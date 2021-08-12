لألذ وأفضل طعم طريقة عمل مكرونة فيتشوتيني

المكرونة من الأطعمة التي يحبها الجميع فمن الممكن تجهيزها بالطماطم أو بالبشاميل، ولكن جميع أطفالنا يحبون التجديد في تناول الأطعمة حتى وإن كانت من الاطعمة المحببة لديهم لذا نقدم لكم مكونات وكيفية تحضير مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة لما لها من طعم جذاب، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية المفيدة جدا لصحة الإنسان فهي تمد الجسم بالعديد من البروتينات المهمة جدا لبناء الجسم وجعله صحيا، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وكيفية تحضير مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة. مكونات تجهيز مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة: مكونات تجهيز مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة: لكي نقوم بتحضير وصفة الفيتوشيني بالدجاج والكريمة نحتاج إلى: إحضار كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

نجهز ثلاث ملاعق من زيت الزيتون والزبدة، مع كوب من جبن البارميزان المبشورة.

نقوم بشراء لتر من الكريمة السائلة، ونصف كيلو جرام من صدور الدجاج، ومئتين جرام من الفطر الطازج أو أكثر على حسب الرغبة.

نحتاج إلى علبة من الفيتوشيني، وخمسة عشرة ورقة من الريحان المفروم على حسب الرغبة. كيفية تجهيز الفيتوشيني بالدجاج والكريمة: كيفية تجهيز الفيتوشيني بالدجاج والكريمة: لكى نقوم بتجهيز وصفة الفيتوشيني بالدجاج والكريمة يجب علينا إتباع الآتي: نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا ونقطعها إلى شرائح طويلة أو مربعات على حسب رغبتك. نجهز إناء مناسب ونضعه على النار ونضع فيه كمية من الماء والملح، ونتركه لحين الغليان. نقوم بوضع الفيتوشيني في الماء المغلي، ونتركه لمدة خمس دقائق أو أكثر بقليل للعمل على سلقه وتسويته. نقوم بتجهيز مقلاة ونضع الزيت والزبدة فيها ونتركها تسخن، ثم نضع شرائح الدجاج ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبى الفاتح من جميع الجهات. نطفئ النار ونصفيها من الزيت ونتركها جانباً. نقوم بوضع الفطر في نفس المقلاة، ونقلبه لحين حصول على اللون الذهبي. نضع الملح والفلفل والكريمة ونأخذ كوب من ماء سلق المكرونة، ونضعه فوق الكريمة. نصفي الفيتوشيني من ماء السلق ونضعه مباشره فوق الكريمة ونتركه على النار يغلى لمدة دقيقتين. نقوم بوضع أوراق الريحان المفروم، ثم نضع صدور الدجاج مع الفيتوشيني والكريمة. نجهز أطباق التقديم ونضعه فيها ونزينه بإستخدام الجبن المبشور ونتناوله. الوسوم

المكرونة من الأطعمة التي يحبها الجميع فمن الممكن تجهيزها بالطماطم أو بالبشاميل، ولكن جميع أطفالنا يحبون التجديد في تناول الأطعمة حتى وإن كانت من الاطعمة المحببة لديهم لذا نقدم لكم مكونات وكيفية تحضير مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة لما لها من طعم جذاب، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية المفيدة جدا لصحة الإنسان فهي تمد الجسم بالعديد من البروتينات المهمة جدا لبناء الجسم وجعله صحيا، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وكيفية تحضير مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة. مكونات تجهيز مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة: مكونات تجهيز مكرونة فيتوشيني بالدجاج والكريمة: لكي نقوم بتحضير وصفة الفيتوشيني بالدجاج والكريمة نحتاج إلى: إحضار كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

نجهز ثلاث ملاعق من زيت الزيتون والزبدة، مع كوب من جبن البارميزان المبشورة.

نقوم بشراء لتر من الكريمة السائلة، ونصف كيلو جرام من صدور الدجاج، ومئتين جرام من الفطر الطازج أو أكثر على حسب الرغبة.

نحتاج إلى علبة من الفيتوشيني، وخمسة عشرة ورقة من الريحان المفروم على حسب الرغبة. كيفية تجهيز الفيتوشيني بالدجاج والكريمة: كيفية تجهيز الفيتوشيني بالدجاج والكريمة: لكى نقوم بتجهيز وصفة الفيتوشيني بالدجاج والكريمة يجب علينا إتباع الآتي: نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا ونقطعها إلى شرائح طويلة أو مربعات على حسب رغبتك. نجهز إناء مناسب ونضعه على النار ونضع فيه كمية من الماء والملح، ونتركه لحين الغليان. نقوم بوضع الفيتوشيني في الماء المغلي، ونتركه لمدة خمس دقائق أو أكثر بقليل للعمل على سلقه وتسويته. نقوم بتجهيز مقلاة ونضع الزيت والزبدة فيها ونتركها تسخن، ثم نضع شرائح الدجاج ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبى الفاتح من جميع الجهات. نطفئ النار ونصفيها من الزيت ونتركها جانباً. نقوم بوضع الفطر في نفس المقلاة، ونقلبه لحين حصول على اللون الذهبي. نضع الملح والفلفل والكريمة ونأخذ كوب من ماء سلق المكرونة، ونضعه فوق الكريمة. نصفي الفيتوشيني من ماء السلق ونضعه مباشره فوق الكريمة ونتركه على النار يغلى لمدة دقيقتين. نقوم بوضع أوراق الريحان المفروم، ثم نضع صدور الدجاج مع الفيتوشيني والكريمة. نجهز أطباق التقديم ونضعه فيها ونزينه بإستخدام الجبن المبشور ونتناوله.

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