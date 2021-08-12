سر ياباني لإزالة التجاعيد بمكونين من المنزل لتبدين أصغر 10 سنوات من عمرك

ماسك ياباني رائع يشد البشرة ويحارب الشيخوخة، يزيل تجاعيد العنق واليدين وأيضاً تجاعيد حول العينين والفم والجبهة، كذلك يقضي على البقع الداكنة والنمش، بإستخدام مكونين أساسين موجودين في كل منزل، ففي وصفة اليوم سنستخدم قشور الموز فهي تعمل على علاج تصبغات البشرة وتفتيحها وتقليل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن وذلك لأنها تحتوي على فيتامين ج والذي بدوره يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد، كذلك تخلص البشرة من آثار حب الشباب،والمكون الثاني هي البطاطس فهي معروفة بفوائدها في تقليل علامات الشيخوخة وتفتيح البشرة أيضاً.

سر ياباني لإزالة التجاعيد بمكونين

تتكون وصفة التجاعيد من المكونات الأتية :

قشرة حبة موز.

حبة واحدة من البطاطس صغيرة الحجم .

2 كوب من الماء.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير قشرة الموز ثم قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم قومي بتحضير حبة البطاطس ثم يتم تقشيرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم يتم إضافة قطع البطاطس وقشرة الموز في قدر ثم يُضاف إليه مقدار الماء ويرفع على نار هادئة حتى يتم الغليان جيداً ونضج المكونات بشكل جيد، سوف تلاحظين نقص مقدار الماء بعدها يتم غلق النار ويتم طحن المكونات مع الماء في الخلاط الكهربائي لاستخراج خليط كريمي ويمكنك تصفيته لإزالة الشوائب، يوضع مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من هذا الخليط في وعاء مناسب ويضاف إليه مقدار النشا ويتم مزج النشا مع الخليط جيداً ثم يوضع عصير الليمون وزيت اللوز الحلو ويتم مزج الخليط جيداً، للحصول على وصفة مناسبة للقضاء على علامات الشيخوخة، احتفظي بالخليط المتبقي في علبة نظيفة وتوضع في الثلاجة ويمكنك إستخدامه لتحضير الوصفة مرة أخرى.

طريقة استخدام ماسك التجاعيد

يطبق الماسك على بشرة نظيفة بعد أن تم غسلها بالغسول اليومي الخاص بك، حيث يوزع جيداً على كامل بشرة الوجه والرقبة بإستخدام فرشاة نظيفة، ثم عليكي ترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسام، للحصول على نتيجة أفضل كرري استخدام الماسك مرتين في الأسبوع وستختفي التجاعيد من أول أسبوع، ستصبحين شابة حتى لو تجاوزتي 50 سنة.