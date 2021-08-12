دراسة: انخفاض الطول لدى النساء وعلاقته بالموت المبكر

التقدم بالسن وتحديدًا لدى النساء له تبعات غير جيدة على الصحة، وتزداد تلك التبعات في حال لم يتم الحد منها، ومنها الإصابة ببعض الأمراض، وعن ذلك وفي دراسة جديدة تم الربط بين انخفاض الطول لدى النساء في متوسط العمر والإصابة بأمراض تؤدي إلى الوفاة المبكرة، فكيف ذلك؟

انخفاض الطول والموت المبكر

من الطبيعي أن ينخفض معدل النمو لدى العديد من البشر بعد بلوغهم الخمسين من العمر، وعند بلوغهم السبعين من العمر تتسارع هذه العملية. ويعتبر تسطح الأقراص الفقرية والكسور الانضغاطية في العمود الفقري، وتشوهه، من أسباب انخفاض الطول.

ولكن أظهرت نتائج دراسات جديدة، أن انخفاض الطول قد يشير إلى ازدياد خطر الموت المبكر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى النساء. لذلك يدعو علماء من السويد والدنمارك إلى مراقبة انخفاض الطول، من أجل تشخيص مخاطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

تفاصيل الدراسة

في دراسة نشرها موقع "RT" تابع علماء من جامعتي غوتنبورغ السويدية وكوبنهاغن الدنماركية، حالة 2400 نساء من السويد والدنمارك، ولدن بين أعوام 1908 و1952 ، من خلال قياس طولهن مرتين في عمر 30- 60 عامًا، واتضح للباحثين، أنه خلال هذه الفترة انخفض طول المشاركات في الدراسة في المتوسط بمقدار .8 سم، بينما طول بعضهن لم يتغير إطلاقا، في حين انخفض طول البعض الآخر بمقدار 14 سم. وتبين أنه خلال 19 عامًا توفيت 625 امرأة، وأن سبب وفاة 157 منهن كانت أمراض القلب والأوعية الدموية من ضمنها 37 وفاة بسبب الجلطة الدماغية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.