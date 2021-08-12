نظام غذائي صحي للمصابين بنقص الانتباه مع فرط النشاط، يعتمد على مجموعة من الأطعمة التي تساهم في خفض شدة أعراض تلك الأمراض والسيطرة عليها، وكذلك عدم تفاقمها، وفي التالي تأكيد على أن النظام الغذائي المتبع يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الصحة العامة للإنسان.

نظام غذائي صحي للمصابين بنقص الانتباه مع فرط النشاط

نشر موقع "مايو كلينك" تقريراً طبيأً مختصراً حول النظام الغذائي الصحي للمصابين بنقص الانتباه مع فرط النشاط، وجاءت به المعلومات التالية:

توضح بعض الدراسات الطبية أن ملونات الطعام والمواد الحافظة قد تؤدي إلى زيادة سلوك النشاط المفرط لدى البعض، لذلك ينصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي عليها مثل الأطعمة الجاهزة والمصنعة والمعلبة والسكريات الصناعية.

التغذية السليمة الصحية بشكل عام و التي تعتمد على الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب والدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في أنواع معينة من السمك وبذر الكتان والأطعمة الأخرى، دوت الخليج الأنسب والأفضل دوما، وخاصة عند الإصابة بنقص الانتباه مع فرط النشاط.

لكل حالة طبية تشخيص دقيق خاصة فيما يتعلق بالأمراض السلوكية العصبية، لذلك من المهم استشارة الطبيب المختص لمعرفة ما يؤثر على المريض وما يضره أو ينفعه وفق التحاليل والفحوص الطبية.

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال وغالبًا ما تستمرُّ في مرحلة البلوغ، ويسبب الأعراض التالية:

صعوبة الحفاظ على الانتباه.

فرط النشاط.

السلوك الاندفاعي.

تراجع الثقة بالنفس.

العلاقات المضطربة.

ضعف الأداء في المدرسة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.