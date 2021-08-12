الدجاج أحد أشهر أنواع اللحوم وأكثرها استهلاكًا في العالم، وهنالك عدد لا يحصى من الوصفات الغذائية التي تعتمد على الدجاج في إعدادها، وذلك بسبب وفرته وسهولة إعداده وطبخه، بالإضافة إلى طعمة المميز الذي يناسب الجميع، إلا أنه ومؤخرًا وبسبب شيوع الإفراط في تناوله حذرت عدد من الدراسات الطبية منه، وأفادت أنه يسبب الآتي.

أضرار الإفراط في تناول الدجاج:

الإفراط في تناول الدجاج وهو مصدر غني بالبروتين يسبب ارتفاع الكوليسترول في الجسم، ولذلك أضرار عدة على صحة القلب والشرايين وحتى ضغط الدم.

الدجاج هو نوع من أنواع البروتين الحيواني الذي يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

القلي دوت الخليج أكثر طريقة طهي متبعة في طبخ الدجاج، ولهذه الطريقة أضرار على الصحة منها رفع خطر الإصابة بسرطان القولون وزيادة خطر الإصابة بسرطان المستقيم.

الإفراط في تناول الدجاج يجعل من عملية إنقاص الوزن عملية بالغة الصعوبة بسبب محتواه العالي من الدهون المشبعة.

من أبرز أضرار الإفراط في تناول الدجاج تقليل نسبة استجابة الجسم للأدوية بسبب زيادة جرعات المضادات الحيوية التي يحق بها الدجاج أثناء تربيته.

ومن جانب آخر يمكن أن يسبب الدجاج التسمم الغذائي بسبب احتواءه على بعض أنواع البكتيريا والجراثيم ومنها السالمونيلا، لذلك يجب اختيار نوعيات معروفة المصدر منه وطبخه بشكل جيد.

كما يمكن أن يسبب الإصابة بالتهاب المسالك البولية والالتهاب الرئوي أو أمراض الجهاز التنفسي بسبب انتقال بكتيريا معينة في الدجاج إلى الإنسان من خلال ملامسة براز الدجاج، أو عدم تنظيفها وطبخها جيدًا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.