يرجع لأنها من العلامات الدالة علي الجمال، ولذلك تذهب بعض السيدات الي مراكز التجميل والصالونات للاهتمام بذلك ولكننا سوف نتعرف علي كيفية الاعتناء بها بأنفسنا، ولكن هناك بعض الأشياء التي تجعل الأظافر هشه وسريعة التكسير ومنها ما يلي:
- عدم اعتنائك بأظافرك باستمرار ومتابعتها بشكل دوري.
- الابتعاد عن تناول المواد البروتينية وأيضا عدم التزامك واتباعك بنظام صحي مفيد.
- أن تقومي بتعريض أظافرك الي المواد الكيميائية الضارة.
يوجد العديد من الطرق للحفاظ علي الأظافر والعناية الجيدة بها، ولذلك سوف نقدم لكي أهم تلك الطرق التي يجب اتباعها.
- قومي باستخدام المرطبات لتقومي بترطيب أظافرك، وذلك عن طريق فرك المرطب علي الظوافر بشكل جيد.
- يجب ان تقومي بتنظيف أظافرك باستمرار وأيضا تعقيمها بشكل جيد.
- عند قيامك بقص الظوافر يجب ان تقومي بقصها بشكل سليم وعن طريق أداة قص حادة.
- تجنبي طلاء أظافرك بالمناكير باستمرار او بشكل يومي لان ذلك يضعف الظوافر.
- يجب ان تتجنبي قطم أظافرك أو أن تقومي بإزالة القشور التي حولها، لان ذلك يتلف الأظافر.
هناك بعض النصائح التي سوف نقدمها لكي للمحافظة علي أظافرك من أي تلف و تكسير، فكل ما عليكي هو تنفيذ هذه النصائح بدقة.
- قومي بالحفاظ دائما علي جعل أظافرك قصيرة وذلك من اجل جعلها قوية ونظيفة باستمرار.
- يجب أن تتناولي الأطعمة التي تحتوي علي الأحماض الأمينية والحديد وأيضا البوتاسيوم.
- ابتعدي عن قص الجلد الذي يحيط بالظافر وذلك لأنه يحمي منبت الظافر.
- تجنبي استخدام مزيلات الطلاء بكثرة وذلك لان كثرتها تعمل علي تجفيف الظافر.
- قومي بالمحافظة علي البشرة التي تحيط بالظوافر وقومي بترطيبها باستمرار.
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أسهل طريقة وروتين العناية بالاظافر سنتعرف عليها في هذا المقال للحفاظ علي صحة أظافرك، الأظافر تعد من أهم علامات الجمال التي تحرص المرأة علي الحفاظ عليها واظهارها، لذلك تحافظ كل بنت وسيدة علي الاهتمام بأظافرها لأنها تعد من علامات الجمال، فان الأظافر تتكون من مواد بروتينية تعرف هذه المواد بأسم الكيراتين، كما أن هذه المادة بتحتوي علي الكالسيوم والأملاح المعدنية وأيضا الماء.العناية بالاظافر
تهتم كل امرأة بشكل وحيوية أظافراها وأيضا تهتم بنضارتها ورونقها وذلك يرجع لأنها من العلامات الدالة علي الجمال، ولذلك تذهب بعض السيدات الي مراكز التجميل والصالونات للاهتمام بذلك ولكننا سوف نتعرف علي كيفية الاعتناء بها بأنفسنا، ولكن هناك بعض الأشياء التي تجعل الأظافر هشه وسريعة التكسير ومنها ما يلي:
- عدم اعتنائك بأظافرك باستمرار ومتابعتها بشكل دوري.
- الابتعاد عن تناول المواد البروتينية وأيضا عدم التزامك واتباعك بنظام صحي مفيد.
- أن تقومي بتعريض أظافرك الي المواد الكيميائية الضارة.
يوجد العديد من الطرق للحفاظ علي الأظافر والعناية الجيدة بها، ولذلك سوف نقدم لكي أهم تلك الطرق التي يجب اتباعها.
- قومي باستخدام المرطبات لتقومي بترطيب أظافرك، وذلك عن طريق فرك المرطب علي الظوافر بشكل جيد.
- يجب ان تقومي بتنظيف أظافرك باستمرار وأيضا تعقيمها بشكل جيد.
- عند قيامك بقص الظوافر يجب ان تقومي بقصها بشكل سليم وعن طريق أداة قص حادة.
- تجنبي طلاء أظافرك بالمناكير باستمرار او بشكل يومي لان ذلك يضعف الظوافر.
- يجب ان تتجنبي قطم أظافرك أو أن تقومي بإزالة القشور التي حولها، لان ذلك يتلف الأظافر.
هناك بعض النصائح التي سوف نقدمها لكي للمحافظة علي أظافرك من أي تلف و تكسير، فكل ما عليكي هو تنفيذ هذه النصائح بدقة.
- قومي بالحفاظ دائما علي جعل أظافرك قصيرة وذلك من اجل جعلها قوية ونظيفة باستمرار.
- يجب أن تتناولي الأطعمة التي تحتوي علي الأحماض الأمينية والحديد وأيضا البوتاسيوم.
- ابتعدي عن قص الجلد الذي يحيط بالظافر وذلك لأنه يحمي منبت الظافر.
- تجنبي استخدام مزيلات الطلاء بكثرة وذلك لان كثرتها تعمل علي تجفيف الظافر.
- قومي بالمحافظة علي البشرة التي تحيط بالظوافر وقومي بترطيبها باستمرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق العناية بالاظافر الضعيفة وتقويتها وتطويلها وأهم النصائح للعناية برونقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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