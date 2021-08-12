ماسك الطماطم والنشا للوجه لتبييض سريع وآمن وبشرة مشدودة ونضرة

ماسك الطماطم والنشا للوجه ، من أكثر الطرق الفعالة في تبييض البشرة بشكل آمن وفعال، كما أنه يتكون من مكونات طبيعية مئة بالمئة كما أنه لا يسبب أي أعراض جانبية عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الماسك، كما يوجد العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى للعناية بالبشرة مثل كريم البقدونس والنشا لتبييض البشرة وماسك القهوة والعسل الأبيض للعناية بالبشرة الدهنية وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الطبيعية المفيدة والفعالة، وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل ماسك الطماطم والنشا للوجه.

مكونات ماسك الطماطم والنشا للوجه

سنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على مكونات الماسك وهي كالتالي:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة عصير ليمونة.

وملعقة صغيرة نشا.

ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

٣ ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي علي طريقة عمل ماسك الطماطم والنشا للوجه وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بتطبيق الماسك على الوجه لمدة تتراوح ما بين ١٠ دقائق و١٢ دقيقة.

نقوم بعد مرور المدة المحددة بغسل الوجه بالماء الدافئ.

وينبغي استعمال الماسك بعد تحضيره مباشرة.

فوائد عصير الطماطم للوجه

يحتوي عصير الطماطم على فوائد عديدة للوجه وهي كالتالي:

يساعد عصير الطماطم في تفتيح البشرة وكذلك يساهم في إكسابها النضارة واللمعان.

يحتوي عصير الطماطم علي كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين المفيد لصحة البشرة.

يساعد في حماية البشرة من عوامل الأكسدة الناتجة بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة.

وأيضا يساعد عصير الطماطم كذلك علي تقليل نسبة الدهون التي يفرزها الوجه.

يساعد في التخلص من الحبوب ولكن مع كثرة الاستخدام.

وكذلك يساعد عصير الطماطم في تنظيف البشرة.

يساعد كذلك في التخلص من المسامات.

فوائد النشا للوجه

يعد النشا من المواد التي تساعد بشكل فعال في تنظيف البشرة كما كما يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة منها ماسك الطماطم والنشا للوجه وسنتعرف فيما يلي على فوائد النشا للوجه وهي كالتالي: