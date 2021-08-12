جديد وصفات هندية لتكثيف وتطويل الشعر من اول استعمال

وصفات هندية لتكثيف وتطويل الشعر في يوم واحد إن الكثير من الفتيات يبحثن عن الوصفات الهندية المتعلقة بتكثيف وتطويل الشعر باسرع وقت، حيث أن دولة الهند مشهورة بتركيبتها الفريدة والمميزة الخاصة بالاهتمام بالشعر ، حيث ان شعر المراء هو تاجها وزينتها وتبحث دائما عن وصفات فعاله وسريعه للحصول على شعر طويل ونعام وكثيف لذا سنبين فيما يلي بعض الوصفات الهندية للشعر.

وصفات هندية لتكثيف وتطويل الشعر في يوم واحد

تهتم فتيات عديدة بتطويل شعرها، و سنوضح فيما يلي بعض الوصفات التي تساعدهم على ذلك :

وصفة البيض لتكثيف وتطويل الشعر

يعتبر البيض من الأشياء التي تعمل على تحفيز نمو الشعر بالإضافة إلى تطويلة بشكل واضح، وذلك بسبب غنو بياض البيض بالكبريت والبروتينات التي يحتاجها الشعر.

مكونات الوصفة

طريقة استخدام الوصفة

ضعي جميع المكونات السابق ذكرها في إناء عميق.

امزجي المكونات حتى تتجانس تمامًا.

قومي بوضع المزيج على الشعر وفروة الرأس.

عقب مرور 20 دقيقة تقريبًا قومي بشطف شعرك بإستخدام الشامبو.

وصفة الأفوكادو لتطويل الشعر

يمتاز الافوكادو باحتوائه على فيتامين E والذي يتغلغل في جذور الشعر ويعمل على تحفيز نموه بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب الشعر، ويمتاز الافوكادو أيضًا بوجود فيتامين البيوتين.

مكونات الوصفة الأفوكادو

طريقة استخدام الوصفة

اهرسي ثمرة الافوكادو جيدًا. ضعي مقدار زيت الزيتون المطلوب في الوعاء واخلطي جيدًا. قومي بعصر الليمون وامزجي الخليط معًا. طبقي الخليط على الشعر وفروة الرأس. تترك الوصفة على الشعر لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا. عقب مضي المدة المطلوبة قومي بشطف الشعر بالشامبو.

أعشاب هندية لتطويل الشعر

تمتاز الهند أعشابها المميزة والتي لا مثيل لها، ومن بين هذه الأعشاب ما يلي :

الشاي الأخضر حيث يمتاز الشاي الأخضر بأنه مضاد أكسدة قوي ويمنع قشرة الشعر.

مكونات الوصفة

طريقة استخدام الوصفة