اقوي خلطة سحرية لتبييض الابط وازالة السواد نهائيا من أول أستخدام نتائجها رهيبة

هناك بعض الأماكن الحساسة التي يعاني منها الكثير من النساء من وجود بعض الحبوب الذي يؤدي إلى الاسمرار بشكل مزعج بعض الشئ، لهذا يلجؤن دائماً إلى الذهاب إلى مراكز التجميل التي تكون مكلفة الثمن بشكل لا يعقل بالنسبة لبعض الأشخاص، كما أن نتائج تلك الطريقة ليست مستمرة ولكن تحتاج إلى الذهاب مرات عديدة إلى تلك المراكز، ولكن لماذا تلك الحلول المعقدة وانتي تستطيعين الحصول على الحل من المنزل فقط كل ما يتطلب منكي هو عمل هذه الخلطة الرائعة ووضعها وستحصلين على نتيجة رائعة وفعالة.مكونات خلطة تبييض الإبط
الابط من أكثر الأماكن التي تتعرض إلى الإجهاد بشكل يومي من الملابس والتعرق واستخدام مزيلات العرق، وهذا كله يعمل على اسمرارها وبالأخص في فصل الصيف، وإليكم مكونات الخليط وهو:
- خيارة مبشورة.
- نصف حبة بطاطس مبشورة.
- 3 معالق من الصبار.
- 3 معالق من عصير الليمون.
- معلقة زيت زيتون.
بالتأكيد بعد مشاهدة تلك المكونات البسيطة والسهلة التي ستجدينها في خزانة منزلك، لابد الآن أن تقومي بصنع هذا الخليط لكي تستطيع القضاء على تلك المشكلة المزعجة، وطريقة التحضير هي:
- عليك بإحضار جميع المكونات قبل البدء في صنع الخليط.
- بعد ذلك قومي ببشر الخياره بشكل ناعم جدًا باستخدام المبشرة.
- ثم قومي ببشر نصف حبة البطاطس جيداً.
- بعد ذلك احضري المكونات وضعيهم في وعاء وقومي بخلطهم جيدًا مع بعض البعض.
- ثم اضيفي عليهم عصير الليمون واخلطيهم.
- تبقى الصبار وملعقة زيت الزيتون قومي بإضافتهم وقلبيها جيدًا حتى يمتزجا.
قبل أن نبدأ في طريقة الإستخدام، لابد أن نذكر تلك التنبية لا يمكن استعمال هذا الخليط قبل أن تقومي باختبار حساسية أولاً قبل وضعة على الابط، لكي نتأكد ان البشرة لم تتحسس من الخليط، وإليكم طريقة الإستخدام وهي:
- أولاً احرصي على تنظيف تحت الابط جيدًا قبل وضع الخليط حتي تتأكدي من عدم وجود بعض البقايا من مزيلات العرق أو الكريمات.
- ثم قومي بوضع هذا الخليط الذي قمتي بتحضيرة تحت الابط.
- وزعي الخليط جيداً على للمنطقة لكي تحصلين على أفضل نتيجة.
- اتركيه لمدة 10 دقائق.
- قومي بمسح الخليط ونظفي بالماء سوف تلاحظين الفرق وتغيير درجة الغمقان.
الوسوم
هناك بعض الأماكن الحساسة التي يعاني منها الكثير من النساء من وجود بعض الحبوب الذي يؤدي إلى الاسمرار بشكل مزعج بعض الشئ، لهذا يلجؤن دائماً إلى الذهاب إلى مراكز التجميل التي تكون مكلفة الثمن بشكل لا يعقل بالنسبة لبعض الأشخاص، كما أن نتائج تلك الطريقة ليست مستمرة ولكن تحتاج إلى الذهاب مرات عديدة إلى تلك المراكز، ولكن لماذا تلك الحلول المعقدة وانتي تستطيعين الحصول على الحل من المنزل فقط كل ما يتطلب منكي هو عمل هذه الخلطة الرائعة ووضعها وستحصلين على نتيجة رائعة وفعالة.مكونات خلطة تبييض الإبط
الابط من أكثر الأماكن التي تتعرض إلى الإجهاد بشكل يومي من الملابس والتعرق واستخدام مزيلات العرق، وهذا كله يعمل على اسمرارها وبالأخص في فصل الصيف، وإليكم مكونات الخليط وهو:
- خيارة مبشورة.
- نصف حبة بطاطس مبشورة.
- 3 معالق من الصبار.
- 3 معالق من عصير الليمون.
- معلقة زيت زيتون.
بالتأكيد بعد مشاهدة تلك المكونات البسيطة والسهلة التي ستجدينها في خزانة منزلك، لابد الآن أن تقومي بصنع هذا الخليط لكي تستطيع القضاء على تلك المشكلة المزعجة، وطريقة التحضير هي:
- عليك بإحضار جميع المكونات قبل البدء في صنع الخليط.
- بعد ذلك قومي ببشر الخياره بشكل ناعم جدًا باستخدام المبشرة.
- ثم قومي ببشر نصف حبة البطاطس جيداً.
- بعد ذلك احضري المكونات وضعيهم في وعاء وقومي بخلطهم جيدًا مع بعض البعض.
- ثم اضيفي عليهم عصير الليمون واخلطيهم.
- تبقى الصبار وملعقة زيت الزيتون قومي بإضافتهم وقلبيها جيدًا حتى يمتزجا.
قبل أن نبدأ في طريقة الإستخدام، لابد أن نذكر تلك التنبية لا يمكن استعمال هذا الخليط قبل أن تقومي باختبار حساسية أولاً قبل وضعة على الابط، لكي نتأكد ان البشرة لم تتحسس من الخليط، وإليكم طريقة الإستخدام وهي:
- أولاً احرصي على تنظيف تحت الابط جيدًا قبل وضع الخليط حتي تتأكدي من عدم وجود بعض البقايا من مزيلات العرق أو الكريمات.
- ثم قومي بوضع هذا الخليط الذي قمتي بتحضيرة تحت الابط.
- وزعي الخليط جيداً على للمنطقة لكي تحصلين على أفضل نتيجة.
- اتركيه لمدة 10 دقائق.
- قومي بمسح الخليط ونظفي بالماء سوف تلاحظين الفرق وتغيير درجة الغمقان.
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